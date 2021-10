Comment deux étudiants de NYU ont conquis les médias sociaux des Knicks

Inscrivez-vous ici pour recevoir le SportsClicker d’Andrew Marchand dans votre boîte de réception chaque lundi matin.

Vidéo virale: Après le classique de la soirée d’ouverture du double OT des Knicks, @sidetalknyc a produit un une minute blasphème lacé vidéo de réaction des fans. Il a été vue plus de 5 millions de fois sur Twitter et plus de 630 000 fois sur Instagram.

Qui est derrière : Deux jeunes de 20 ans Jeunes de l’Université de New York produit les vidéos. Trent Simonien, une majeure en cinéma et télévision de Los Angeles, et Jack Byrne, une grande entreprise et divertissement, de Long Island. Ils ont commencé @sidetalkNYC en tant qu’étudiants de première année, réagissant aux événements culturels avec des vidéos d’une minute.

Avertissement: Les les vidéos sont NSFW. @sidetalknyc a fourni à Post Sports+ une version propre, mais la version virale contient un contenu très inapproprié. Cela montre la nature personnelle des fans par rapport aux Knicks. Mais la passion folle et brute est la raison pour laquelle elle a traversé.