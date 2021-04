Comment développer des vaccins plus rapidement avant la prochaine pandémie

Dès que le gouvernement chinois a publié le code génétique du coronavirus SRAS-CoV-2 en janvier 2020, les développeurs de vaccins sont passés à l’action pour fabriquer des vaccins efficaces en un temps record. Les essais cliniques ont commencé en quelques mois, les essais cliniques de phase 3 d’ici l’été, et en novembre, Pfizer avait soumis une demande d’autorisation d’utilisation d’urgence à la Food and Drug Administration des États-Unis. Un vaccin dont la mise au point peut généralement prendre des années, voire des décennies, a pris moins d’un an.

Mais il s’est écoulé encore une année complète entre le début de la pandémie et le début de la distribution massive de vaccins, une année au cours de laquelle des millions de personnes sont mortes, la pauvreté mondiale a grimpé en flèche et les gens du monde entier ont souffert. Y a-t-il un moyen pour la société d’investir à l’avance – avant même le début de la pandémie – dans la recherche qui aurait rendu les vaccins plus rapides? Existe-t-il un moyen pour les gouvernements d’investir maintenant afin que le monde soit mieux préparé à la prochaine pandémie?

Oui, soutient un article de février dans NPJ Vaccines, une revue affiliée à Nature. L’article, rédigé par des chercheurs de Johns Hopkins et du Future of Humanity Institute d’Oxford, soutient que les gouvernements peuvent prendre des mesures maintenant.Ainsi, lorsque la prochaine pandémie frappera, le monde aura des vaccins efficaces beaucoup plus rapidement – ainsi que les usines nécessaires pour fabriquer des milliards de doses. .

L’administration Biden souhaite concrétiser certaines de ces étapes. Le plan américain pour l’emploi en discussion au Congrès comprend des fonds pour accroître la production de vaccins, renforcer le stock national et mettre des prototypes de vaccins (plus sur ceux ci-dessous) à travers les essais cliniques de phase 1 et de phase 2. Si cela passe, le pays sera peut-être un peu plus prêt la prochaine fois qu’une pandémie surviendra – mais il reste encore beaucoup à faire. Voici quelques principes clés sur la manière dont le monde peut vacciner plus rapidement en cas de pandémie.

Investissez dans des plateformes, pas dans des vaccins spécifiques

Pour fonctionner, un vaccin contre un virus doit exposer le corps à certains des marqueurs du virus et déclencher une réponse immunitaire. Il existe différentes approches pour y parvenir. L’un, par exemple, consiste simplement à inhaler ou à injecter un virus mort, ou un virus vivant qui a été affaibli pour ne pas vous rendre gravement malade.

La pandémie de coronavirus a donné lieu à quelques autres approches.

Un vaccin à vecteur viral comme celui de Johnson & Johnson modifie à la place un virus différent (dans le cas de Johnson & Johnson, un adénovirus, ou virus du rhume, est utilisé). Le virus vecteur est modifié de sorte que dans le cadre de son cycle de vie dans l’organisme, il exprime la protéine de pointe unique au nouveau coronavirus. Au fur et à mesure que le corps le combat, il apprend que la protéine de pointe est une mauvaise nouvelle.

En revanche, un vaccin à ARNm comme celui de Moderna ou de Pfizer / BioNTech n’utilise pas de virus comme vecteur. Au lieu de cela, ce qui est injecté est une chaîne d’ARN, qui donne au corps des instructions pour imprimer une protéine – la protéine de pointe, dans le cas de Covid-19.

Ces deux approches – la vaccination par vecteur adénovirus et la vaccination par ARNm – sont ce que les auteurs de l’étude Joshua Monrad, Jonas Sandbrink et Neil Cherian appellent les plates-formes. La percée ici est qu’une plate-forme peut être utilisée avec des modifications minimes pour cibler un virus différent. Si une nouvelle pandémie commence avec une protéine de pointe différente, les chercheurs pourraient rapidement développer des vaccins en utilisant l’une de ces approches – en modifiant simplement la protéine exprimée par le vecteur viral ou la protéine que l’ARN indique au corps d’imprimer.

Cette similitude permet à ces vaccins de passer plus rapidement aux essais. «Étant donné que les vaccins basés sur la même plate-forme ne peuvent différer que par la séquence codant pour l’antigène cible, les travaux cliniques précliniques et précoces sur un agent pathogène peuvent éclairer l’optimisation générale, la formulation et la livraison de la plate-forme, ce qui signifie que le vaccin basé sur la plate-forme les candidats ont le potentiel d’atteindre le stade clinique des tests plus rapidement que les vaccins candidats plus traditionnels », fait valoir l’étude.

Le fait de se raser quelques semaines de temps de développement de vaccin peut sauver des dizaines de milliers de vies, cela peut être énorme. Ainsi, avant la prochaine pandémie, les gouvernements devraient investir dans les capacités de l’ARNm et des vaccins à vecteur viral – recherche fondamentale, tests de sécurité et fabrication de masse – ainsi que dans d’autres plates-formes émergentes prometteuses. Plus la recherche se fait à l’avance, plus nous nous rapprochons d’un monde où les scientifiques peuvent simplement insérer les informations sur leur protéine cible et amener leur vaccin directement aux essais cliniques.

Développer des vaccins contre les «prototypes de pathogènes»

Des vaccins à ARNm et à vecteur viral sont actuellement en cours de développement pour lutter contre de nombreuses maladies pour lesquelles le monde a un besoin urgent de vaccins, du paludisme au VIH en passant par Ebola. C’est super. Mais il ne suffit pas d’être prêt pour la prochaine pandémie. En plus de rechercher des vaccins contre des maladies qui sont déjà une préoccupation mondiale, le document soutient que les scientifiques devraient rechercher des vaccins contre des «prototypes de pathogènes» – des maladies dont ils s’attendent à ce que le monde soit un jour confronté.

Est-il possible de savoir à quoi ressembleront les pandémies du futur? Étonnamment, oui. Les coronavirus comme celui qui est devenu la pandémie de Covid-19 sont sur les radars des scientifiques depuis un certain temps. Le SRAS, un virus mortel et étroitement apparenté, a tué plus de 1 000 personnes en 2004. Le MERS, un autre virus, est apparu en 2012 et a provoqué des épidémies en 2015 et 2018.

Les travaux sur d’autres coronavirus ont contribué à la réponse initiale au SRAS-CoV-2, le virus qui cause Covid-19. À partir de tentatives de développement d’un vaccin contre le MERS, les scientifiques ont mis au point des modèles murins de la maladie qui ont été utilisés pour les premiers tests sur les animaux pour le vaccin Covid-19. La «stabilisation de la préfusion», une innovation issue de travaux antérieurs sur les vaccins, est utilisée dans le vaccin Johnson & Johnson pour renforcer la réponse immunitaire.

“[T]Les retombées techniques des travaux préliminaires sur le MERS-CoV ont accéléré avec succès le développement du vaccin contre le SRAS-CoV-2 », conclut l’article.

Ainsi, afin de lutter contre la prochaine pandémie, les scientifiques devraient identifier certains virus susceptibles de faire émerger un virus apparenté en tant que pathogène pandémique. Nous savons que les coronavirus comptent; les grippes aussi. Il existe d’autres possibilités que les scientifiques surveillent. Ils devraient ensuite aller de l’avant dans le développement de vaccins contre ces virus – car une grande partie de cette recherche sera transférée si une nouvelle pandémie émerge.

Ne payez pas les entreprises pharmaceutiques en fonction du nombre de doses utilisées par les gens

Le document propose également des changements qui concernent moins la science que la manière dont la recherche sur les vaccins est financée et structurée. La première de ces propositions est que le gouvernement devrait changer radicalement la façon dont il paie les sociétés pharmaceutiques.

Dans le système actuel, les États-Unis et d’autres pays paient principalement les entreprises pour chaque dose de vaccin qu’elles délivrent. Cela garantit que les entreprises peuvent récupérer leurs dépenses liées au développement du vaccin et permet aux gouvernements de commander suffisamment de doses de vaccin pour couvrir tous leurs citoyens.

Mais cela présente de sérieux inconvénients. Si les sociétés pharmaceutiques ne sont payées que pour fournir de nombreuses doses, elles n’obtiennent aucune récompense financière pour avoir essayé une nouvelle approche expérimentale – même si la promotion de ce type de recherche fondamentale présente de grands avantages pour la société. La recherche qui a des applications pour lutter contre d’autres maladies sera sous-financée.

Par exemple, comme indiqué ci-dessus, la lutte contre le MERS s’est avérée extrêmement précieuse pour la lutte contre le SRAS-CoV-2. Mais le MERS n’a infecté que quelques milliers de personnes et n’est pas très transmissible. Aucun gouvernement n’était susceptible de payer des millions de doses d’un vaccin contre le MERS. Le rapport conclut que cela signifie qu’une approche basée sur les doses pour payer la recherche sur les vaccins aurait largement sous-évalué la recherche sur le MERS.

«Parce que même les travaux cliniques précliniques et précoces sur les plates-formes de vaccins et les prototypes de pathogènes peuvent générer un savoir-faire technologique précieux, les incitations financières doivent être structurées de telle sorte que les entreprises puissent s’attendre à un retour sur investissement compétitif en atteignant certains jalons le long du parcours de R&D, même si un investissement n’aboutit pas à un produit autorisé par les régulateurs », fait valoir le document.

Certains décideurs ont réfléchi à la manière de mieux atteindre cet objectif. Une option est les «prix» qui représentent la valeur sociale de l’avancement de la science des vaccins. Avec un modèle de financement plus basé sur les prix, la société paierait pour les progrès scientifiques plutôt que pour les doses – permettant plus de recherche sur les vaccins contre des maladies qui ne constituent pas une grande menace mais qui constituent un bon terrain d’essai pour de nouvelles approches vaccinales et un cousin potentiel de nouvelles maladies pandémiques.

Aider les entreprises pharmaceutiques à collaborer sur la R&D de stade précoce …

Les sociétés pharmaceutiques publient une grande partie de leurs recherches, mais pas toutes. Une entreprise privée a de fortes incitations à garder privées certaines de ses recherches coûteuses. La recherche représente souvent un avantage majeur sur les concurrents, et les entreprises ne gagnent de l’argent que si elles réussissent mieux que leurs concurrents dans le développement de nouveaux traitements et vaccins.

Si toutes les recherches étaient rendues publiques, il y aurait un problème de passager clandestin – les sociétés pharmaceutiques pourraient faire moins de recherches elles-mêmes dans l’espoir de bénéficier des premières recherches effectuées ailleurs.

Il y a une place dans la préparation à une pandémie pour les informations exclusives, soutient le document. Mais les niveaux actuels de partage d’informations sont loin d’être optimaux sur le plan social. Le moyen le plus simple d’obtenir une plus grande ouverture est de payer pour cela: subordonner les subventions pour la recherche de stade précoce au partage des données et des résultats de cette recherche. Faire cela à tous les niveaux se traduira par une plus grande disponibilité des données, ce qui devrait permettre aux scientifiques d’agir plus facilement sur ces données et d’identifier les meilleures approches pour développer des vaccins et des traitements.

«Le financement public du travail sur les prototypes de pathogènes devrait chercher à promouvoir la recherche qui génère des informations librement accessibles et traduisibles dans la mesure du possible, tout en tirant judicieusement parti de la génération de propriété intellectuelle exclusive», conclut l’article.

À l’instar de l’abandon des modèles de paiement à la dose, l’objectif est de garantir que les sociétés pharmaceutiques ont des incitations commerciales à gagner de l’argent en faisant ce qui est le plus socialement utile – c’est-à-dire, de nombreuses recherches qui peuvent être utilisées pour traiter de nombreuses maladies, et la recherche sur des maladies similaires à celles qui menacent une pandémie.

Les collaborations entre les sociétés pharmaceutiques peuvent aller bien au-delà de la simple publication de leurs recherches. Le document propose que les gouvernements et les philanthropes paient et coordonnent des «collaborations préconcurrentielles» entre différentes entreprises. La mise en commun de l’expertise pourrait permettre des percées que personne n’aurait pu réaliser seul – et les entreprises peuvent alors toutes bénéficier d’une base de connaissances plus riche sur la façon de faire des vaccinations.

… mais ne laissez pas le développement de vaccins au secteur privé

Il y a beaucoup à faire pour que les sociétés pharmaceutiques soient mieux incitées à faire de la recherche avec beaucoup d’avantages sociaux, et qu’elles puissent gagner de l’argent pour la recherche qui prépare mieux le monde à la prochaine pandémie, même si cela n’entraîne pas un vaccin efficace pour le moment.

Mais les décideurs devraient également étendre la recherche biomédicale en dehors des sociétés pharmaceutiques. Les universités américaines effectuent de nombreuses recherches fondamentales en biologie et, avec plus de financement, elles pourraient en faire davantage. Les universités ont souvent plus de flexibilité pour se concentrer sur un travail théorique éloigné de toute application commerciale et travailler avec un avantage social bien supérieur à son avantage commercial.

Les agences publiques peuvent également financer directement les efforts de développement de vaccins. Certains développements de vaccins au XXe siècle ont eu lieu à la demande du gouvernement américain et de l’armée américaine, plutôt que par le biais d’une société pharmaceutique. Plus récemment, des scientifiques du Laboratoire national de microbiologie de Winnipeg, qui fait partie de l’Agence de la santé publique du Canada, ont conçu un vaccin contre le virus Ebola dont l’utilisation a depuis été autorisée dans l’UE et en Afrique.

Le gouvernement devrait jouer un rôle de partenaire financier des sociétés pharmaceutiques privées. Mais étant donné les enjeux de la préparation à une pandémie, elle peut jouer un rôle bien plus important que cela, notamment en recrutant directement des scientifiques et en menant directement d’importants projets de recherche. C’est un rôle dans lequel le gouvernement a une histoire de succès, et le monde doit essayer autant d’approches que possible si nous voulons lutter avec succès contre la prochaine pandémie avant qu’elle ne ravage le monde.