Comment devons-nous nous préparer en cas de panne de courant de plusieurs heures, jours ou mois | La vie

Voici quelques recommandations pour une panne de courant hypothétique que nous pourrions subir au cours des prochaines semaines, quelque chose de peu probable, mais pas impossible.

Il existe une certaine incertitude quant aux faibles chances que nous souffrions d’une panne d’électricité pouvant durer plusieurs jours dans notre pays, à savoir que l’Espagne coûte avec des réserves de gaz naturel équivalentes à 40 jours de consommation en plus de plusieurs alternatives d’approvisionnement solides.

Quoi qu’il en soit, il y a une panne d’électricité due à la crise énergétique ou à une catastrophe naturelle, il est toujours pratique de se préparer à cette occasion afin non seulement de ne pas rester dans le noir, mais aussi d’avoir suffisamment d’outils et d’accessoires pour que nous pouvons, par exemple, réchauffer et préparer nos repas.

Bien qu’il existe de nombreux manuels de survie contre les pannes de courant, la vérité est qu’il n’en faut pas beaucoup pour pouvoir « survivre » dans l’une de ces circonstances. Le plus logique est de penser d’abord à Groupes électrogènes, mais c’est la plus chère et la plus difficile à installer si vous habitez dans un îlot de voisins.

Le réfrigérateur fait partie des appareils que vous consommez toujours, et parfois trop. Vous pouvez essayer de réduire la consommation qu’ils font et, par conséquent, aussi le coût économique qu’ils entraînent.

Une chose très importante que peu de gens font est de protéger vos appareils électroniques. Il est pratique de protéger les équipements électroniques des pointes ou des surcharges qu’une panne de courant peut entraîner. Il faut éviter que notre téléphone portable soit branché, que notre ordinateur portable soit branché sur le réseau ou encore la console de jeux, pour ne pas avoir de mauvaise surprise.

D’autres mesures que nous pouvons prendre beaucoup moins cher est l’achat de lanternes et de bougies, et bien qu’il n’implique pas un investissement économique important, il pourrait s’épuiser rapidement dans ce type d’événement, il serait donc conseillé de se procurer quelques unités.

Quand il s’agit de téléphones portables, c’est toujours pratique avoir un type de chargeur ou de batterie externe complètement chargé, ou plusieurs unités de celui-ci.

Cela pourrait faire en sorte qu’en cas d’éventuelle coupure de courant d’une journée voire plusieurs jours, nous puissions recharger notre mobile sans problème en utilisant ce type de chargeurs externes vraiment pas chers. Il serait aussi pratique de s’entourer de batteries de camping.

Un autre aspect important est d’utiliser le point d’accès de votre mobile à votre réseau de données afin que d’autres appareils électroniques tels que la Smart TV ou l’ordinateur portable puissent se connecter à Internet, car le routeur principal de votre maison cesserait de fonctionner sans le réseau électrique .

Une autre préoccupation est de penser au réfrigérateur avec tous ces aliments qui pourraient mal tourner. Donc ce serait pratique misez sur une nourriture qui ne se gâte pas et qu’ils peuvent nous aider à nous tirer d’affaire.

Dans tous les cas, au XXIe siècle, il est peu probable qu’une panne de courant se produise qui durera plusieurs heures, mais il faut toujours être prudent dans la vie et sûrement beaucoup de ces conseils peuvent être utiles pour ce qui peut arriver.