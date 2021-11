Comment dire merci en 2021

De mon point de vue (et de beaucoup d’autres personnes), 2021 a été un sprint total par rapport au marathon de 2020. Honnêtement, je ne peux pas croire que nous sommes déjà en novembre, et pour cet écrivain, je ne peux même pas commencer à contextualiser ces 11 derniers mois.

Cela dit, c’est la période exacte de l’année où j’ai tendance à faire la plupart de ma réflexion et de mon introspection sur l’année qui était. Après tout, juste avant le début des vacances, c’est le moment idéal pour mettre de la musique relaxante sur votre liste de lecture Spotify ou Pandora, respirez profondément, puis plongez dans l’année qui s’est déroulée.

Ce qui rend 2021 si unique, c’est que cette année a été le lendemain de l’année la plus sans précédent (sinon cataclysmique) de nos vies collectives. Que vous possédiez une entreprise ou que vous travailliez en première ligne ou quelque chose entre les deux, nous devions tous, à certains égards, ramasser les morceaux, nous rassembler et aller de l’avant.

Et bien, c’est ce que nous avons fait ou du moins essayé de faire.

Alors, comment dit-on merci en 2021 ? Eh bien, personnellement, voici ce que je fais:

1. Faites une liste de toutes les personnes qui ont fait une différence positive dans votre vie personnelle ou professionnelle. Vous seriez surpris de voir que si vous repensez simplement aux différents clichés de cette année, votre liste contiendra des noms inattendus, voire des personnes dont vous ne connaissez peut-être pas les noms.

Par exemple, je pense à la personne du 7-Eleven qui m’appelle chaque matin pour me dire bonjour, faire une blague et commencer ma journée du bon pied. Ces interactions sont toujours agréables et je suis reconnaissant pour la centaine de fois qui se sont produites en 2021.

2. Parcourez les personnes sur votre liste et réfléchissez aux manières appropriées de dire merci. Qu’il s’agisse d’un ami personnel de longue date, d’un nouveau client ou collègue professionnel, ou de cette personne de 7-Eleven, vous devriez prendre votre liste et réfléchir aux différentes manières de les remercier. Cela peut être aussi simple que d’avoir une conversation et de leur faire savoir que vous les appréciez, ou peut-être que vous décidez d’envoyer une carte de remerciement avec une carte-cadeau ou un cadeau personnalisé.

3. Soyez authentique et montrez de l’empathie toute l’année. Il n’est pas toujours nécessaire d’attendre Thanksgiving ou les vacances pour dire merci, surtout après une année comme celle-ci. Au cours de cette année, j’ai essayé de me faire un devoir de dire aux gens à quel point je suis vraiment reconnaissant de la façon dont ils m’ont aidé. En même temps, je suis sûr qu’il y a peut-être eu des choses que j’ai manquées en cours de route.

Par conséquent, puisque c’est maintenant le moment idéal pour regarder en arrière et réfléchir à vos actions, demandez-vous : « en ai-je fait assez pour vous remercier cette année ? » Ensuite, revenez à votre liste, réfléchissez à cette question et répondez-y honnêtement. Il y a de fortes chances que vous ayez un peu de terrain à rattraper, et il est maintenant temps de le faire.

En fin de compte, dire merci (et le signifier) ​​est une chose simple mais puissante que vous pouvez faire pour vraiment le rendre aux personnes qui vous ont inspiré en 2021.

On ne sait jamais, cela pourrait conduire à des ondes positives partagées tout autour, et nous devrions tous en être reconnaissants.