Comment devenir critique musical avec Kelefa Sanneh du New Yorker

Bryan et David décomposent la récente controverse NFL/NBA Insider et abordent des nouvelles récentes impliquant Adam Schefter partageant une histoire inédite avec une source (0:40). Plus tard, Bryan est rejoint par le critique musical Kelefa Sanneh pour discuter de ses débuts, de ce que c’est que de découvrir et d’écrire de la critique musicale pour un nouveau genre, et de ce que nous pouvons apprendre des sous-genres dans son nouveau livre, Major Labels (19:06) .

Hôtes : Bryan Curtis et David Shoemaker

Invité : Kelefa Sanneh

Productrice associée : Erika Cervantes

