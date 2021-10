Comment diffuser Dune tôt sur HBO Max

Cela fait maintenant près d’un an que WarnerMedia a annoncé qu’elle apporterait toute sa liste de films 2021 à HBO Max le même jour que leurs sorties en salles. Plusieurs cinéastes étaient mécontents de l’expérience, mais la stratégie hybride semble avoir été un succès. Néanmoins, le studio a déjà confirmé que ses sorties en 2022 auront des débuts traditionnels en salles. Mais en attendant, il y a encore d’énormes films à venir sur HBO Max cette année, comme Dune.

Si vous souhaitez regarder Dune dans le confort de votre maison, vous pouvez vous inscrire à HBO Max ici.

Dune commence à diffuser sur HBO Max ce jeudi

La date de sortie officielle de WarnerMedia pour Dune est le 22 octobre 2021. Bien sûr, comme pour toute sortie en salles modernes, les séances commenceront dès jeudi soir. En règle générale, les abonnés de HBO Max ont dû attendre jusqu’à minuit sur la côte ouest pour regarder ces films. Cette fois, Warner retourne le script. Dune commencera à diffuser sur HBO Max à 15 h 00 PT / 18 h 00 HE ce jeudi 21 octobre, pour s’aligner sur les premières heures de diffusion de l’heure de l’Est.

Il est plutôt intriguant que Warner soit toujours en train de bricoler ses sorties de films au jour le jour si tard dans la partie. Comme nous le savons, lorsque le calendrier passera à 2022, les films de Warner Bros. feront à nouveau leurs débuts exclusivement dans les salles. Après une fenêtre de cinéma de 45 jours (contre 90 jours avant la pandémie), les films peuvent passer aux services de vidéo à la demande et de streaming. Néanmoins, Warner essaie toujours de perfectionner ce modèle. Il va être difficile de remettre le lapin dans le chapeau, car tant de gens se sont habitués à regarder les sorties des grands studios à la maison le jour du lancement. Warner essaie probablement de rassembler autant de données que possible avant de revenir à l’ancien modèle.

Quels sont les enjeux pour WarnerMedia

Dune est l’une des sorties les plus médiatisées qui restent pour 2021. Le film aurait coûté 165 millions de dollars à réaliser, et WarnerMedia a des plans pour un film suite ainsi qu’une série prequel en direct pour HBO Max appelée Dune: The Sisterhood. Warner a besoin que Dune soit un succès, et la société pense qu’un lancement simultané dans les salles et en streaming aura un impact.

En plus de Dune: Part One, WarnerMedia sortira également King Richard et The Matrix Resurrections dans les salles et sur HBO Max simultanément. On ne sait pas encore si ces films suivront le même modèle que Dune. Mais il va de soi que Warner est satisfait des chiffres de Dune, nous verrons désormais le reste de son ardoise 2021 entrer en service les jeudis soirs.