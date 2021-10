Comment deux amis d’université ont convaincu Serena Williams de soutenir leur entreprise

Alex Rose et Sam Browne, diplômés de Cambridge, ont fondé Let’s Do This après une conversation au pub sur la difficulté de trouver et de réserver pour des événements sportifs.

Après avoir terminé le prestigieux programme d’accélérateur de start-up Y Combinator, le couple a attiré des investissements de stars du sport, dont Serena Williams et le médaillé d’or olympique Usain Bolt, dans le cadre d’un financement de 5 millions de dollars.

Le cofondateur Alex Rose explique comment l’entreprise a survécu à la suspension des événements de participation de masse pendant la pandémie de coronavirus et prévoit de se développer à mesure que l’intérêt pour les exercices organisés en plein air rebondit.

