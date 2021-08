Comment diffuser le nouveau film de Hugh Jackman

in

Ce week-end, le nouveau film de Hugh Jackman, Reminiscence, a été présenté à la fois dans les salles et sur HBO Max, permettant aux téléspectateurs de le diffuser à la maison s’ils ne sont pas disposés à sortir pendant la pandémie de COVID-19 en cours. Réminiscence fait partie de la liste complète des films que Warner Bros. Pictures sort directement sur HBO Max en 2021 à la lumière de la menace des coronavirus. Ce sont les seules façons de le regarder pour le moment, et le temps presse.

Warner Bros. sort tous ses films 2021 simultanément dans les salles et sur HBO Max, sans frais supplémentaires pour les abonnés. Cependant, les films ne sont pas diffusés en permanence – ils ne sont diffusés que sur HBO Max pendant la durée d’une sortie en salle moyenne. Cela signifie que Reminiscence quittera HBO Max le 20 septembre, 31 jours après son ajout initial. Le film n’est pas disponible à la location ou à l’achat numérique sur d’autres plateformes de streaming, donc si vous voulez vraiment le regarder sans vous abonner à un nouveau service, vous pouvez toujours utiliser un essai gratuit de HBO Max, ou même vous inscrire pour un mois, puis annuler après avoir regardé.

Reminiscence est un thriller de science-fiction mettant en vedette Jackman dans le rôle de Nick Bannister, un détective privé doté d’une machine qui lui permet de regarder dans l’esprit des autres. Il l’utilise pour partir à la recherche de sa petite amie disparue. Le film a été écrit et réalisé par Lisa Joy, et d’autres stars incluent Rebecca Ferguson, Thandiwe Newton, Cliff Curtis, Marina de Tavira, Daniel Wu, Mojean Aria et Brett Cullen.

Le film a naturellement établi des comparaisons avec Westworld, la série HBO que Joy a co-créée. Il a également établi des comparaisons avec des films comme Inception – parfois de manière défavorable. Une critique publiée par NBC News l’a qualifié de “création noire et médiocre”.

Dans l’ensemble, le film reçoit des critiques généralement médiocres – il a un score de 36% sur Rotten Tomatoes au moment de la rédaction de cet article, sur la base de 107 critiques de films vérifiées. Son score d’audience n’a pas encore été calculé, mais plus de 100 personnes l’ont déjà noté. De nombreux critiques semblaient ne pas aimer le script et ont constaté que les éléments de science-fiction de l’histoire n’ajoutaient rien de nouveau.

Reminiscence est le dernier né de Warner Bros.’ programme de première le même jour, qui ne ressemble à aucune autre stratégie COVID-19 du secteur. Alors que d’autres facturent jusqu’à 30 $ pour regarder de nouveaux films à la maison, HBO Max les inclut avec des abonnements. La prochaine sortie est Malignant le 10 septembre. Réminiscence est en streaming jusqu’au 20 septembre.