Comment devenir entrepreneur — pendant que vous êtes encore à l’université

En tant que fondateur et directeur de deux programmes axés sur l’entrepreneuriat au Stevens Institute of Technology, Launchpad et iSTEM, j’ai supervisé la création de 12 entreprises officiellement constituées, et de nombreuses autres sont en cours. Il a fallu environ trois ans pour créer notre première entreprise, mais maintenant nous lançons une nouvelle entreprise tous les trois mois. Pour maintenir cette efficacité, nous devons identifier les bons étudiants : les contrevenants, les preneurs de risques et les passionnés obsessionnels – comme Kevin Barresi.

Kevin était un de mes étudiants bien avant qu’il n’y ait iSTEM/Launchpad, quelqu’un qui incarnait tous les traits nécessaires pour être un entrepreneur prospère. Il voulait juste créer un navigateur largement supérieur au début. Lorsque sa création a pris racine dans la communauté Stevens, il était logique d’envisager de démarrer une entreprise. En fin de compte, Kevin a créé iubble, qui a facilité la découverte, l’organisation et le partage de contenu Web. En 2016, iubble a été racheté par FinTech Studios pour une valorisation à sept chiffres, où il est désormais directeur de la technologie.

Au fil des ans, après avoir travaillé avec Kevin, j’ai vu de nombreux étudiants talentueux aller et venir, et j’ai remarqué certains attributs que les étudiants qui réussissent ont tendance à posséder – et les compétences qu’ils doivent perfectionner – pour réussir en entrepreneuriat. Les personnes obsessionnelles douées de technologie ne sont qu’un point de départ ; il existe de nombreux autres traits qui préparent les gens à un réel succès :

(1) Grain: Les barrages routiers sont inévitables. Les étudiants-entrepreneurs qui réussissent sont des gens qui n’abandonnent jamais, sont décousus et trouveront toujours un moyen de faire bouger les choses. Ces personnes ne cherchent pas d’excuses et semblent en quelque sorte simplement « faire avancer les choses ». J’ai vu des technologues doués lutter sans cette qualité, tout en regardant des gens aux compétences moyennes créer de grandes entreprises grâce à leur courage.

(2) Pureté de la motivation: Les entrepreneurs les plus prospères n’ont jamais commencé quelque chose pour gagner beaucoup d’argent ou créer une entreprise géante. Au contraire, ils ont trouvé un problème intéressant, ont été obligés de le résoudre et d’apporter cette solution à beaucoup de gens. Créer une entreprise est une progression naturelle dans ce voyage. Les gens motivés uniquement par le désir de devenir riche rapidement font long feu environ six mois.

(3) Réflexion à long terme : Rome ne s’est pas construite en un jour, une semaine ou même un semestre. Ni Apple, Facebook ou Microsoft. Aux programmes Launchpad et iSTEM, nous visons à travailler avec des étudiants pendant deux à six ans et essayons de nouer des relations pour la vie. Ceux qui sont là pour le long terme réussiront. Vous devez simplement vous présenter tous les jours pendant plusieurs années et continuer.

(4) Culture et recrutement: Atteindre des jalons, dépasser les attentes et développer une entreprise sont les résultats d’une grande culture, mais la plupart des fondateurs pour la première fois confondent culture et camaraderie. « Nous traînons tout le temps », n’est pas la culture. La culture brosse un tableau vivant d’un avenir à venir, en embauchant des personnes formidables et en leur donnant de l’autonomie, et en créant un environnement de responsabilité. Sans culture et sans une structure de rémunération transparente dérivée de cette culture, il est impossible d’attirer et de retenir les grands talents. Et vous devez être prêt à embaucher et à licencier en fonction de cette culture.

(5) Grandes idées: La plupart des bonnes idées semblent folles au début. Facebook était à l’origine un site de réseau social réservé aux étudiants fauchés ; Google était le 12e moteur de recherche ; et vous pouvez imaginer à quoi ressemble une idée comme laisser des étrangers au hasard rester dans les maisons d’autres personnes au hasard sur papier. La plupart des bonnes idées sonnent mal au début. La plupart des idées qui sonnent raisonnables sont en fait de mauvaises idées.

(6) Divers dans votre pensée : Soyez réfléchi à la fois dans le développement de vos produits et dans votre équipe. Demandez-vous si votre invention reconnaît les besoins et les sensibilités de vos utilisateurs potentiels. Entourez-vous de collègues qui sont non seulement divers dans leur parcours, mais aussi dans leur façon de penser. Construire une équipe de personnes « comme vous » n’ouvrira pas votre esprit à de nouvelles idées et possibilités.

Comment commencer

Si vous avez toutes ces qualités, vous vous demandez peut-être : « Que dois-je faire ensuite ? » Bien que des systèmes de soutien comme iSTEM et Launchpad puissent vous aider, vous n’avez pas besoin de participer à un programme d’entrepreneuriat pour créer votre propre entreprise. Vous devez simplement vous concentrer sur la construction de quelque chose sans lequel un petit groupe de personnes ne peut pas vivre. Gardez le pouls des tendances émergentes dans la société et la technologie, car celles-ci sont susceptibles de se vérifier pendant au moins quelques années, et aspirez à améliorer la vie des personnes que vous souhaitez servir. Ensuite, poursuivez cela avec une détermination maniaque.

Il viendra un moment où vous réaliserez que vous ne pouvez pas faire cavalier seul. C’est bon. Il n’y a peut-être qu’un seul PDG dans une entreprise, mais créer une entreprise à partir de zéro est un sport d’équipe.

Rester à l’école

De jeunes penseurs originaux ont vu des décrocheurs comme Steve Jobs, Mark Zuckerberg et Bill Gates devenir les entrepreneurs les plus prospères du monde et, par conséquent, envoyer le message que l’université n’aide pas l’esprit d’entreprise à prospérer. Cependant, ces fondateurs sont des valeurs aberrantes et le collège a considérablement changé depuis qu’ils étaient à l’école. Avec l’état d’esprit, la motivation et les compétences appropriés, le collège peut être un endroit où les rêves d’entrepreneur s’épanouissent.

Le collège offre aux étudiants un réseau bien supérieur à celui qu’ils auraient seuls, ainsi qu’une communauté pour faire décoller leurs produits. Par exemple, le navigateur Web iubble de Kevin a été adopté par la moitié du campus de Stevens avant son acquisition. Enfin, de nombreux collèges ont maintenant des programmes d’entrepreneuriat qui ont des professeurs compétents pour offrir des conseils et du soutien, et les jeunes étudiants-entrepreneurs devraient profiter de ces ressources.

Programmes d’entrepreneuriat et argent

Si vous avez la possibilité de rejoindre un programme d’entrepreneuriat, vous voudrez faire vos recherches. Choisissez un programme avec de bons antécédents et parlez aux personnes qui l’ont suivi pour un compte de première main. Choisir un programme, c’est comme choisir un co-fondateur : vous devez comprendre ses valeurs, ses objectifs à court et à long terme, son réseau et comment il gère le succès et l’échec.

Ne choisissez pas simplement celui qui a le plus gros portefeuille. C’est votre éducation, pas une banque. La frugalité forcera la discipline et la concentration. Si vous avez vraiment du courage, vous persévérerez et trouverez des investisseurs. Vous pouvez postuler à une grande variété de programmes d’accélération pour les start-ups, et certains collèges/organisations organisent des concours d’entrepreneuriat. De plus, vous pouvez rechercher des entreprises qui ont déjà reçu un financement d’un investisseur ou d’une société de capital-risque. Contactez cette entreprise, établissez une relation, puis demandez une présentation de cet investisseur / société de capital-risque.

En fin de compte, l’entrepreneuriat est une affaire de personnes : les co-fondateurs, les clients et les investisseurs sont tous des personnes. Les produits et la technologie ne sont que des véhicules pour faire avancer ces trois groupes de personnes sous une même bannière avec un objectif clair agissant comme votre étoile du Nord.

Mukund Iyengar, Ph.D., est professeur agrégé au Stevens Institute of Technology. Il est également le fondateur/directeur de deux programmes axés sur l’entrepreneuriat à l’université – Launchpad@Stevens et iSTEM@Stevens.