Comment déverrouiller votre iPhone avec Face ID tout en portant un masque

Un système de sécurité de reconnaissance faciale et des masques faciaux n’allaient jamais être bien adaptés, mais Apple a apporté quelques mises à jour à iOS qui facilitent le déverrouillage de votre iPhone tout en portant un masque. Les modifications apportées par l’entreprise permettent de contourner l’identification de visage pour accéder beaucoup plus rapidement à l’écran de saisie du mot de passe.

Il existe également d’autres options pour la meilleure expérience de déverrouillage de l’iPhone possible tout en portant un masque, comme définir un mot de passe plus facile à saisir ou permettre à votre Apple Watch de le faire pour vous. Voici ce que vous devez savoir.

Comment déverrouiller rapidement votre iPhone tout en portant un masque

Dans iOS 13.5 et versions ultérieures, Apple a modifié Face ID pour mieux reconnaître lorsque votre visage est obstrué par un objet comme un masque. Avec ces réglages, votre iPhone passera désormais immédiatement à l’écran du code d’accès lorsque vous glissez vers le haut au lieu d’attendre plusieurs secondes que Face ID réessaye de fonctionner.

Lorsque vous portez un masque, faites glisser en haut depuis le bas de votre iPhone tout en le tenant comme vous le feriez pour le déverrouiller avec Face ID. Votre iPhone devrait passer immédiatement à l’écran du mot de passe.

Entrez votre mot de passe.

Source : iMore

Comment utiliser votre mot de passe au lieu de Face ID pour déverrouiller votre iPhone

Si vous souhaitez ouvrir l’écran du code d’accès sans regarder votre iPhone (par exemple, lorsque vous le sortez de votre poche ou lorsqu’il est posé sur une table), c’est également une option.

Glisser en haut depuis le bas de l’écran de votre iPhone pendant que vous ne le regardez pas (sinon, il passera directement à l’écran du code d’accès). Robinet Identité faciale au milieu de l’écran.

Entrez votre mot de passe.

Source : iMore

Comment définir un mot de passe à quatre caractères sur votre appareil iOS

Si vous utilisez généralement un mot de passe alphanumérique sur votre iPhone, mais que vous recherchez quelque chose de plus court et de plus facile à saisir lorsque vous êtes en déplacement tout en portant un masque, vous pouvez le faire si vous le souhaitez.

Alors que je choisirais plutôt l’option à six chiffres, vous pouvez créer un code d’accès à quatre chiffres si vous le souhaitez. C’est beaucoup moins sécurisé, mais ça va être plus rapide à ouvrir qu’une phrase alphanumérique.

Ouvert Réglages sur votre iPhone. Robinet Identité faciale et code d’accès.

Entrez votre mot de passe.

Source : iMore Tap Changer le mot de passe. Entrez votre ancien mot de passe.

Robinet Options de code d’accès.

Source : iMore Tap Code numérique à 4 chiffres pour créer un code à quatre chiffres ou Code numérique personnalisé pour un code à six chiffres. Entrez votre nouveau mot de passe.

Entrez votre nouveau mot de passe à nouveau pour le vérifier.

Source : iMore

Comment déverrouiller votre iPhone avec votre Apple Watch

Dans iOS 14.5 et watchOS 7.4, Apple a ajouté la possibilité pour les utilisateurs d’Apple Watch de déverrouiller automatiquement leur iPhone avec leur Apple Watch lorsqu’ils tentent d’utiliser Face ID tout en portant un masque facial. L’Apple Watch doit être portée, déverrouillée et à proximité immédiate de l’iPhone.

N’oubliez pas de consulter notre guide sur la façon de déverrouiller votre iPhone avec votre Apple Watch si vous souhaitez activer cette fonctionnalité.

Restez en sécurité là-bas

Il y a toujours un compromis entre la sécurité et la commodité, mais c’est formidable de voir qu’Apple a rapidement adapté iOS pour faire face à l’utilisation accrue de masques faciaux dans le monde tout en équilibrant les risques de sécurité.

Le port d’un masque peut être assez inconfortable car il l’est sans que votre téléphone ne vous complique la vie en refusant de déverrouiller. Les conseils ci-dessus devraient, espérons-le, apaiser vos inquiétudes.