Comment devriez-vous trader ? Crypto nouveaux médias

in

Source : AdobeStock / Gorodenkoff

Alors que les marchés de la crypto continuent sur leur lancée haussière, les traders astucieux profitent des mouvements du marché pour générer des bénéfices de trading de crypto. Mais quelle est la meilleure façon de trader la crypto ?

Rejoignez-nous alors que nous explorons les principes fondamentaux du trading fiat-to-crypto et crypto-to-crypto – et discutons de l’option la plus judicieuse pour vous dans le climat actuel du marché !

Fiat-to-crypto : une rampe d’accès pour les nouveaux arrivants

Le trading de Fiat à crypto est le principal moyen pour les nouveaux participants qui entrent sur les marchés de la crypto. L’achat de bitcoins (BTC) avec des dollars, des euros, des livres sterling ou d’autres formes de fiat est généralement la façon dont les nouveaux arrivants entrent dans le monde de l’investissement dans les actifs numériques.

Les traders plus avancés déposeront généralement des devises fiduciaires sur des bourses, telles que Binance, Gémeaux, Kraken ou autres, et échangez les crypto-actifs les plus populaires contre une monnaie fiduciaire. L’encaissement implique alors généralement le retrait de la monnaie fiduciaire des échanges par virement bancaire.

À la lumière de la performance générale à la hausse des principaux crypto-actifs, notamment BTC et ethereum (ETH), les investisseurs qui sont passés de fiat à crypto et sont restés dans la crypto se sont bien comportés au cours des cinq à dix dernières années.

En conséquence, fiat-to-crypto s’est imposé comme le principal moyen d’investir dans les actifs numériques.

Cependant, lorsqu’il s’agit de surfer sur la vague d’un marché haussier, le trading de crypto à crypto peut être une meilleure alternative.

Crypto-to-crypto : comment les pros négocient les cycles du marché

Dans le climat économique mondial d’aujourd’hui – où les imprimantes d’argent fonctionnent plus fort et plus vite que jamais – et où la monnaie fiduciaire perd de sa valeur par rapport à la crypto-monnaie, certains experts pensent que crypto-à-crypto est le seul moyen d’échanger des actifs numériques, surtout si vous cherchez profiter des cycles du marché.

Su Zhu, PDG de Capitale des trois flèches, a écrit une fois sur Twitter :

“[…] Vous auriez fait plus de ventes de BTC à ETH que de BTC à USD au sommet local de 41 000. Crypto/crypto si vous voulez jouer aux cycles. Crypto/fiat up uniquement.

Le trading de crypto à crypto fait référence à la conversion d’un actif numérique en un autre afin de profiter des opportunités du marché tout en gardant la crypto comme capital de trading.

En règle générale, les actifs numériques dans lesquels les traders conserveront leur capital commercial seront BTC, ETH ou une pièce stable, telle que le tether (USDT), la pièce USD (USDC) ou le DAI.

Trading de crypto à crypto : les avantages

Les traders expérimentés qui souhaitent capitaliser sur de nouvelles opportunités sur le marché en plein essor de la finance décentralisée (DeFi) ou prendre des paris sur le marché des altcoins sont mieux servis en restant dans la sphère crypto, car cela leur offre plus de flexibilité et un éventail d’avantages. Les avantages du trading de crypto à crypto incluent :

une capacité à déplacer des fonds plus rapidement ; une sécurité accrue des fonds via le commerce décentralisé ; opportunités génératrices de rendement pour les fonds au jour le jour/dormants ; l’opportunité de capitaliser sur les investissements DeFi.

Si vous détenez des fonds en crypto, vous pouvez rapidement exécuter une nouvelle transaction lorsque l’opportunité se présente. Il n’est pas nécessaire d’attendre la compensation d’un virement bancaire ou le règlement d’un paiement par carte.

Le commerce de crypto-à-crypto signifie généralement utiliser des échanges décentralisés (DEX), tels que Uniswap, pour convertir un actif numérique en un autre. L’utilisation des DEX augmente la sécurité des fonds car vous gardez le contrôle de vos actifs pendant que vous négociez. À l’inverse, lors de la négociation de fiat-to-crypto, vous devrez stocker des fonds sur des échanges centralisés (potentiellement vulnérables), c’est pourquoi de nombreux traders professionnels de crypto préfèrent rester dans la sphère crypto et utiliser des DEX.

Lorsque vous détenez votre capital commercial pendant la nuit en crypto – par opposition à fiat – vous avez la possibilité de stocker vos fonds dans un protocole générateur de rendement qui générera très probablement plus de rendement que votre compte bancaire. À son tour, cela améliore vos revenus de trading.

De plus, lors de la négociation de crypto-à-crypto, vous avez la possibilité de transférer de manière transparente des fonds vers et hors de divers protocoles DeFi pour maximiser le rendement. Les échanges centralisés fiat-to-crypto n’offrent généralement pas cette option.

Trading de crypto à crypto : les inconvénients

Malgré tous ses avantages potentiellement lucratifs, le trading de crypto à crypto présente également des inconvénients. Ils comprennent les éléments suivants :

il s’agit d’une forme de trading qui n’est recommandée que pour les traders et les investisseurs avancés et avertis en cryptographie ; vous risquez de perdre des fonds en raison des vulnérabilités du code dans les protocoles DEX et DeFi ; une bretelle de sortie fiat sera – éventuellement – toujours nécessaire à un moment donné.

Malheureusement, le trading de crypto-à-crypto est le jeu d’un trader expérimenté. À moins que vous ne soyez à l’aise avec la gestion et le stockage de vos fonds vous-même et l’interaction avec des contrats intelligents, vous pourriez bien avoir du mal dans le monde de DeFi.

Alors que la sécurité des fonds est plus élevée lors de l’utilisation d’échanges décentralisés au lieu d’échanges centralisés, les vulnérabilités de code dans les protocoles de négociation décentralisés présentent un risque sérieux pour les commerçants crypto-à-crypto. Par conséquent, il est conseillé de s’en tenir à des protocoles financiers décentralisés vérifiés et établis. Cependant, comme l’histoire nous l’enseigne, même les protocoles audités peuvent être compromis.

Enfin, une fois qu’il est temps d’encaisser (et de payer des impôts sur vos bénéfices), vous aurez toujours besoin d’une rampe de sortie crypto-to-fiat. Il est donc essentiellement impossible de rester entièrement en crypto – à moins que votre bureau des impôts n’accepte les paiements en crypto !

La vente à emporter

Fiat-to-crypto est la rampe d’accès préférée – et la méthode d’investissement – pour les nouveaux arrivants et les HODLers à long terme. Donc, si vous cherchez à acheter et HODL bitcoin ou ethereum, par exemple, il est probablement logique de transformer votre devise locale en un crypto-actif.

Inversement, si vous cherchez à trader activement le marché de la cryptographie, à déployer des stratégies de maximisation du rendement sur les marchés DeFi et à exploiter les opportunités de trading sur le marché de l’altcoin, le crypto-to-crypto est sans doute plus logique en raison de l’agilité et de la flexibilité de cette façon de négocier. vous fournit.

_____

Apprendre encore plus:

– 5 plateformes de trading à effet de levier (pour les traders de marge expérimentés) en 2021

– Les 4 principaux risques auxquels les investisseurs de DeFi sont confrontés

– Apprenez ces 5 termes clés de cryptographie – et commencez à trader comme un pro

– Trois solutions pour les commerçants de crypto lorsque les marchés deviennent volatils

– 3 outils d’analyse des sentiments Bitcoin : comment ils fonctionnent et comment les utiliser

– Comment appliquer les stratégies de scalping Forex au trading crypto

– Comment parier sur la volatilité Bitcoin en utilisant les options Bitcoin

– Le marché des swaps Bitcoin Perpetuals est en pleine croissance : ce que vous devez savoir

– 10 pièges dangereux pour les commerçants de crypto

– Le meurtre de Crypto Trader est imputé à la vantardise des médias sociaux