Comment devenir chauffeur-propriétaire

Photo de Quintin Gellar sur Pexels.com

Être chauffeur-propriétaire est un rêve pour de nombreux chauffeurs de camions, camions et poids lourds. Devenir propriétaire, c’est travailler pour soi. Vous êtes propriétaire du véhicule, vous vous procurez votre propre travail et vous contrôlez totalement votre emploi du temps et vos déplacements. Ce genre de liberté débridée est séduisante, mais elle comporte des risques. Voici quelques conseils pour vous aider à démarrer.

Évaluez vos capacités

Il y a de fortes chances que vous soyez déjà un conducteur hautement qualifié, mais être un conducteur-propriétaire exige bien plus que cela. Étant donné que vous dirigerez votre propre entreprise, vous aurez également besoin de compétences telles que la comptabilité, la gestion du temps, la capacité de rechercher des charges, de traiter les plaintes et de naviguer dans le monde chargé du service client. Demandez-vous honnêtement quelles sont vos forces et vos faiblesses. Si vous savez que vous aurez du mal avec le côté comptabilité de l’entreprise, engagez un comptable pour s’en occuper pour vous. Il en va de même pour des domaines comme le service client. Traitez cela comme plus qu’un travail de livraison. C’est votre affaire, alors n’ayez pas peur d’embaucher du personnel.

Enregistrez votre entreprise et ouvrez un compte

Probablement la première étape que la plupart des chauffeurs-propriétaires prennent est d’enregistrer leur entreprise via les canaux officiels. Ceci est une obligation légale et a également des ramifications fiscales, il est donc important de ne pas sauter cette étape. Vous vous inscrirez en tant qu’entrepreneur individuel et, à partir de là, vous devrez ouvrir un compte professionnel auprès de la banque. Le commerce à partir d’un compte courant ou d’un compte d’épargne personnel est illégal et peut vous causer des ennuis. Enregistrez l’entreprise, ouvrez un compte d’entreprise et soyez assuré que vous respectez la loi.

Pensez à l’approvisionnement des charges

Ce sera la partie la plus difficile du travail. Les chauffeurs travaillant pour de grandes entreprises se font approvisionner quotidiennement, mais les chauffeurs-propriétaires sont seuls. Heureusement, il est maintenant plus facile que jamais de trouver des emplois de fret en utilisant des panneaux de chargement spécialisés. Des services comme Hot Shot Trucking collectent des tâches de chargement dans tout le pays, et les chauffeurs peuvent faire leur choix. Cela signifie que les chauffeurs-propriétaires n’ont jamais besoin d’être sans charge, et avoir autant de tâches au même endroit simplifie le processus de sélection. Assurez-vous de ne choisir que les charges que vous êtes capable de remplir. Il peut être tentant de faire trop de travail au début, mais commencez petit et progressez progressivement.

Gardez une trace des impôts et des assurances

Encore une fois, lorsque vous travaillez pour une entreprise de transport, tout est pris en charge pour vous. Des choses comme la TVA, l’assurance et l’impôt sur le revenu peuvent être difficiles à jongler lorsque vous travaillez pour vous-même. Pour rendre les choses encore plus complexes, certaines dépenses (réparations de camions, par exemple) peuvent être déductibles d’impôt, il vaut donc la peine de faire vos recherches. Les chauffeurs-propriétaires ont besoin d’un type d’assurance différent de ceux qui travaillent pour une entreprise et vous devrez faire attention à la TVA sur les charges que vous livrez. Toutes ces informations sont disponibles gratuitement sur Internet, mais de nombreux propriétaires de petites entreprises choisissent de faire appel à des professionnels pour s’assurer que tout est en ordre. C’est pour la tranquillité d’esprit.