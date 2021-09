Comment devient-on reine de Nuestra Belleza Latina ?

. L’équipe de Nuestra Belleza Latina révèle comment faire une reine

Il ne reste que quelques heures avant que l’émission télévisée Nuestra Belleza Latina revienne sur le petit écran, pleine de nombreuses surprises, et pour enflammer davantage l’atmosphère et l’attente que le retour de l’émission a suscité parmi les adeptes, l'”équipe” qui faire partie du concours a fait une révélation importante.

La présentatrice Alejandra Espinoza, en tant que membres du jury, et ceux qui seront derrière les caméras et partageront étroitement avec les concurrents ont expliqué comment faire une reine.

À travers une vidéo révélatrice publiée sur la page Instagram de Nuestra Belleza Latina, des experts de la beauté et du divertissement ont partagé leurs impressions sur la façon dont une reine est construite.

« Une reine est faite en polissant tout l’éclat avec lequel elle est venue au monde. En essayant de donner de la force aux choses positives », a déclaré Gabriel Coronel, qui sera dans les « coulisses » du spectacle, reprenant les détails de l’événement. « Tous les êtres humains, peu importe à quel point nous voulons nous voir parfaits, sont imparfaits. Et ils (les candidats) viennent avec une essence très spéciale. Nous n’avons qu’à polir ce diamant, c’est-à-dire en faire une reine ».

Alejandra Espinoza, qui a été la première lauréate de Nuestra Belleza Latina, et qui sera l’animatrice de l’émission, a également donné son avis sur la question, et s’est exprimée sur la base de l’expérience qu’elle a, non seulement en tant qu’ancienne reine mais en tant que communicatrice. .

« Chaque femme est née reine. Comment vous développez pour atteindre vos objectifs, pour arriver à faire ce à quoi vous êtes destiné, c’est encore 20 pesos. Mais comment (devenir reine ?). Avec persévérance, dévouement, effort et toujours en respectant qui vous êtes et en n’acceptant pas ce que les autres veulent que vous soyez, mais en montrant qu’être vous-même fait toujours la différence, et en essayant de sortir du tas. Beaucoup de gens veulent être dans la pile », a déclaré Alejandra.

Giselle Blondet, qui fait partie de la série depuis sa création et revient cette fois en tant que juge, a averti que l’authenticité est ce qui fait une vraie reine.

« Ils nous appelaient faiseurs de reines. Je l’aime, parce que nous revenons à ce début. Toutes les filles qui sont là sont des reines et quiconque sent vraiment dans son cœur qu’il est prêt, et se sent comme une reine, (sera) », a déclaré le Portoricain.

“Ce n’est pas l’être, c’est le sentir. Ce n’est pas être arrogant. Reina n’est pas une reine de beauté, mais une femme confiante, prête à apprendre. Une femme joyeuse, authentique qui sait écouter. Une femme qui, étant dans ce moyen de communication, sait se connecter avec les gens », a ajouté Giselle. «Pour moi, ce sont des éléments importants de ce que c’est d’être une vraie reine. C’est sur cela que nous allons travailler. De ne pas les faire. Ça, les filles l’apportent déjà ».

La saison 12 du programme Univision commencera ce dimanche à 8P / 7C, et via la page Nuestra Belleza Latina de Right Now sur Facebook, vous pourrez découvrir tout ce qui se passe dans l’émission et des choses dont beaucoup ne se souviennent pas du précédent éditions. Suivez-nous ici.