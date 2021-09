Comment discuter du changement climatique de manière productive

Renée Lertzman, psychologue du climat

Communiquer efficacement sur le changement climatique est essentiel pour amener les gens à s’y engager de manière productive, selon la psychologue climatique Renée Lertzman. Et en ce moment, les communications sur le changement climatique n’aident pas.

Les gens ont peur.

Près de trois personnes sur quatre (72 %) dans le monde craignent que le changement climatique mondial ne leur nuise personnellement à un moment donné de leur vie, selon les données d’une enquête du Pew Research Center, un organisme non partisan.

Près de la moitié des jeunes (45%) déclarent que leurs sentiments à propos du changement climatique ont un impact négatif sur leur vie quotidienne, tandis que 77% disent que l’avenir est effrayant en ce qui concerne le changement climatique, selon une enquête menée auprès de 10 000 jeunes dans 10 pays publiée ce mois-ci par universitaires.

Cette peur doit être reconnue et surmontée individuellement dans les entreprises pour lesquelles nous travaillons, dans les communautés locales, au gouvernement et dans les organisations, dit Lertzman. Ce n’est qu’après cela que nous pourrons discuter de manière productive de la façon de se préparer, de s’adapter et de se battre.

Ce qui suit sont des extraits des commentaires de Lertzman dans une interview vidéo avec CNBC. Ils ont été édités par souci de concision et de clarté.

Passer de ‘moi’ à ‘nous’

Il y a du vrai là-dedans. En réalité, personne – et je m’en fiche si vous êtes la plus grande entreprise multinationale de la planète – aucun acteur n’est actuellement capable de tout faire. Personne à lui seul ne suffira.

Ce que je pense que cette crise nous invite en fait à entrer est une lentille fondamentalement différente, qui passe vraiment de ce “moi” à “nous”. Et cela étend vraiment notre capacité cognitive à penser et à expérimenter et à nous voir comme faisant partie d’un système et comme intégré dans le système.

Nous sommes tous les protagonistes de cette histoire de réponse à la crise climatique et d’engagement face à la crise climatique. Renée Lertzman Psychologue du climat

C’est un changement vraiment important pour beaucoup d’entre nous. Et ce n’est pas quelque chose qui arrive juste intellectuellement. Et ce n’est pas quelque chose qui arrive juste si vous claquez des doigts et dites : « D’accord, vous savez, quoi, je vais maintenant commencer à penser, à ressentir et à me comporter comme si j’étais dans un système. » Cela ne fonctionne pas vraiment de cette façon. C’est un processus de rappel continu à nous-mêmes et aux autres que nous sommes en fait liés et que nous faisons partie d’une image beaucoup plus grande et d’une histoire beaucoup plus grande.

Chacun de nous est en fait – je me fiche de qui vous êtes – un personnage essentiel dans cette histoire. Nous sommes tous protagonistes de cette histoire de réponse à la crise climatique et d’engagement face à la crise climatique.

Et ce recadrage en est un sur lequel nous devons simplement revenir, encore et encore. Il ne s’agit pas que de moi. Il s’agit de moi dans cette plus grande histoire.

Ayez une profonde compassion pour ce que vous ressentez

Il est absolument essentiel que nous commencions à avoir une profonde compassion pour ce sentiment de « rien que je puisse faire n’aura d’importance ».

Ce n’est donc pas comme si nous ne devrions pas ressentir cela ou qu’il y a quelque chose qui ne va pas chez nous parce que nous pensons que nos actions individuelles ne sont pas suffisantes. En fait, je vais juste vraiment me connecter avec moi-même ici et dire : “Tu sais quoi, oui, c’est vraiment douloureux. C’est vraiment difficile.”

Avoir ce sentiment exprime à quel point je suis profondément connecté et à quel point je me soucie vraiment de ce qui se passe sur la planète.

Il est vraiment, vraiment important que nous rencontrions notre expérience – peu importe ce qu’est cette expérience, submergé, se sentant insignifiant, se sentant frustré, se sentant en colère, se sentant engourdi, se sentant vérifié – que nous rencontrions cette expérience avec, avec une compassion totale.

Ce n’est qu’à partir de ce moment-là que nous pouvons passer à n’importe quel type de réponse significative, percutante et créative, où nous pouvons faire le point sur des questions telles que « Qui suis-je, où suis-je ? Je veux canaliser cette énergie, cette préoccupation, ce souci que j’ai, qui monte en moi, qui s’exprime ?” Nous devons partir de cet endroit.

Soyez authentique

Il est vraiment important que nous n’essayions pas d’être une « police de l’espoir » sur nous-mêmes, en nous forçant à nous sentir plus optimistes ou plus optimistes ou positifs.

Et c’est une tendance que je trouve vraiment préoccupante et troublante parce que, si vous regardez uniquement du point de vue psychologique, ce n’est pas comment cela fonctionne. Nous ne nous forçons pas à ressentir et à nous comporter soudainement de certaines manières.

Une solution-ier se concentre exclusivement sur les solutions et n’a aucune tolérance et aucun espace pour tout type d’expression de sentiments, d’incertitude ou d’ambivalence. C’est presque une concentration zélée sur les solutions. Et cela peut vraiment arrêter les gens. Et cela peut vraiment aliéner beaucoup de gens qui ne sont pas encore là. Ils sont toujours en train de traiter et de poser des questions telles que : « Qu’est-ce que cela signifie pour nous ? Pourquoi sommes-nous dans cette situation dans la première assiette ? »

Le mode solution-ier est que vous devez simplement résoudre, résoudre, résoudre. Et, franchement, ce binaire problème-solution n’est pas totalement approprié à la situation dans laquelle nous nous trouvons. C’est un état d’être qui va se poursuivre dans un avenir imprévisible.

La dichotomie ou binaire malheur et tristesse contre espoir est fausse. Et c’en est un dont nous avons vraiment besoin en tant que communicateurs, journalistes, les médias doivent être activement démantelés.

En réalité, la voie à suivre est une voie médiane. Et cette voie médiane est celle de l’authenticité.

Il s’agit vraiment d’une expérience authentique et d’un engagement authentique avec cette crise. Il y a un énorme espoir et une énorme positivité, une inspiration et un pouvoir profonds pour reconnaître et faire face directement à l’ampleur, à l’impact et à la perte.

La dichotomie ou binaire malheur et tristesse contre espoir est fausse. … En réalité, la voie à suivre est une voie médiane. Et cette voie médiane est celle de l’authenticité. Renée Lertzman psychologue du climat

Nous vivons à une époque de graves incendies de forêt, de sécheresse et d’inondations. Et nous devons être capables de regarder cela directement dans les yeux sans être accusés d’être négatifs ou de se concentrer sur le malheur. Nous devons le faire parce que c’est la réalité. C’est la réalité en ce moment.

L’humain a avant tout besoin de faire valider son expérience.

La voie à suivre passe par le prisme de l’intelligence émotionnelle.

Cela signifie réfuter une façon ou une autre d’aborder la crise climatique (la catastrophe ou les solutions uniquement).

Cela signifie sortir du coup du lapin entre la positivité et la négativité. Comme je l’ai dit dans le TED Talk, c’est une construction artificielle. Nos esprits ne fonctionnent pas de cette façon. Ce n’est pas seulement négatif pour nous ou seulement positif. C’est plus compliqué que ça.

Ce que les entreprises peuvent faire pour engager les employés

Il doit y avoir un niveau d’approbation au niveau de la direction. C’est donc un.

Mais ce qui est tout aussi important, c’est que les personnes au sein de l’organisation soient activement habilitées à prendre des initiatives, à proposer des pilotes, à mener des expériences, à essayer des choses.

L’ancien modèle est une entreprise qui décide de se faire l’avocat du changement climatique et nomme une équipe verte. C’est un peu un modèle plus ancien. C’est un peu ce que je considère comme un modèle 1.0.

Le nouveau modèle est vraiment excitant pour moi et est plus centré sur l’humain. C’est plus authentique. Il s’agit de se réunir. Et examiner ces questions ensemble. Et parler de ce qu’il faut faire à ce sujet. C’est plus inclusif. Les gens sentent qu’ils font vraiment partie de cette conversation.

Il doit y avoir plus de personnes à différents niveaux de l’organisation, dans différentes parties de l’organisation, qui ont la plate-forme et la capacité d’initier, de se mobiliser, de faire avancer les choses. Il ne vit pas seulement à la C-Suite.

Et idéalement, si c’est bien fait, chaque personne, quelle que soit la partie de l’entreprise dans laquelle vous vous trouvez, sent qu’elle a un intérêt dans cette réponse au changement climatique. Personne ne s’exempte parce qu’il n’en sait pas assez sur le climat. Une réponse efficace est une réponse où chacun a quelque chose à ajouter ici et fait partie de la réponse. Cela signifie créer une atmosphère où chacun a un rôle vital.

Parce que ce qui motive vraiment le changement, c’est quand les gens se sentent invités, ils se sentent entendus, compris, inclus.

L’hébergement de cercles est un exemple de la façon de commencer. Je forme les gens à animer des cercles ou des conversations sur le climat, qui sont de petits groupes où les gens se rencontrent pendant un certain temps, et ils se réunissent simplement et parlent de ce qu’ils ressentent et pensent des problèmes.

Et avant longtemps, il s’agit d’action. C’est vraiment le cas.

Les gens ne restent pas si longtemps dans le sentiment, mais vous devez au moins avoir l’espace pour y aller avant de vous lancer dans la planification de l’action. Et si nous passons directement à l’action et évitons de discuter de la façon dont les gens se sentent, alors nous court-circuitons et court-circuitons le potentiel de vraiment faire un travail incroyable.

Une ressource pour ceux qui souhaitent lire davantage : Lertzman recommande Project Inside Out, une ressource en ligne qu’elle a été chargée de mettre en place par l’organisation climatique, la Fondation KR, basée au Danemark. L’outil en ligne qui fournit des principes psychologiques directeurs pour travailler efficacement dans le changement climatique.

Également dans cette série :

Le changement climatique radicalise les jeunes – voici ce que cela signifie et comment lutter contre le désespoir

Le chagrin et l’anxiété face au changement climatique ont poussé ce trentenaire à écrire une lettre à son futur enfant

Une militante climatique de 18 ans explique comment elle trouve le courage de faire face à une “bombe à retardement”