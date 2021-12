Comment désarmer le réacteur de Fia dans Deathloop

Dans Deathloop, il y a beaucoup à apprendre dans et autour du bunker de Fia, mais si vous vous lancez dans des armes à feu ou si vous la déclenchez, elle appuiera sur le bouton de panique et provoquera une explosion, tuant tout le monde. Par conséquent, vous voudrez désarmer le réacteur furtivement, et c’est un processus compliqué – mais ce ne serait pas Deathloop si c’était simple, n’est-ce pas ? Voici comment désarmer le réacteur sur Fristad Rock.

Deathloop : Comment désarmer le réacteur dans le bunker de Fia

Vous voudrez commencez par vous diriger vers Fristad Rock à midi. Fia sera là dans son bunker à ce moment-là, ce qui signifie que les portes seront déverrouillées pour que vous puissiez entrer. Cela signifie également que l’endroit grouille d’éternalistes, alors soyez très prudent. Vous ne voudrez pas non plus être aussi direct, car vous aurez besoin d’un élément spécifique avec vous, cependant si vous jouez à ce niveau avec l’Aether Slab et le Shift Slab ou le Trinket à double saut, vous pouvez sauter la partie suivante, qui détaille où trouver une batterie. Vous n’en aurez pas besoin si vous avez ces articles.

Si vous avez besoin du batterie, sortez des tunnels et sous le panneau électronique lumineux et tombé à votre droite. Continuez le long du chemin en évitant ou en désarmant les pièges le long du chemin, y compris les mines terrestres et les fils-pièges. Prendre à gauche en haut de la colline jusqu’au poste de transmission–le bâtiment circulaire en pierre. Évitez les gardes à l’intérieur et descendez la falaise, en esquivant (ou en tuant, c’est à vous de décider) plus d’éternalistes à l’extérieur de l’entrée alternative du bunker. C’est ici que vous obtiendrez également le code du stand de livraison, pour info.

Vous n’aurez pas besoin de cette batterie si vous avez les dalles Aether et Shift.

Entrez dans le bunker et défoncer les vitres à votre droite. Vous serez dans une pièce avec un stand de livraison en panne. Sur l’étagère à côté de la fenêtre, vous verrez une batterie. Il manque une charge, mais ça va. Emportez-le avec vous quand même.

Ensuite, vous devrez charger la batterie. Sortez et revenez au poste de transmission. Allez dans la cour et montez dans le wagon le plus proche de la porte du bunker de gauche. A l’intérieur se trouve une station de charge de batterie. Branchez la batterie et laissez-la se remplir. Saisissez à nouveau la batterie une fois qu’elle est chargée. C’est la fin de la récupération de la batterie, donc si vous avez sauté cette partie, reprenez la lecture ici.

Ces étapes peuvent être aléatoires, alors assurez-vous d’utiliser votre propre version de cet indice.

Vous serez devant les portes du bunker de la gare, alors ouvrez la porte et entrez dans la pièce voisine qui ressemble à un garage. Vous devrez ouvrir un autre ensemble de portes, et lorsque vous le ferez, la porte derrière vous se fermera automatiquement. À votre droite sera un appareil photo que vous devriez pirater pour devenir amical, puis entrez dans la pièce sous la caméra. Sur la table du fond, vous verrez un plan pour le réacteur de Fia, y compris le dessin explicite étapes sur la façon de le désarmer. Interagissez avec le plan pour stocker ces informations dans votre menu de prospects.

Vous devrez couper quatre fils de couleur, mais cette partie peut être aléatoire, alors ne suivez pas notre image. Utilisez ce que vous voyez devant vous, juste au cas où. Avec ces détails désarmants dans votre tête, laissez la porte par laquelle vous êtes entré. En face de vous se trouve une petite pièce verrouillée avec une porte à piles et des fils de déclenchement installés au sommet des murs en maillons de chaîne, là où il y aurait autrement un espace facile à utiliser.

Vous pouvez escalader ce mur avec la bonne construction. Sinon, utilisez la batterie pour franchir la porte.

La porte est verrouillée, mais vous pouvez entrer par utiliser la batterie pour alimenter la porte et l’ouvrir. Si vous n’avez pas récupéré la batterie parce que vous avez activé la dalle d’éther et la dalle de décalage ou le double saut activé, devenez invisible avec l’Éther, puis escaladez le mur et descendez avant que votre utilisation d’Éther n’expire.

De toute façon, vous serez à l’intérieur de cette petite zone critique. Regardez vers le mur du fond et retirez le couvercle ventilé. Rampez dans la bouche d’aération jusqu’à ce que vous arriviez à un grand fan. Appuyez sur le bouton devant vous pour le désactiver, puis descendez en toute sécurité et continuez à travers le vide sanitaire. Vous sortirez sous une passerelle utilisée par les éternalistes, alors planifiez votre approche en fonction des angles morts de leurs patrouilles (ou utilisez l’éther) pour vous rendre au réacteur nucléaire à ne pas manquer juste au coin de vous.

Tout d’abord, piratez l’antenne pour ouvrir la section où se trouvent les fils, puis coupez les fils dans l’ordre que vous avez appris plus tôt. Si vous avez fait tout cela sans déclencher d’alarme, vous aurez évité une véritable catastrophe nucléaire. Toutes nos félicitations! Maintenant, vous pouvez tuer Fia si vous voulez sa dalle, mais si vous essayez de tuer les sept visionnaires en une journée, vous voudrez en fait la mettre plus tard au courant.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.