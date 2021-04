Comment devenir crorepati à un jeune âge

Il est faux de supposer que vous ne pouvez devenir riche que si vous commencez à gagner beaucoup d’argent. Ce n’est pas ce que vous gagnez, mais ce que vous dépensez et ce que vous économisez qui compte en fin de compte.

Tout le monde rêve d’être un crorepati. En fait, aussi riche que possible. Cependant, beaucoup de gens pensent qu’il est impossible d’en devenir un et ne font donc aucun effort pour y parvenir. C’est cependant une mauvaise approche. Tout simplement parce que si quelqu’un commence à épargner ne serait-ce qu’un petit montant par mois dans des fonds communs de placement ou tout autre instrument qui donne, par exemple, un rendement de 8 à 10%, on peut devenir un crorepati au moment où l’on prend sa retraite.

Le fait de devenir riche nécessite beaucoup de travail, d’autodiscipline et de planification financière. Si vous ne planifiez pas l’avenir et ne faites rien pour atteindre vos objectifs, il est peu probable que vous deveniez riche. Il est également faux de supposer que vous ne pouvez devenir riche que si vous commencez à gagner beaucoup d’argent. Rappelez-vous toujours que ce n’est pas ce que vous gagnez, mais ce que vous dépensez et ce que vous économisez qui compte en fin de compte.

Ainsi, avec une bonne planification et une épargne constante, il est possible de devenir un crorepati au moment de la retraite et même à un jeune âge. Voici quelques règles d’or pour y parvenir.

1. Établissez un budget: La première étape de tout investissement consiste à comprendre combien vous gagnez, combien vous dépensez et combien vous pouvez économiser. Suivez vos dépenses pour identifier vos dépenses moyennes et vos habitudes de dépenses. Faites une liste des dépenses obligatoires comme le loyer, les déplacements, la nourriture, etc., et établissez un budget. Essayez de vous en tenir à ce budget autant que possible.

2. Planifiez et soyez cohérent: La planification et l’exécution sont les deux aspects importants pour gagner de l’argent. Cela peut maintenant être facilement fait à l’aide d’une application mobile, où l’on peut définir les objectifs, le montant d’argent à investir et comment atteindre les objectifs souhaités. Bien entendu, il faut prendre des décisions éclairées et bien documentées et investir en conséquence.

3. Fixez-vous des objectifs pour la vie: Tout le monde a des objectifs financiers différents dans la vie. Bien que économiser les 10 premiers millions soit un objectif admirable, vous devez déterminer quels autres objectifs vous devez atteindre pendant que vous travaillez sur vos 10 minutes. Déterminez les objectifs à long terme que vous aimeriez atteindre, tels que l’achat d’une maison, d’un véhicule, d’un mariage, le démarrage de votre propre entreprise, etc. et aussi pour la retraite.

«Déterminez également ce qui constitue la 10 mn et où elle s’inscrit dans vos objectifs globaux. S’agit-il de biens immobiliers, d’autres actifs comme l’or, de placements en actions ou d’un mélange de plusieurs placements en vue de votre retraite? Gardez ces facteurs à l’esprit lorsque vous définissez vos objectifs. Gardez à l’esprit que les exigences, et donc les objectifs, changeront avec le temps, et vous devez être flexible pour s’adapter à ces changements », déclare Adhil Shetty, PDG de BankBazaar.com.

4. Soyez économe et sage: La frugalité est très utile et contribue à l’épargne, comme le vieil adage selon lequel «L’argent économisé est de l’argent gagné». Alors soyez prudent, dépensez là où c’est nécessaire et faites-vous plaisir avec prudence.

5. Commencez tôt, soyez régulier: Plus tôt vous commencez à investir, plus vous accordez de temps à vos investissements pour croître, ce qui vous permet d’accélérer vers vos objectifs. C’est également une manière très réaliste de gérer les risques. Par exemple, si vous investissez 20 000 Rs par mois dans un SIP d’actions avec des rendements de 15% CAGR, il vous faudrait un peu plus de 13 ans pour accumuler Rs 1 crore. Cependant, si vous vouliez obtenir les mêmes rendements en 10 ans, vous auriez besoin d’un TCAC d’au moins 24% si vous continuez à économiser 20 000 Rs par mois.

«Cela signifie que vous devrez prendre des risques plus élevés plus tard pour atteindre les mêmes objectifs. Ainsi, vos options à ce stade seraient d’investir dans des secteurs plus risqués – ce qui n’est jamais une bonne idée – ou d’augmenter vos investissements mensuels pour atteindre l’objectif – ce qui n’est peut-être pas toujours possible. Donc, plus vous commencez tôt, mieux ce sera pour vous », informe Shetty.

6. Soyez bien diversifié: Plus vous êtes jeune, plus l’appétit pour le risque est grand (pas le risque imprudent). C’est le moment d’envisager davantage de possibilités de rendements plus élevés à long terme. Faire un crore nécessite de la patience, une allocation de l’argent habile et bien documentée entre les classes d’actifs.

Donc, «c’est le moment d’investir davantage dans des actions directes ou via la voie SIP dans des fonds communs de placement en actions (veuillez noter qu’il faut être bien guidé sur quel fonds choisir dans quelle action investir). N’ignorez pas les dépôts fixes / fonds de dette, des plans d’économie d’impôt où l’argent a le potentiel de croître en raison de la puissance de la composition. N’ignorez pas non plus l’importance de l’assurance maladie / assurance temporaire, car ces outils permettent de prendre en charge l’épargne en cas d’imprévu », Saurav Basu, responsable de la gestion de patrimoine chez Tata Capital.

Conclusion

Les jeunes d’aujourd’hui, avec une attitude fonceuse et viser plus haut, ont des années de travail plus actives à portée de main. Avec l’abondance d’informations bien documentées disponibles sur les opportunités de marché potentielles et les lacunes dans les besoins dans presque toutes les sphères de la vie, il suffit d’être méthodique pour identifier l’opportunité qui convient, puis de travailler à la résolution du défi.

Parallèlement, «assurer la discipline financière tout au long du voyage est le mantra magique. Le pouvoir de la composition fonctionne mieux avec un mandat plus long. Investissez systématiquement dans le bon type de plan d’épargne et d’investissement (SIP) le plus tôt possible. Rappelez-vous la règle de 72! 72 sur le taux d’intérêt donne le nombre d’années qu’il faut pour que votre investissement se double. Une petite somme versée périodiquement peut contribuer grandement à accumuler de la richesse en quelques années. Être crorepati n’est pas si difficile qu’il y paraît, n’est-ce pas? demande Ashish Misra, COO-Retail Banking chez Fincare Small Finance Bank.

Alors, restez informé, restez concentré, restez discipliné et soyez patient!

