Comment diffuser des films de Noël à vie

La saison des fêtes s’accélère, et cela signifie qu’il est temps pour les nouveaux films de Noël de se gaver tout en restant au chaud. L’un des plus grands producteurs de films de Noël est Lifetime, et avec 35 nouveaux films de Noël à vie, 2021 est plus que jamais une bonne année pour creuser.

Alors, lisez la suite pour tout ce que nous savons sur la nouvelle liste, y compris comment diffuser des films de vacances à vie si vous n’avez pas la chaîne dans le cadre d’un abonnement au câble.

De quoi parlent ces films ?

Sous le sapin de Noël Elise Bauman et Tattiawna Jones CR : Albert Camicioli/Lifetime

Les films à vie sont souvent regroupés avec les films de Hallmark Channel, ce qui n’est pas tout à fait exact dans l’ensemble. La grande exception est dans leur sortie de vacances, où nous voyons beaucoup de chevauchement dans une programmation romantique et bien-être.

La plupart des films de Noël de Lifetime sont diffusés du côté des tarifs plus légers sous la bannière It’s a Wonderful Lifetime. Les princes secrets, les rencontres fortuites et les romances hors de l’eau sont assez courants.

Différents formats sont mélangés, comme la comédie musicale Christmas in Tune de Reba McEntire de cette année. L’ardoise 2021 comprend également des récits divers pour les téléspectateurs à la recherche de films de Noël qui ne se limitent pas aux histoires de vacances blanches et droites.

Où puis-je regarder des films de Noël à vie ?

Lifetime est une chaîne câblée à l’ancienne. Si vous souhaitez regarder des films de vacances à vie, cela signifie que votre option la meilleure et la plus simple consiste à vous abonner via votre fournisseur de câble et à les regarder pendant leur diffusion en temps réel.

Cela signifie que quel que soit le chemin que vous choisissez, un abonnement au câble traditionnel est nécessaire pour regarder la majeure partie de ces titres. Cela ne signifie pas nécessairement que vous n’avez pas de chance si vous avez coupé le cordon. Lisez la suite pour quelques solutions de contournement sans câble.

Où puis-je diffuser des films de vacances à vie ?

Votre option de streaming la plus simple se trouve sur le site Web Lifetime lui-même, où des émissions et des films sont disponibles en streaming. Comme mentionné dans la section précédente, la plupart des titres disponibles nécessitent un abonnement à Lifetime via un câblodistributeur.

Vous pouvez également trouver un titre en streaming via des accords tiers avec vos services de streaming préférés. Vous ne trouverez pas de guichet unique pour tous, et l’ardoise 2021 n’y sera pas du tout incluse.

Les coupeurs de cordon qui veulent des films de Noël à vie ont des options.

Si vous voulez le lot de films de Noël à vie de cette année, vous devrez aller directement à la source, ce qui signifie Lifetime elle-même sur le câble.

Voir également: Les meilleurs services de streaming TV en direct

Heureusement, il existe des moyens de combler le fossé entre le câble et le streaming. Sling TV est l’un de ces services, qui vous donne accès à de nombreuses chaînes câblées, dont Lifetime. Il y en a d’autres parmi lesquels choisir, comme Philo TV, Frndly TV, Hulu Plus Live TV, et plus encore. Ces services de streaming TV en direct vous offrent essentiellement le câble en ligne.

Vous pouvez vous inscrire pour regarder en direct sur Lifetime ou enregistrer des films pour une visualisation ultérieure sur les différentes options de stockage en nuage des services.

Quels nouveaux films de Noël à vie puis-je regarder cette année ?

Avec 35 nouveaux films de Noël diffusés en novembre et décembre, Lifetime vous offre l’embarras du choix. Vous trouverez ci-dessous la liste complète des films de Noël à vie pour 2021 :

Un Noël de vin de glace Une image de vacances parfaites Danser à travers la neige Vous donnez l’impression d’avoir Noël Spiritueux de cuisson Bright Reba McEntire’s Christmas in Tune Merry Liddle Christmas Baby Miracle in Motor City Bienvenue à la réunion de famille de Noël Dire oui à Noël Match Made in GUI Un Noël Village Romance Une réunion de danse de Noël Kirk Franklin’s A Gospel Christmas Ma mélodie de Noël préférée Secretly Santa Christmas Movie Magic Christmas With a Crown Un fiancé pour les vacances de Noël à Santa Fe La préparation des vacances Mélange de cartes de Noël et de gui Fantômes de Noël Passé le gâteau de Noël enchanté Noël par hasard Gui au Montana Jouer avec les vacances sous l’arbre de Noël Candidat à la canne en bonbon La boule de Noël Il faut un village de Noël Reconstruire un Noël de rêve Chocolat chaud Vacances Écrire autour de l’arbre de Noël

Vous pouvez voir la programmation complète des fêtes et quand regarder sur le site Web Lifetime.

C’est un aperçu rapide de tout ce que nous savons sur les films de Noël à vie pour 2021. Bonnes vacances et bon streaming !

