Comment développer un réseau mondial à partir de zéro ?

Plus tôt cette année, pour commémorer l’occasion où Bitcoin a atteint une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars, le site Web centré sur les données Visual Capitalist a effectué une comparaison. Il a examiné combien de temps il avait fallu aux principales actions technologiques pour atteindre leur propre valorisation de 1 000 milliards de dollars par rapport à BTC.

Cette analyse est intéressante car elle permet de représenter graphiquement l’impact de la technologie sur le temps nécessaire pour atteindre une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars. En tant que premiers pionniers de la technologie avant Internet, Microsoft et Apple ont dû attendre plus de quatre décennies pour atteindre un billion de dollars. L’avènement d’Internet a divisé par deux le temps pour les bébés dot-com Amazon et Google, qui ont atteint leurs évaluations de 1 000 milliards de dollars en 24 et 21 ans, respectivement.

Avec l’introduction de la blockchain, la capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars de Bitcoin s’est de nouveau produite après la moitié du temps, à peine douze ans.

La portée est ce qui compte

Ce n’est pas la technologie elle-même qui a créé ce rythme d’adoption accéléré. C’est le fait que ces deux développements principaux : Internet et la blockchain ont une portée. La connectivité Internet a permis aux entreprises technologiques d’atteindre un nombre exponentiel d’utilisateurs supplémentaires. L’émergence de la blockchain et de son modèle économique innovant a fourni une nouvelle façon pour les utilisateurs de s’engager et de participer à la valeur d’un réseau.

Et maintenant, les projets utilisent les propriétés uniques de la blockchain pour construire et faire évoluer de vastes réseaux mondiaux. Les créateurs de Nodle ont commencé avec l’idée d’un réseau maillé alimenté par smartphone. Cependant, en expérimentant les premiers prototypes en 2016, ils ont décidé de baser leur réseau sur la blockchain, car ils pensaient que la décentralisation était la clé d’une croissance massive et d’une évolutivité.

Avance rapide jusqu’en 2021, et Nodle est devenu le plus grand réseau sans fil décentralisé au monde. Il fonctionne en tirant parti de la fonctionnalité de connectivité Bluetooth Low Energy sur les smartphones. Les utilisateurs qui téléchargent l’application Nodle Cash peuvent télécharger l’application, qui agit alors comme un nœud sur le réseau sans fil Nodle.

Le réseau est conçu pour être utilisé par les appareils IoT, prenant en charge l’infrastructure nécessaire pour alimenter plus de 30 milliards d’« objets » connectés d’ici 2025. L’idée est que lorsqu’un smartphone compatible Nodle arrive à portée d’un appareil connecté, il agit comme un relais pour obtenir des informations sur l’appareil. En fin de compte, cela signifie que les appareils IoT peuvent être déployés même dans des zones où il n’y a pas de service Wi-Fi ou même cellulaire, car l’ensemble du réseau dépend de Bluetooth.

Encourager la participation

Il s’est avéré être un concept attrayant pour les entreprises cherchant à mettre en œuvre des appareils IoT à grande échelle. Par exemple, Nodle a été utilisé par un distributeur mondial de boissons pour suivre des centaines d’affichages aux États-Unis et par la ville de Paris pour tester du mobilier urbain interactif compatible IoT.

Mais pourquoi un utilisateur participerait-il ? C’est pourquoi l’équipe Nodle a choisi de baser son réseau sur la blockchain. Les utilisateurs qui téléchargent l’application Nodle Cash peuvent commencer à gagner des récompenses instantanées en participant à Nodle en tant que nœud de smartphone.

De plus, Nodle permet également aux développeurs d’intégrer le SDK Nodle dans leurs applications. Lorsque les utilisateurs téléchargent l’application, ils acceptent les conditions, permettant au développeur de commencer à générer des récompenses Nodle à partir de l’activité de l’utilisateur pendant que l’utilisateur profite d’une application sans publicité.

Le mécanisme d’incitation a permis à Nodle de développer rapidement sa base d’utilisateurs depuis son lancement en 2017. Au second semestre 2020, le réseau avait accumulé 5,8 millions de nœuds, avec près de 29 000 appareils connectés. Il estime qu’il existe environ 550 000 nœuds actifs uniques à un moment donné, et qu’il connaît une croissance annuelle de 38 %.

Le projet lancera bientôt une fonctionnalité de « missions intelligentes » qui favorisera l’engagement des utilisateurs et offrira encore plus de récompenses pour l’exécution de tâches spécifiques activées par les contrats intelligents. Les partenariats avec Cisco Meraki et la plate-forme DeFi Acala sont également un indicateur de la valeur croissante au sein du réseau.

L’un des éléments les plus difficiles de l’exécution d’une bonne idée est de développer votre réseau et d’étendre votre portée. Bitcoin a fourni la preuve de concept, mais la prochaine génération de projets visera à atteindre un public mondial encore plus large grâce aux opportunités d’engagement économique de la blockchain.

Image: Présentation de l’équipe Nodle à TechCrunch Disrupt – Berlin 2019