Comment devez-vous planifier vos objectifs financiers?

Diviser mes objectifs à long terme en objectifs à court terme m’empêche de me laisser submerger par les chiffres et rend les objectifs à long terme réalisables.

« Les personnes ayant des plans financiers sont beaucoup plus susceptibles de se sentir préparées, même en période de tumulte. Ils sont plus susceptibles de penser que leurs rêves et leurs objectifs sont sécurisés. Et, oh oui, ils économisent en fait beaucoup plus. » Jean Chatzky

Alors, comment planifier vos objectifs financiers ? J’adore les listes. Si les choses au bureau commençaient à aller dans tous les sens, une liste me remettait sur la bonne voie. Pendant mes achats, une liste m’a empêché d’acheter impulsif. Maintenant, quand il s’agit de planifier mes finances aussi, je trouve une liste très utile pour me permettre de fixer mes objectifs et, plus important encore, de les atteindre.

Mon secret pour une planification financière réussie consiste à dresser une liste de mes objectifs financiers. Décomposer mes objectifs à long terme en objectifs à court terme m’empêche de me laisser submerger par les chiffres et rend les objectifs à long terme réalisables.

Qu’est-ce que l’établissement d’objectifs financiers ?

Ce n’est rien de plus qu’une liste de choses que vous voulez dans la vie, avec un peu plus de direction. Alors procurez-vous ce bloc-notes et ce crayon à gomme (les objectifs continueront de changer) et commencez à faire votre liste. Incluez tout ce dont vous rêvez – grand et petit.

maisonvoiturevacances à l’étrangerrembourser tout prêtfonds de retraitefonds d’urgenceenvoyer vos parents en vacancesfrais de scolarité dans une école/un collège international pour vos enfantsfaire des études supérieures/améliorer leurs compétences dans une université étrangèreprendre un an pour faire un sac à dos à travers le monde

Taillez-le

L’étape suivante consiste à trier la liste. Votre liste a besoin d’un peu plus de travail pour devenir votre objectif financier. Un objectif financier a essentiellement besoin de trois éléments – une chose ou un service pour lequel vous investissez, le coût de ladite chose et le délai dans lequel vous voudriez atteindre ou acquérir cet objectif.

Triez le reste selon une période de temps en objectifs à long terme et à court terme. Par exemple, une voiture peut être un objectif à court terme tandis que votre fonds de retraite est un objectif à long terme. Il est important d’avoir de petits objectifs facilement réalisables dans votre liste car il y a une immense satisfaction psychologique à cocher des choses sur une liste ; ainsi que les objectifs à long terme pour vous garder concentré.

Maintenant, fais le calcul

Asseyez-vous avec une calculatrice et déterminez combien d’argent vous permettra de réaliser vos rêves. N’oubliez pas que les chiffres peuvent vous intimider, mais au fur et à mesure que vous vous rapprochez de votre objectif, cela en vaudra la peine. Et parce que les chiffres ne feront qu’augmenter, plus vous attendez – en tenant compte de l’inflation – plus vous commencez tôt, mieux c’est.

Trouver les bons outils d’investissement

Avec un objectif financier en vue en temps réel, il devient plus facile de trouver les bons outils d’investissement pour l’atteindre. Supposons que vous souhaitiez faire un voyage en septembre 2026, ce qui vous coûterait ₹3L en valeur d’aujourd’hui. Si je considère une inflation de 10 POUR CENT (oui, c’est le prix des voyages), le même objectif me coûtera ₹ 4,8 L en janvier 2026 et je dois prévoir ce montant. Lorsque je le décompose, voulant épargner dans une combinaison de fonds communs de placement sûrs, je dois commencer un SIP de 12 000 chaque mois pour atteindre ce montant.

Par Dipika Jaikishan, cofondatrice et directrice de l’exploitation de Basis

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.