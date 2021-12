Comment diffuser Xbox Game Pass (xCloud) sur votre téléphone Android

C’est vraiment aussi simple que cela. Parce que tout est diffusé depuis le cloud, vous n’avez pas à vous soucier d’attendre les téléchargements. Tant que vous avez un abonnement Xbox Game Pass Ultimate actif et un téléphone Android compatible, sélectionnez simplement le jeu auquel vous souhaitez jouer et vous êtes prêt à partir. Cependant, les performances peuvent varier en fonction de votre connexion Internet. Microsoft recommande d’utiliser un réseau Wi-Fi 5 GHz avec au moins 10 Mbps vers le bas.

Le streaming cloud Xbox Game Pass est disponible dans 26 pays et prend en charge plus de 150 jeux. Tant que votre appareil fonctionne sous Android 6.0 ou version ultérieure, le streaming cloud Xbox Game Pass doit être compatible.

