Si vous cherchez des moyens de maximiser vos revenus, devenir une agence d’assurance pourrait fonctionner. Un emploi d’agent d’assurance peut vous séduire avec ses avantages lucratifs, mais ses avantages sont beaucoup plus prononcés. Ainsi, que vous ayez déjà un emploi ou que vous en cherchiez un, devenir agent d’assurance agréé est une opportunité lucrative à explorer.

Vous vous demandez comment devenir un agent d’assurance générale agréé en Inde? Si oui, continuez à lire. Dans cet article, nous allons vous présenter tout ce que vous devez savoir pour devenir agent d’assurance générale.

Qui est un agent d’assurance générale agréé?

Un agent d’assurance est une personne qui détient une licence pour vendre les polices des fournisseurs d’assurance. Il travaille en tant que représentant d’une compagnie d’assurance et est formé pour guider les gens dans le choix des polices d’assurance appropriées en fonction de leurs besoins. Le rôle principal d’un agent d’assurance est d’atteindre les prospects et de les convaincre d’acheter des polices d’assurance. Si un achat de police est effectué par l’intermédiaire de l’agent, il est alors récompensé par un montant incitatif sur la prime payée par le client, en plus, l’agent reçoit également un certain pourcentage de commission tant que la police se poursuit.

De plus, en tant qu’agent d’assurance générale, une personne s’occupera de la vente de tous les produits d’assurance non-vie tels que:

Assurance maladieAssurance automobile (voiture, vélo, véhicules commerciaux) Assurance SFSP Assurance voyage internationale, etc.

Ainsi, un agent d’assurance générale peut également travailler en tant qu’agent d’assurance maladie dont les rôles et responsabilités impliqueront la vente de plans d’assurance maladie personnalisés. Qui peut devenir un agent d’assurance générale agréé?

Conformément aux directives de l’Autorité indienne de réglementation et de développement des assurances (IRDA), une personne désireuse de travailler en tant qu’agent d’assurance doit remplir les critères suivants:

La qualification minimale pour devenir un agent d’assurance est de passer le 12e examen standard. Cependant, si vous voulez exceller davantage, dans ce cas, vous devez avoir un diplôme ou une expérience requise en vente.Tout particulier, que ce soit une femme au foyer, un étudiant, un travailleur indépendant, un consultant financier, un retraité peut choisir de devenir un agent d’assurance générale. Les documents essentiels nécessaires dans le processus comprennent une preuve d’identité délivrée par le gouvernement, une preuve d’adresse, des certificats de qualification éducative, une copie de la carte PAN et des photos dans le format prescrit.Afin d’obtenir une licence, un candidat doit suivre une formation de une institution agréée. La durée de la formation sera différente selon le domaine d’assurance que vous choisissez. Par exemple, la durée de la formation d’un agent d’assurance maladie et d’un agent d’assurance voyage sera différente.

Mandats d’admissibilité pour devenir agent d’assurance générale

Un demandeur doit satisfaire à l’admissibilité de base suivante pour devenir un agent d’assurance générale agréé:

Un candidat doit être un citoyen indien.Il doit être âgé d’au moins 18 ans.Il doit avoir obtenu la certification IRDAI.Il doit être titulaire d’une licence conformément au mandat des politiques de réglementation de l’État.

Procédure pour devenir un agent d’assurance générale agréé

Étape 1: Inscription

Tout d’abord, vous devez sélectionner une compagnie d’assurance de votre choix. Recherchez une entreprise qui propose des produits adaptés aux clients de votre région. Cela vous permettra de vendre plus facilement des polices. Après cela, allez sur le site Web de la société sélectionnée, remplissez la demande d’agent d’assurance et soumettez les détails comme demandé. Cela complètera votre inscription et si vous êtes sélectionné, vous serez contacté par la compagnie d’assurance concernée.

Étape 2: Formation

Après votre inscription, vous serez inscrit au programme de formation. La participation à cette formation est obligatoire conformément aux politiques établies par l’IRDAI. La formation peut être en ligne ou hors ligne. La meilleure partie est que la formation se déroule principalement le week-end, c’est-à-dire le samedi et le dimanche.

Étape 3: examen de licence

Une fois la formation terminée, un candidat doit se présenter à l’examen de pré-autorisation, c’est-à-dire au pré-recrutement IRDAI IC 38. Il s’agit d’un examen de type objectif dans lequel vous devez obtenir un minimum de 17 points sur 50 pour être admissible.

Étape 4: réception de la licence

Si vous réussissez l’examen, vous recevrez une licence de l’IRDAI. De plus, la compagnie d’assurance vous fournira une lettre de rendez-vous avec sa carte d’identité. Woah! Vous êtes maintenant devenu un agent d’assurance générale agréé.

Avantages de devenir agent d’assurance

Horaires de travail flexibles. Vous êtes libre de travailler à votre convenance. Possibilité de rencontrer de plus en plus de personnes. Opportunité infinie de gagner de l’argent. Outre le salaire de base, vous bénéficiez d’un bonus à l’atteinte de certains objectifs ainsi que de commissions à la clôture des ventes. Les agents ayant un bon historique de croissance sont récompensés par des cadeaux coûteux et d’autres avantages. Vous pouvez travailler en parallèle avec votre autre profession.

J’espère que ce guide résoudra toutes vos questions sur la façon de devenir un agent d’assurance générale agréé en Inde. Pour plus de questions, n’hésitez pas à nous envoyer un message.