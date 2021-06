Comment diffuser et mettre en miroir l’écran de votre téléphone vers un appareil Roku

in

Les appareils Roku donnent aux utilisateurs la possibilité de diffuser du contenu à partir de centaines d’applications, mais il existe une poignée d’applications tierces qui ne sont pas compatibles et n’apparaissent pas automatiquement sur la page Roku Channels. Alors que Roku autorisait auparavant les utilisateurs à charger des applications sur leurs appareils, ce n’est plus une option en 2021, ce qui signifie que vous ne pouvez pas techniquement charger des applications sur des boîtiers Roku, des clés de streaming ou des téléviseurs Roku. En tant que tel, le meilleur moyen de diffuser du contenu tiers est de diffuser ou de mettre en miroir l’écran de votre téléphone vers un appareil Roku. Voici ce que vous devez faire pour diffuser ou afficher un miroir sur un appareil Roku.

Casting sur Roku

La solution de contournement la plus simple pour diffuser du contenu tiers sur votre appareil Roku consiste à utiliser la diffusion d’écran. Cette méthode fonctionne pour les utilisateurs utilisant à la fois des appareils iOS ou Android compatibles. Voici les étapes que vous devez suivre.

Assurez-vous que votre appareil mobile ou tablette et votre appareil Roku sont connectés au même réseau Wi-Fi. Installez le application tierce vous souhaitez diffuser sur votre appareil Roku. Ajoutez-le au Page d’accueil de Roku de votre téléviseur Roku.

Installer la même application sur votre smartphone ou tablette et lancez-la.

Ouvert l’application sur votre smartphone.

Source : Samuel Contreras / Android Central Cliquez sur le Fonderie icône. Sélectionner Roku TV dans la liste des appareils visibles dans la barre de notification.

Il est important de noter que les utilisateurs d’appareils iOS ne pourront diffuser du contenu que sur un appareil Roku prenant en charge Airplay 2. Ceux-ci incluent Roku Ultra, Roku Streambar, Roku Smart Soundbar/Roku Streambar Pro, Roku Streaming Stick+, Roku Premiere et certains modèles de Roku TV.

Duplication d’écran sur Roku

Une autre méthode pour diffuser du contenu tiers consiste à mettre en miroir l’écran de votre smartphone Android sur un appareil Roku. Voici ce que vous devez faire pour refléter le contenu de votre téléphone.

Accédez à votre Page d’accueil de Roku TV.

Sélectionner Paramètres.

Source : Keegan Prosser / Android Central Faites défiler vers le bas et sélectionnez Système.

Sélectionner Miroir de l’écran.

Source : Keegan Prosser / Android Central Select Mode de mise en miroir d’écran.

Après avoir activé la fonction de mise en miroir d’écran, vous devrez suivre ces étapes sur votre appareil mobile.

Allez au Paramètres sur votre smartphone et appuyez sur Vue intelligente.

Source : Samuel Contreras / Android Central

Sélectionnez votre Appareil Roku du Vue intelligente menu.

Source : Samuel Contreras / Android Central

Une fois la connexion établie, l’utilisateur peut choisir de Modifier le rapport hauteur/largeur afin que le contenu en streaming s’adapte mieux à votre écran de télévision.

Source : Samuel Contreras / Android Central

Vous pouvez également utiliser la fonction de mise en miroir d’écran avec Roku si vous avez un iPhone. Les étapes sont assez similaires :

Ouvrez le Centre de contrôle sur votre iPhone.

Source : Keegan Prosser / Android Central Tap Miroir de l’écran. Sélectionnez votre Appareil Roku.

Entrer le code de votre téléviseur sur votre iPhone.

Source : Keegan Prosser / Android Central Select d’accord pour refléter votre iPhone sur votre appareil Roku.

Commencez à diffuser maintenant

Avant de décider quelle méthode utiliser, il est important de connaître la différence entre la diffusion et la mise en miroir d’écran.

La diffusion diffère de la mise en miroir d’écran sur un point majeur : lorsque vous diffusez sur un autre écran, vous ne mettez pas en miroir l’écran de votre appareil. En tant que tel, vous pouvez diffuser une vidéo sur un autre écran tout en utilisant votre appareil sans interrompre la vidéo ni afficher aucun de vos autres contenus. En comparaison, la mise en miroir vous permet uniquement de projeter exactement ce qui se trouve sur l’écran de votre mobile sur votre téléviseur.

Une fois que vous avez décidé de la méthode à utiliser, suivre les étapes ci-dessus facilitera la diffusion ou l’écran du contenu en miroir de votre appareil mobile qui n’est pas actuellement disponible sur Roku.

Streamez à votre façon

Clé de diffusion Roku+

Le meilleur streamer de Roku

Le Roku Streaming Stick+ donne aux utilisateurs la possibilité de diffuser des vidéos et du contenu audio haut de gamme à partir de Netflix, Hulu et plus encore dans un petit package abordable.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.