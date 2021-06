Comment diffuser en direct comme un pro – Voici 8 conseils éprouvés

Nous avons tous ressenti l’impact de l’année écoulée, que nous soyons des musiciens professionnels vivant de notre musique ou des amateurs jouant occasionnellement des concerts.

Les stades à guichets fermés ont cédé la place à des scènes de salon et les laissez-passer dans les coulisses ont été échangés contre des rencontres virtuelles. En conséquence, les concerts virtuels et les ensembles diffusés en direct sont devenus le support musical à la mode. Le mouvement s’est développé de pôle en pôle. Les décors spontanés, les spectacles de sortie d’albums et les festivals à grande échelle ont tous trouvé leur place dans des environnements virtuels.

Alors même que les concerts en personne reviennent et que les salles se réveillent, la diffusion en direct a cimenté sa place dans le paysage musical moderne. Et pendant la transition de retour, attendre votre prochaine apparition en personne pourrait vous laisser planer et sécher. Alors, comment pouvez-vous préparer votre équipement et planifier un concert virtuel ?

Pour aider les musiciens et les interprètes de tous types à naviguer dans les eaux difficiles de la diffusion en direct, nous avons demandé à Singular Sound, créateur des très populaires Eros Loop Studio et BeatBuddy, de créer un guide complet pour vous aider à diffuser en direct comme un pro, que vous soyez un auteur-compositeur avec un tabouret ou une tenue rock de cinq pièces. Avec ces 8 astuces éprouvées, vous pouvez éblouir votre public et gagner de l’argent pendant que vous y êtes.

1. Réparer les fondamentaux

Il est tentant de plonger tête la première dans les aspects les plus complexes et créatifs de votre performance en direct. Avant de le faire, assurez-vous que vous avez les bases prêtes. Ce serait un cauchemar si votre ordinateur portable ou votre appareil photo mourait à mi-parcours. Épargnez-vous l’embarras et la frustration. Assurez-vous que votre ordinateur, appareil photo et autres technologies disposent d’une charge solide et d’une connexion Internet.

La diffusion de musique en direct signifie généralement l’exécution de plusieurs programmes et interfaces sur votre ordinateur. Avez-vous assez de RAM pour exécuter tous vos logiciels ? Votre processeur est-il à la hauteur ? Votre ordinateur est le cheval de bataille d’un concert virtuel. Pensez à mélanger les programmes, les plateformes de diffusion en direct et la connectivité aux médias sociaux, et assurez-vous qu’il est prêt à fonctionner. En règle générale, pour le streaming 1080p, vous aurez besoin d’une bande passante de téléchargement d’au moins 5 Mbps et d’au moins 25 Mbps pour 4k. Pour plonger plus profondément, vous pouvez ajouter le débit binaire total de tous vos programmes et le multiplier par 1,5 pour calculer avec précision la bande passante de téléchargement requise.

2. Appel de l’équipement

Maintenant que vous avez vérifié les bases d’un concert numérique exceptionnel, faisons un appel nominal sur tout l’équipement vital dont vous aurez besoin.

Microphone: Les voix statiques et dures qui culminent au-dessus de votre diffusion en direct feront disparaître les téléspectateurs. Investissez dans un microphone qui minimise le bruit de la pièce tout en gardant votre voix au chaud. Quelques options infaillibles sont le Shure SM7B, l’Audio-Technica AT2020 et le Razer Seiren X.

Écouteurs: C’est évident, mais cela mérite d’être répété. Les écouteurs vous aident à surveiller le son que vous envoyez à vos téléspectateurs. Le travail peut être fait avec des moniteurs de studio, mais vous risquez un larsen audio. Il existe de nombreuses options abordables comme Sennheiser HD280 Pro ou Sony MDR-7506.

Mélangeur audio: Sortez votre console de mixage ou votre interface et lancez quelques vérifications de niveau. Nous vous recommandons de développer un mixage de base transparent, avec une compression et un égaliseur adaptés. La dernière chose dont vous avez besoin est de couper et de faire ressortir vos sons de guitare et votre suivi de synthé. Assurez-vous que votre audio passe par les canaux appropriés.

Câbles: Combien de fois vous êtes-vous rendu au concert pour vous installer et vous êtes rendu compte qu’il vous manquait un câble de raccordement ? Ne vous retrouvez pas à 5 pieds du succès. Gardez une liste de ce dont vous avez besoin et vérifiez-la au fur et à mesure. Gardez tout en forme avec Cabli, un appareil pour enrouler, organiser et protéger facilement vos câbles.

3. Optimisez votre technologie pour un livestream fluide

Les caméras sont la toile et votre musique est la peinture. De nombreuses émissions virtuelles sont filmées sur un téléphone, mais il existe de meilleures options. Les appareils photo reflex numériques sans miroir comme ceux de Canon fournissent une image nette et attrayante pour votre diffusion en direct. De plus, beaucoup d’entre eux ont des applications associées qui se connectent à votre ordinateur via USB.

Si vous voulez passer au niveau supérieur, procurez-vous une carte vidéo dédiée qui envoie votre flux à une résolution de 4k. La combinaison d’un appareil photo et d’une carte vidéo peut coûter plus cher, mais il y a une raison à cela. La vidéo est décisive. Cela peut être votre plus grande arme ou votre plus grande faiblesse. Un investissement supplémentaire pour un flux impeccable en vaut la peine.

Enfin, n’oubliez pas que les logiciels jouent également un rôle majeur dans la diffusion en direct. Le streaming sur plusieurs plates-formes nécessite une technologie de multidiffusion et est décisif pour élargir votre audience. La technologie de multidiffusion comme restream.io transmet les données provenant d’une source à plusieurs cibles. À ne pas confondre avec la diffusion, qui transmet des données à certains utilisateurs plutôt qu’à des plateformes entières. Le processus peut sembler délicat. Voici quelques éléments à garder à l’esprit :

Un câble Ethernet vous offrira une connexion plus fiable pour votre diffusion en direct, en particulier lors de la multidiffusion. Ces nombreux composants peuvent compliquer les choses. Assurez-vous que chacun alimente par les canaux appropriés. Vous ne voulez pas que le son passe par les moniteurs et dans votre micro audio. Les services basés sur un abonnement comme Wirecast et VidBlasterX offrent de nombreuses personnalisations pour optimiser votre expérience de concert virtuel.

4. Utilisez l’Eros Loop Studio pour développer votre son live

Le fait est que ce qui fonctionne dans un cadre en direct peut ne pas fonctionner à la caméra. Vous voudrez développer votre son pour qu’il corresponde aux besoins d’un concert virtuel. Peu importe ce à quoi cela ressemble pour vous ou votre groupe, cela vaut la peine de prendre le temps de s’amuser. L’Eros Loop Studio aide à superposer et à dynamiser vos performances dès la sortie de la boîte. Il améliore votre son sans les conjectures de la plupart des pédales de bouclage.

L’enregistrement, la superposition et la superposition de pistes sont à portée de main grâce à la fonction triple pédale d’Aeros. L’écran LED coloré vous aide à visualiser chaque partie de votre chanson et à l’éditer à la volée. Le mode 2 × 2 offre une simplicité réconfortante, vous permettant d’utiliser deux parties de chanson avec deux autres en parallèle. Le mode 6 × 6 libère votre potentiel créatif, vous donnant accès à 36 pistes à boucler, pousser, mettre en pause et éditer. Vos combinaisons exceptionnelles, soutenues par un potentiel d’overdub illimité, vous offrent une fonctionnalité de concert inégalée.

5. Créez des boucles de batterie complètes et fraîches avec BeatBuddy

Lors d’un spectacle vivant, la vibration des tambours ricoche dans la salle. Les concerts numériques ont souvent du mal à reproduire cette expérience. BeatBuddy de Singular Sound peut vous aider à amplifier la puissance de votre diffusion en direct. En combinant un algorithme de haut niveau avec des sessions méticuleusement enregistrées par des batteurs professionnels, BeatBuddy vous offre un support de batterie captivant, puissant et réaliste.

Le métronome visuel de BeatBuddy vous aide à rester concentré sur votre performance tandis que les transitions, les remplissages de batterie et les outros sont disponibles d’une simple pression du pied. Combinez les styles avec des motifs rythmiques pour une sensation authentique. Jouez des rythmes de heavy metal sur des tambours à main ou des shuffles dans le style du beatbox.

Les concerts virtuels nécessitent l’improvisation, et BeatBuddy le rend sans effort. Vous pouvez modifier les signatures rythmiques et le tempo à l’écran, et emballer votre carte SD avec vos propres sons pour des possibilités infinies. Pour encore plus, prenez le Footswitch + pour des touches d’accent personnalisées et des capacités de pause. Si vous avez besoin de nouvelles idées pour vos pistes de batterie, notre outil de correspondance de chansons vous aide à trouver des rythmes basés sur vos artistes préférés.

BeatBuddy et Eros sont remarquables en eux-mêmes, mais lorsque vous les exécutez en tandem, vous obtenez des résultats exceptionnels. Les appareils se parleront, gardant vos boucles et votre batterie parfaitement synchronisés et prêts pour une personnalisation mutuelle. Aucune autre boîte à rythmes ou pédale de bouclage ne vous offre une facilité d’utilisation et une ingéniosité comme celles-ci. Voyez-le en action ci-dessous :

6. Accélérez votre esthétique

Il est temps de donner à votre son une vraie maison. Des arrière-plans fades et peu attrayants peuvent freiner une performance en direct. Tout d’abord, assurez-vous que votre éclairage est suffisant. Les artistes qui découvrent le streaming en direct sous-estiment souvent la quantité de lumière dont ils ont réellement besoin pour un concert virtuel. Jouer en ligne est différent de jouer sur scène, et il est important de s’adapter. Décorez et habillez la pièce. Vous connaissez votre style mieux que quiconque. Il est maintenant temps de vraiment s’y pencher. Rendez votre look et votre esthétique avant-gardistes et complets.

7. Obtenez des conseils pour vos morceaux

Vous n’obtenez peut-être pas de vente de billets ou d’argent dans les salles, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas gagner d’argent. Optimisez vos concerts numériques pour rendre les pourboires rapides et faciles. Choisissez une plate-forme et affichez-la sur votre flux en direct. Venmo, Paypal et Cashapp sont couramment utilisés. Essayez d’offrir des avantages en échange de pourboires. Peut-être que vous offrez aux téléspectateurs qui donnent un pourboire un accès anticipé à votre prochain single ou une remise sur votre marchandise. S’engager avec votre public encourage son engagement avec vous.

8. Adoptez votre personnalité virtuelle

Nous voulons que votre diffusion en direct fasse parler les gens et les laisse en redemander. Un concert virtuel repose sur la personnalité et l’énergie. Le plus grand atout que vous puissiez apporter à une diffusion en direct est ce qui vous rend unique. Trouvez votre histoire, votre style, votre signature. Vous pourriez vous démarquer par des plaisanteries pleines d’esprit, une mode éclatante ou une authenticité émotive. Trouvez ce qui vous distingue et mettez-le en bouteille. Ensuite, quand vient l’heure de votre concert numérique, diffusez-le pour que tout le monde puisse le voir.

Il est facile de se sentir pessimiste à propos de la musique live en ce moment, mais il y a beaucoup d’espoir. Les concerts numériques rassemblent les gens du monde entier. Considérez cela comme une opportunité de développer votre base de fans d’une manière que vous ne pourriez pas en jouant dans votre salle locale. C’est toi qui décides des règles. Vous arrivez à faire la scène. Le potentiel créatif est infini et nous espérons que nos conseils vous aideront à démarrer.

Pour plus de discussions sur la musique moderne et des produits de qualité industrielle, visitez www.singularsound.com