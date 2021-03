Solar Opposites La saison 2 est sortie sur Hulu, et elle est à peu près aussi sauvage que la série l’a jamais été. L’émission présente de nombreux gags exagérés, pas mal de rafales et de nombreuses prises de vue sur son service de streaming à domicile en cours de route. En fait, il y a tellement de photos prises à Hulu que l’on pourrait interpréter les jabs de la saison 2 comme les co-créateurs Justin Roiland et Mike McMahan remuant le pot.