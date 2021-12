Comment diffuser de la musique sur Spotify (processus étape par étape)

Crédit photo : Reet Talreja

Pourquoi?

Votre musique doit être là où les gens écoutent de la musique. Si ce n’est pas le cas, ils passeront à l’artiste suivant.

Spotify est un excellent moyen pour les nouveaux fans de découvrir votre musique, grâce aux listes de lecture et à la radio Spotify.

Voici donc comment publier de la musique sur Spotify, le processus étape par étape…

Assurez-vous que votre musique est prête

Spotify et d’autres fournisseurs de services numériques (DSP), comme Apple Music, Amazon Music, etc., ont des normes. Votre chanson doit répondre à un certain niveau de production professionnelle et de volume sonore.

Et les gardiens de ce niveau de qualité sont les distributeurs numériques (plus d’informations sur ceux ci-dessous).

Vous devez donc vous assurer que votre musique est bien produite, mixée de manière professionnelle et maîtrisée conformément aux normes de l’industrie.

Vous avez également besoin d’une belle pochette d’album. La plupart des distributeurs de musique exigent que la pochette de l’album ou la photo de couverture aient un certain niveau de qualité. Non pixelisé. Et le nom sur la couverture doit correspondre au nom de votre artiste.

Fondamentalement, l’illustration doit répondre aux normes de qualité des autres albums que vous voyez sur Spotify.

Aussi, les métadonnées. Vous devez l’avoir à portée de main. Il s’agit d’informations sur la chanson que vous saisirez pendant le processus de distribution. Des choses comme le genre, le BPM, les auteurs-compositeurs, les propriétaires d’édition, les artistes auxquels votre musique ressemble.

Enfin, vous devez vous assurer que toutes les personnes impliquées dans la création de votre chanson/album sont claires quant à leur propriété (ou non-propriété) de la musique et qu’elles ont signé tous les accords appropriés. Cela inclut les musiciens de session, les auteurs-compositeurs, les producteurs et les éditeurs (si vous travaillez avec un).

Choisissez un distributeur numérique

L’étape suivante consiste à choisir un distributeur numérique. Ce sont les entreprises qui livrent votre musique à Spotify et à d’autres DSP.

Vous ne pouvez pas soumettre votre musique directement à Spotify. Il faut passer par un distributeur car il s’associe à Spotify.

Combien ça coûte de sortir une chanson sur Spotify ?

Cela dépend du distributeur numérique que vous choisissez. Certains ne facturent rien à l’avance, mais prendront généralement une commission plus élevée sur vos redevances de streaming. Certains vous factureront des frais annuels allant jusqu’à 50 $. Et il y a des prix partout entre les deux.

Combien de temps faut-il pour distribuer votre musique ?

Il est préférable de soumettre votre musique au distributeur de votre choix au moins quatre semaines avant votre date de sortie Spotify. Cela garantit que votre musique sera en direct le jour de la sortie et vous laisse le temps de vous soumettre aux éditeurs de playlists officiels de Spotify (plus d’informations sur ceux ci-dessous).

Les meilleurs distributeurs numériques

Il y a beaucoup de débats sur quel distributeur numérique est le meilleur. Mais comme beaucoup de choses, le « meilleur » sera différent en fonction de votre budget et des fonctionnalités qui sont importantes pour vous.

Je vous recommande vivement de consulter cet examen approfondi des distributeurs numériques d’Ari’s Take. Il existe même une feuille de calcul qui détaille les caractéristiques et les prix de chaque distributeur.

Mais pour l’instant, voici un bref aperçu de ce que je pense être certains des meilleurs distributeurs, sur la base de mon expérience et de mes recherches…

CD bébé

CD Baby a été le premier distributeur numérique pour les musiciens indépendants, ils sont donc définitivement un acteur fiable dans ce domaine. Même si 2020 a été difficile pour eux, environ 800 000 artistes et labels les utilisent pour la distribution.

Voici les principales choses à savoir sur CD Baby :

Frais de distribution pour un single : 9,95 $ + 5 $ pour un UPCFrais de distribution pour un album : 29 $ + 20 $ pour un UPC9 % de commissionOffrir des campagnes de pré-enregistrement SpotifyLivraison sur Spotify en 1-2 jours ouvrables

DistroKid

Comme Ari Herstand l’a écrit pour Digital Music News, « DistroKid est le meilleur pour les créateurs constants. » C’est vrai parce qu’ils facturent des frais annuels, de sorte que les redevances que vous gagnez ne valent peut-être le coût que si vous gagnez constamment de l’argent avec Spotify.

Voici les principales choses à savoir sur DistroKid :

Frais de distribution pour des sorties illimitées : 19,99 $/an (un artiste) Commission de 0 %Répartition des paiements pour plusieurs auteurs-compositeurs/artistesAucun seuil de paiementLivraison sur Spotify en 2 à 7 jours

Soundrop

Ce que j’aime chez Soundrop, c’est qu’ils ne facturent pas de frais initiaux. Cependant, ils prennent une commission énorme de 15 % sur le backend, c’est donc un compromis.

Voici les principales choses à savoir sur Soundrop :

Distribution gratuite15% de commissionIls facilitent la sortie des reprises

Songtradr

Songtradr a commencé comme un service de licence de synchronisation, et il s’est développé pour inclure de nombreuses fonctionnalités, comme la distribution de musique à partir de 2018.

Voici les principales choses à savoir sur Songtradr :

Frais de distribution pour des sorties illimitées : 20 $/an (un artiste) % de commission avec abonnement, 10 % de commission sans opportunités de licenceRépartition des paiements pour plusieurs auteurs-compositeurs/artistesLivraison sur Spotify en 2 à 7 jours

Amuser

Bien qu’Amuse ne livre pas à autant de distributeurs, ils livrent à Spotify. Amuse a également son propre label, et si vos numéros de streaming commencent à exploser, ils peuvent vous proposer un contrat d’enregistrement.

Voici les principales choses à savoir sur Amuse :

Distribution gratuite, ou 60 $/an avec un compte ProConservez 100 % de vos redevances de streamingRépartition des paiements pour plusieurs auteurs-compositeurs/artistesPeut être signé sur le label AmuseLivraison sur Spotify en 14 jours avec un compte Pro (ETA peu clair avec compte gratuit)

Inscrivez-vous sur Spotify pour les artistes

Spotify for Artists est le backend de Spotify pour les musiciens.

Une fois que vous vous êtes inscrit à Spotify for Artists et que vous avez revendiqué votre page d’artiste, vous pourrez voir toutes vos statistiques : abonnés, flux, sauvegardes, listes de lecture sur lesquelles vos chansons sont diffusées et bien plus encore.

Processus d’inscription à Spotify pour les artistes

L’inscription à Spotify for Artists est assez simple. Cela ne fonctionne que si vous avez déjà de la musique sur Spotify, ou si votre distributeur a livré votre musique et qu’elle est dans le système de Spotify.

Voici comment commencer :

Réclamez votre profil Spotify iciCliquez sur « Artistes ou manager »Connectez-vous à votre compte SpotifyRecherchez votre nom d’artiste (ou copiez/collez le lien de votre artiste Spotify dans la zone de recherche)Sélectionnez votre nom d’artiste et suivez les instructions pour finir de réclamer votre page

Une fois que Spotify aura confirmé que vous êtes l’artiste que vous prétendez être, vous aurez accès à votre tableau de bord Spotify for Artists.

Soumettre aux éditeurs de listes de lecture Spotify

Une fois que vous avez revendiqué votre page d’artiste Spotify et que vous êtes configuré sur Spotify pour les artistes, vous pouvez soumettre votre prochaine sortie (pas la musique qui a déjà été publiée) aux éditeurs de playlists officiels de Spotify.

Votre musique peut bien fonctionner sur Spotify sans être acceptée dans une liste de lecture éditoriale officielle, mais décrocher une place sur l’une d’entre elles peut certainement augmenter vos numéros de streaming. Et cela pourrait conduire à plus d’adeptes et à une croissance globale de carrière.

Voici comment soumettre votre prochaine sortie aux listes de lecture éditoriales de Spotify :

Dans votre compte Spotify for Artists, allez dans l’onglet MusiqueChoisissez le sous-onglet « À venir »Ici, vous verrez l’option de soumettre votre morceau aux éditeurs Spotify

Lancez une campagne de pré-sauvegarde Spotify

Une campagne de pré-enregistrement Spotify est lorsque vos fans peuvent enregistrer votre prochaine sortie sur Spotify avant sa sortie. Ainsi, le jour de la sortie, le morceau sera automatiquement enregistré dans leur bibliothèque.

Une campagne de pré-enregistrement présente de très grands avantages. Lorsqu’un fan pré-enregistre votre musique sur Spotify, voici ce qui se passe :

Ils deviennent vos abonnés SpotifyVous obtenez leurs adresses e-mailVous pouvez voir la ville/le pays où ils se trouventLes sauvegardes indiquent à l’algorithme Spotify de montrer la musique à plus de personnes

De nombreux distributeurs offrent la possibilité de lancer une campagne de pré-enregistrement, ce qui peut être une caractéristique à rechercher lorsque vous choisissez un distributeur.

En résumé…

Assurez-vous que la qualité de votre musique est compatible avec Spotify (AKA « radio-ready »).

Choisissez un distributeur numérique.

Inscrivez-vous sur Spotify for Artists et revendiquez votre page d’artiste.

Soumettez votre musique aux listes de lecture éditoriales.

Lancez une campagne de pré-enregistrement.

Ce sont les bases de la façon de publier de la musique sur Spotify.