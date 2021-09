Comment Disney et Pixar ont réutilisé l’audio d’un personnage de Up For Dug Days

C’était une idée étrange avec laquelle nous sommes partis, mais j’adore la voix de ce gamin. Et puisque cela arrive juste après Up, j’ai pensé, et si on utilisait juste la voix de Russell ? Et littéralement, j’ai écrit la scène, la séquence, puis j’ai cherché des choses similaires. Et une partie a fonctionné, une partie, j’ai dû réécrire Dug là-bas. Comme quand Doug demande à Russell : « Hé, je peux avoir ton sandwich ? J’ai écrit pour Russell, vous savez, ‘Non, tu ne peux pas avoir mon sandwich, c’est le mien’, mais nous n’avions pas ça. Et alors, à la place, nous sommes allés avec ce petit rire et il s’est en quelque sorte éloigné de Dug. Et puis aussi la petite chanson qu’il chante quand il construit les colliers était quelque chose que nous avions totalement oublié. Et j’étais comme, c’est bien mieux que tout ce que j’ai écrit. Alors allons-y et utilisons-le. Mais nous avons manqué de choses, donc je ne suis pas sûr que nous puissions le refaire, mais bon sang, c’était amusant. C’était comme une capsule temporelle. Et puis les trois voix sont les mêmes que dans Up.