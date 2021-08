Comment diffuser en direct le jour de la finale The Hundred et regarder les deux matchs gratuitement de n’importe où

Le nouveau format de 100 balles du cricket a été tout à fait passionnant, élevant les joueurs au rang de noms familiers et présentant le sport à un public beaucoup plus large. Et aujourd’hui, les premiers gagnants de la première édition de The Hundred seront couronnés au Home of Cricket, Lord’s. Est-ce que ce sera une table rase pour le Southern Brave? Lisez la suite pour découvrir comment obtenir une diffusion en direct finale de The Hundred 2021 et regarder le cricket en ligne, où que vous soyez dans le monde – y compris les moyens de le voir absolument GRATUIT.

Les cent dernières diffusions en direct

Date: samedi 21 août

Dernier temps féminin : 15h BST / 19h30 IST / 12h AEST / 2h NZST

Dernier temps messieurs : 18h30 BST / 23h IST / 3h30 AEST / 5h30 NZST

Lieu: Lord’s Cricket Ground, Londres

Diffusion en direct GRATUITE : BBC iPlayer (ROYAUME-UNI) / Cadeau de sport Kayo (Aus)

Diffusion mondiale en direct : Fancode (Inde) | Essai GRATUIT de Spark Sport (NZ) | Willow TV via Sling TV (États-Unis)

Regardez n’importe où : Essayez ExpressVPN 100% sans risque

Les Brave sont l’équipe à battre en finale féminine et, bien qu’elles aient dû laisser partir Smriti Mandhana, elles ont deux autres frappeuses exceptionnelles du tournoi à Sophia Dunkley et Maia Bouchier, tandis qu’Amanda-Jade Wellington et Anya Shrubsole en tête des classements de bowling.

Ils affrontent les Oval Invincibles de Dane van Niekerk, qui a ouvert le tournoi il y a un mois et a remporté une remarquable victoire dos au mur contre Birmingham Phoenix lors de l’Eliminator d’hier.

Les Birmingham Phoenix sont les favoris de la finale masculine et seront menés par Moeen Ali, qui a été libéré de ses fonctions en Angleterre pour devenir capitaine de son équipe. Les faits saillants de Liam Livingstone ont été nombreux sur et en dehors du terrain, et il espère s’enflammer une fois de plus contre le Southern Brave, qui a écrasé les Trent Rockets la nuit dernière.

C’est un moment extrêmement excitant, alors regardez tout le drame se dérouler en suivant notre guide de diffusion en direct 2021 The Hundred pour regarder les finales de cricket hommes et femmes en ligne aujourd’hui.

Comment regarder la finale de 2021 The Hundred GRATUITEMENT: cricket en direct au Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, vous pouvez regardez toute l’action finale de The Hundred 2021 GRATUITEMENT sur BBC Two.

La finale féminine commence à 15h BST, avec une couverture commençant à 14h30, et la finale masculine suit après, à partir de 18h30.

Si vous n’êtes pas devant un téléviseur, vous pouvez également obtenir une diffusion en direct GRATUITE de The Hundred via le service de streaming BBC iPlayer, qui fonctionne sur une large gamme d’appareils, y compris les téléphones, tablettes, ordinateurs portables, consoles de jeux et appareils de streaming.

En tant que diffuseur national, cela ne coûte pas un centime de diffuser si vous êtes situé au Royaume-Uni.

Si vous êtes déjà abonné, vous pouvez également vous connecter sur Sky Sports. Sa couverture commence également à 14h30.

Et si vous êtes en dehors du Royaume-Uni en ce moment mais que vous voulez toujours regarder votre couverture nationale, il suffit utiliser un VPN pour diffuser en toute sécurité l’action de n’importe où. Voici comment…

Comment regarder la dernière diffusion en direct de 2021 The Hundred depuis l’extérieur de votre pays

Si vous êtes à l’étranger lorsque la finale de The Hundred a lieu, vous constaterez probablement que vous ne pouvez pas accéder à votre couverture nationale de cricket comme vous le feriez chez vous. Ce n’est pas nécessairement une cause d’alarme, mais plutôt le résultat d’un blocage géographique – mieux compris comme des frontières numériques qui restreignent certains services et contenus à certaines parties du monde.

Heureusement, il existe un moyen pratique de contourner cela sous la forme d’un VPN. Il s’agit d’un logiciel astucieux qui vous permet de contourner ces frontières numériques, vous permettant ainsi de faire le tour du monde et d’accéder toujours à votre flux en direct préféré de The Hundred. C’est une solution de contournement très abordable et très facile à utiliser – permettez-nous d’en expliquer plus.

Utilisez un VPN pour regarder une diffusion en direct de cricket de n’importe où

ExpressVPN – obtenez le meilleur VPN au monde

Nous avons mis tous les principaux VPN à l’épreuve et nous classons ExpressVPN comme notre premier choix, grâce à sa vitesse, sa facilité d’utilisation et ses solides fonctionnalités de sécurité. Il est également compatible avec à peu près tous les appareils de streaming, y compris Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox et PlayStation, ainsi que les mobiles Android et Apple.

Inscrivez-vous dès maintenant à un plan annuel et obtenez un 3 mois supplémentaires absolument GRATUITS. Et si vous changez d’avis dans les 30 premiers jours, faites-le-leur savoir et ils vous rendront votre argent sans chichi.

– Essayez ExpressVPN 100% sans risque pendant 30 jours

Utiliser un VPN est aussi simple qu’un-deux-trois…

1. Téléchargez et installez un VPN – comme on dit, notre premier choix est ExpressVPN

2. Connectez-vous à l’emplacement de serveur approprié – ouvrez l’application VPN, appuyez sur « choisir l’emplacement » et sélectionnez l’emplacement approprié

3. Accédez au flux en direct du diffuseur – donc si vous venez du Royaume-Uni, dirigez-vous simplement vers BBC iPlayer ou Sky Go

Regardez la finale de 2021 The Hundred GRATUITEMENT: le cricket en direct en Australie

La bonne nouvelle pour les fans de cricket en Australie est que vous pouvez regarder la finale de The Hundred sans payer un centime.

La moins bonne nouvelle est que la finale féminine commence à 00h00 AEST le samedi soir/dimanche matin, et la finale masculine commence à 03h30 AEST.

Si cela ne vous dérange pas une fin de soirée, l’excellent service de streaming Kayo Sports diffuse les deux jeux GRATUITEMENT !

Tout ce que vous avez à faire est de vous inscrire à Kayo Freebies, qui ne vous oblige même pas à saisir les détails de votre carte de crédit.

Et si jamais vous avez envie de vous abonner, Kayo Sports offre un accès à plus de 50 autres sports dont la F1, la NRL, le basket-ball NBA… la liste est longue.

Un forfait de base Kayo Sports coûte 25 $ par mois et permet aux utilisateurs de diffuser simultanément sur deux appareils. Alternativement, le service propose également un forfait Kayo Sports Premium, qui fournit trois flux simultanés pour 35 $ par mois et représente sans doute une meilleure valeur.

Le meilleur de tous, les deux offrent un essai GRATUIT afin que vous puissiez voir à quoi ils ressemblent par vous-même.

Si vous êtes loin d’Oz en ce moment, utilisez simplement un VPN pour vous connecter normalement.

Comment regarder la finale de 2021 The Hundred: cricket en direct en Inde

En Inde, vous pouvez regarder la dernière diffusion en direct de 2021 The Hundred sur la nouvelle plate-forme sportive premium Fancode.

Le match des femmes commence à 19h30 IST le samedi soir, et le match des hommes commence à 23h.

Fancode est accessible exclusivement via les applications iOS et Android dédiées du service, et les détails complets de l’abonnement peuvent être trouvés ici. Un abonnement mensuel coûte Rs 99, ou vous pouvez vous inscrire pour un an pour Rs 499/an.

Quiconque souhaite surveiller sa couverture d’abonnement à l’étranger peut également le faire facilement – il vous suffit d’utiliser un itinéraire VPN comme décrit ci-dessus.

Regardez la finale de 2021 The Hundred: cricket en direct en Nouvelle-Zélande

Le service de streaming premium Spark Sport diffuse Les cent finales en Nouvelle-Zélande, mais préparez-vous à perdre un peu de sommeil.

La finale féminine débutera à 02h00 NZST le samedi soir/dimanche matin, et la finale masculine débutera à 05h30.

La meilleure nouvelle est que Spark Sport propose un essai gratuit d’un mois afin que vous puissiez essayer avant d’acheter, ce qui signifie que vous pouvez assister à la finale The Hundred 2021 sans payer un centime.

Une fois celui-ci expiré, un abonnement coûte 24,99 $ par mois et comprend de nombreuses autres actions de cricket, ainsi que du basket-ball NBA, des courses de F1 et du MotoGP.

Spark Sport est disponible via les navigateurs Web sur votre PC ou Mac, ainsi que sur les appareils mobiles Apple et Android, Chromecast, Apple TV, certains téléviseurs Samsung, Sony, Panasonic et LG et certains streamers Freeview.

Toute personne résidant en Nouvelle-Zélande depuis l’étranger ou vice-versa peut utiliser la route VPN décrite précédemment pour accéder à sa couverture préférée, comme elle le ferait chez elle.

Regardez la finale de 2021 The Hundred: cricket en direct aux États-Unis (et au Canada)

Le service de streaming dédié au cricket Willow TV est l’endroit idéal pour regarder la finale de The Hundred 2021 aux États-Unis.

Le match féminin commence à 10 h HE / 7 h HP le samedi matin, et le match masculin commence à 13 h 30 HE / 10 h 30 HP.

Willow TV (également disponible au Canada) est disponible auprès d’un certain nombre de câblodistributeurs, notamment Dish, Spectrum, Xfinity, Verizon Fios et plus encore.

Peut-être qu’une meilleure option pour ceux qui recherchent une alternative au câble serait d’opter pour un service de streaming coupe-fil comme Sling TV. Si vous avez déjà Sling, vous pouvez ajouter Willow TV pour 5 $ supplémentaires pendant un mois. Et si vous ne le faites pas, vous pouvez actuellement faire une bonne affaire en vous procurant Sling TV – avec plus de 30 chaînes – pour seulement 10 $ pour votre premier mois.

