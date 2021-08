Comment différencier Covid-19, grippe porcine ou grippe saisonnière ?

Il est possible que des personnes soient infectées par la grippe, ainsi que par le Covid-19, et présentent des symptômes des deux maladies.

Par le Dr Vignesh Naidu,

La grippe et le Covid-19 sont des maladies respiratoires causées par différents groupes de virus. Le Covid-19 semble se propager plus rapidement que les autres types de grippe, en particulier lors de grands rassemblements ou d’énormes rassemblements où les masses se rassemblent pour, par exemple. rassemblements d’encouragement, mariages, événements célébrés en masse pour les festivals, etc. Par rapport aux autres types de maladies respiratoires, Covid-19 a la capacité de provoquer des maladies graves et des conditions post-covid potentiellement mortelles.

Il est possible que des personnes soient infectées par la grippe, ainsi que par le Covid-19, et présentent des symptômes des deux maladies. Il existe des similitudes dans les types de maladies respiratoires et il devient difficile d’identifier le type de maladie en se basant uniquement sur la présentation de leurs symptômes. Divers tests doivent être effectués pour aider à identifier l’agent causal et à le gérer davantage conformément auxdites directives médicales ainsi qu’aux directives mandatées et approuvées par le gouvernement. Cela étant dit, la perte de l’odorat et du goût est plus couramment observée dans Covid-19 et les personnes grippées n’ont pas besoin de présenter de la fièvre comme l’une des plaintes. La diarrhée présente généralement des plaintes chez les jeunes présentant des symptômes pseudo-grippaux par rapport à la population adulte ou âgée. On pense que les effets de la vaccination sur les symptômes présentés les rendent plus doux, les symptômes ont tendance à durer plus longtemps et la capacité de propagation de la maladie semble augmenter.

Les symptômes les plus fréquemment observés dans les maladies respiratoires causées par des virus sont la fièvre, les frissons, la sensation d’avoir de la fièvre sans avoir réellement de température élevée, la toux qui peut être à la fois sèche ou productive, l’essoufflement, la fatigue, la fatigue facile, le vertige, l’évanouissement , mal de gorge, écoulement nasal, congestion nasale ou nez bouché, douleurs musculaires, courbatures généralisées, maux de tête, nausées, vomissements, perte d’appétit, diarrhée, perte de l’odorat, altération du goût ou perte du goût.

Les formes les plus graves de complications dans ces cas comprennent la pneumonie, la pneumonie, la détresse ou l’insuffisance respiratoire, les infections potentiellement mortelles, la crise cardiaque, l’accident vasculaire cérébral, le dysfonctionnement ou la défaillance de plusieurs organes, l’inflammation du cerveau, des muscles, des caillots sanguins dans les vaisseaux sanguins alimentant le poumons, caillots dans les systèmes circulatoires périphériques, infection secondaire à la fois bactérienne et fongique, l’apport sanguin altéré aux gros os provoque une nécrose et des fractures ultérieures, des saignements spontanés du système gastro-intestinal inférieur ont été documentés. Des taux de sucre dans le sang extrêmement élevés après la guérison de Covid ont été observés non seulement chez les diabétiques, mais aussi chez les borderlines et les non-diabétiques. Bien que les pires des complications aient tendance à se produire à une fréquence plus élevée dans Covid plutôt que dans les autres maladies respiratoires.

Un panel de tests de diagnostic est de la plus haute importance pour identifier correctement le type de fièvre affectant le corps. Dans le même temps, il est important d’encourager les vaccins contre la grippe, pour écarter les rhumes et les fièvres. Une forte augmentation des cas de dengue est signalée dans de nombreux États. Non seulement ces cas augmentent de près de 40% par rapport à l’année dernière, mais nous constatons également des cas de co-infection avec Covid-19 et la dengue attaquant le corps ensemble se sont également manifestés dans les hôpitaux privés. Les signes avant-coureurs de la dengue grave tels que; les douleurs abdominales, les vomissements persistants, les saignements des muqueuses, etc. permettent également de se différencier les uns des autres. Subir des tests de diagnostic au plus tôt pour déterminer ces co-infections pour la prise en charge médicale peut réduire la mortalité et la morbidité dans une large mesure.

Les tests qui nous aident à identifier les maladies respiratoires virales sont à la fois basés sur le sang et sur écouvillon, des kits d’antigène rapide sont disponibles pour identifier le type de virus, le plus fiable étant les tests sur écouvillon pour le test RT PCR pour le H1N1, la grippe A, B, MERS, SRAS Le COV2, l’antigène et l’anticorps qualitatifs et quantitatifs sont également disponibles pour aider à comprendre une durée légèrement plus longue / des cas de présentation tardive, aidant également la gestion médicale est la quantification des marqueurs inflammatoires pour garder un œil sur la progression ou la régression de la maladie, également le diagnostic radio avec le utilisation de l’imagerie à haute résolution des poumons le modèle d’atteinte pulmonaire qui nous aide à identifier la possibilité de la cause sous-jacente et également la réponse à la gestion médicale de la maladie.

(L'auteur est médecin consultant, Yashoda Hospitals Hyderabad.

