Comment Dexter Gordon est entré dans les livres d’histoire du jazz

Unanimement salué par les critiques de jazz comme l’un de ses plus grands albums, Go était le troisième LP de Dexter Gordon pour Blue Note Records. Il annonçait une reprise remarquable dans la carrière du saxophoniste ténor, qui s’est brièvement épanouie à la fin des années 40 avant de patauger au cours de la décennie suivante en raison de sa lutte contre la dépendance à l’héroïne.

Mais en 1960, Gordon, un gentil géant de Los Angeles mesurant six pieds six pouces, semblait avoir pris le contrôle de ses démons et était animé par un nouveau sens du but. Le premier saxophoniste ténor à s’imprégner pleinement de l’argot de be-bop, Gordon a visité New York en 1960 et a attiré l’attention du patron de Blue Note, Alfred Lion, qui l’a signé sur son label le 7 novembre de la même année. Ce fut le début de ce qui fut sans doute la période d’enregistrement la plus fructueuse de la carrière du saxophoniste.

Les deux premières sessions de Gordon pour le label, en mai 1961, ont abouti aux albums classiques Doin’ Allright et Dexter Calling, dont le succès critique a incité Lion à remettre Gordon en studio. Il a programmé une session pour le lundi 27 août 1962 ; il donnerait Go, un album que le saxophoniste lui-même considérait comme son enregistrement préféré.

Lion s’était arrangé pour que Gordon, qui avait alors six mois avant son 40e anniversaire, enregistre avec une section rythmique plus jeune comprenant le pianiste de 31 ans Sonny Clark (qui enregistrait ses propres disques pour Blue Note depuis 1957) aux côtés de deux musiciens. encore dans la vingtaine : le bassiste Edward « Butch » Warren et le batteur Billy Higgins, que Gordon connaissait déjà pour avoir joué avec eux sur Herbie Hancockle premier album de Takin’ Off, trois mois plus tôt.

Go commence par une composition originale de Gordon, “Cheese Cake”, qui est rapidement devenue un pilier des performances live de Gordon jusqu’à sa mort, en 1990. La chanson était un hommage non officiel à son compatriote titan ténor. Lester Jeune et s’est inspiré de la chanson de ce dernier « Tickle Toe », bien qu’elle ait été refondue dans une tonalité mineure. Après l’énoncé par Gordon du mémorable thème « tête » de la chanson, il s’interrompt ensuite pour un solo magnifiquement fluide et montre que, malgré les difficultés qu’il a rencontrées dans les années 50, sa capacité musicale n’a jamais souffert.

Les ballades étaient la spécialité de Dexter Gordon et son interprétation de « Je suppose que je vais laisser sécher mes larmes » de Jules Styne est un exemple exquis de sa capacité à montrer son côté plus doux et lyrique. Néanmoins, son ton est viril et musclé, mais son phrasé, sensuel et délicat, révèle un côté plus vulnérable. Gordon sait instinctivement extraire chaque goutte d’émotion d’une phrase mélodique, mais de manière subtile sans être larmoyant ou mélodramatique.

“Second Balcony Jump” est la refonte par Gordon d’un disque de swing de 1946 par le crooner et chef d’orchestre Billy Eckstine. La version de Gordon est moins frénétique que l’originale, même si elle est toujours imprégnée d’un sens propulsif de l’élan rythmique. Après avoir prononcé le riff principal contagieux, Gordon se lance dans un solo expansif qui met en valeur son invention mélodique. Il comprend également un extrait mélodique de Nat King ColeLe tube de 1950 “Mona Lisa”, reflétant l’amour de Gordon pour citer d’autres chansons dans ses solos.

Gordon ajoute également une citation de “Mexican Hat Dance” sur son interprétation désinvolte du standard de jazz de Cole Porter “Love For Sale”, où la section rythmique crée d’abord un ressac de style latin avant de se lancer dans un passage de swing à plein régime.

La deuxième et dernière ballade de Go est « Where Are You ? ” Avant l’enregistrement de Gordon’s Blue Note, la chanson avait été reprise par des chanteurs Frank Sinatra et Johnny Mathis, ainsi que des instrumentistes de jazz tels que Ben Webster et Kenny Dorham. Mais Gordon, avec l’accompagnement simpatico de son jeune quatuor, convoque l’essence de la solitude nocturne avec une interprétation tendre qui capture l’ambiance désespérée des paroles de la chanson.

L’ambiance est plus légère sur le doucement swinguant « Three O’Clock In The Morning », qui termine l’album sur une note optimiste. La chanson originale a été un succès en 1922 pour le chef d’orchestre Paul Whiteman, mais ici Dexter Gordon la transforme en un véhicule inspiré du bebop qui met en valeur la fluidité de ses improvisations au saxophone.

Même si Gordon a continué à sortir trois autres superbes albums pour Blue Note (dont A Swingin’ Affair, enregistré avec le même personnel deux jours seulement après Go), c’est le LP qu’il a réalisé le 27 août 1962, qui se dresse le plus haut dans le catalogue du saxophoniste.

