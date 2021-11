Comment diffuser des films de vacances Hallmark

C’est à nouveau cette période de l’année ! À l’approche de Noël, les sociétés de divertissement proposent des films et des émissions spéciales pour les vacances, et personne ne le fait comme Hallmark Channel. Les films de vacances de marque sont l’étalon-or pour les plats de Noël réconfortants et ringards.

Il est facile de se moquer des films Hallmark. Ils sont stéréotypés, avec des fins prévisibles et heureuses. Cela n’est nulle part plus vrai que dans leurs offres de vacances. Vous pouvez généralement vous attendre à un conflit mineur – une annulation de vol, une auberge rivale, un nouveau patron qui prévoit de faire bouger les choses – et une résolution nette et ordonnée avant le générique.

Hallmark sait comment donner aux gens ce qu’ils veulent.

Si vous les aimez, j’ai de bonnes nouvelles pour vous. Hallmark en produit beaucoup. Cette année, la chaîne lance 40 nouveaux titres. Ce n’est pas une faute de frappe. 40 nouveaux films de vacances. Si cela ne suffit pas, vous pouvez revisiter l’un des 40 de l’année dernière.

Il est difficile de résister à l’énergie de bien-être que dégagent ces films. Les vacances peuvent être stressantes et mouvementées, et il est facile de se laisser submerger. Alors, pourquoi ne pas alléger la pression avec un film qui ne vous demande rien, si ce n’est que vous appréciez la conduite en douceur et que vous vous laissez emporter par l’esprit des vacances ?

Où puis-je regarder les films de Noël Hallmark ?

Le 30e anniversaire de Leah est la veille de Noël, le même jour que le mariage de son frère. Photo : Emily Osment, Casey Deidrick Crédit : ©2021 Crown Media United States LLC/Photographe : David Astorga

Hallmark Channel est une chaîne de télévision traditionnelle par câble. Tout au long de la période des fêtes, d’octobre à Noël, Hallmark sort chaque année de nouveaux films de vacances, disponibles exclusivement sur Hallmark Channel.

La façon la plus simple de regarder ces films est malheureusement un peu rétro. Vous devrez passer par votre fournisseur de câble local pour obtenir la chaîne Hallmark.

Les films de vacances Hallmark sont-ils diffusés en continu ?

Hallmark est encore principalement une chaîne câblée, mais cela ne signifie pas que vous n’avez pas de chance si vous avez coupé le cordon. Votre option de streaming la plus simple se présente sous la forme d’accords tiers. Certains titres de vacances Hallmark sont disponibles sur divers services de streaming, bien que vous ne trouviez pas de guichet unique pour tous.

Les coupeurs de cordon qui veulent des films de Noël Hallmark ont ​​des options.

Si vous voulez le lot de films de Noël Hallmark de cette année, vous devrez aller directement à la source, ce qui signifie la chaîne Hallmark elle-même sur le câble.

Heureusement, il existe des moyens de combler le fossé entre le câble et le streaming. Sling TV est l’un de ces services, qui vous donne accès à de nombreuses chaînes câblées, dont Hallmark. Il y en a d’autres parmi lesquels choisir, comme Fubo TV, Philo TV, Frndly TV, et plus encore.

Vous pouvez vous inscrire pour regarder en direct sur Hallmark Channel ou enregistrer des films pour une visualisation ultérieure sur les différentes options de stockage en nuage des services.

Quels nouveaux films de Noël Hallmark puis-je regarder cette année ?

Comme toujours, Hallmark a tout mis en œuvre avec de nouveaux films originaux sur le thème des vacances, juste à temps pour Noël. Vous pouvez voir la liste complète des films « Compte à rebours jusqu’à Noël » sur le site Web de Hallmark Channel.

Vous trouverez ci-dessous quelques titres à attendre ou à découvrir :

Un baiser avant Noël Nantucket Noel Christmas CEO Un Noël avec vous Les neuf chatons de Noël Noël à Castle Hart Une très joyeuse demoiselle d’honneur faisant des esprits Noël lumineux à Tahoe Échange de sœurs : des vacances dans la ville natale

Ce ne sont là que quelques-uns des nouveaux films de vacances Hallmark que vous pouvez regarder cette année soit avec un abonnement au câble, soit en vous inscrivant à un service de streaming qui vous donne accès à des chaînes en direct.

