Comment dissimuler autant de mensonges et autant de preuves de fraude et de meurtre d’État ? Folie collective ! 10z viral

par Lew Rockwell, Lew Rockwell :

« C’est incroyable que cela doive être dit, mais l’évidence semble échapper aux universitaires politisés, nous devons donc énoncer l’évidence : le génocide est délibéré ; c’est prémédité. Il n’y a pas de génocide sans préméditation. Les meurtres ne sont pas de malheureuses coïncidences. C’est pourquoi cela s’appelle « MEURTRE de masse » et non « MANSLAUGHTER de masse ».

~ AE Samaan

RJ Rummel, chercheur et politologue, a défini le terme « démocide » comme « le meurtre de toute personne ou de tout peuple par son gouvernement, y compris le génocide, le politicide et le meurtre de masse ». Selon Rummel, le démocide a fait de la guerre la principale cause de mort non naturelle au XXe siècle et, au cours du XXIe siècle, non seulement elle ne montre aucun signe d’arrêt, mais elle semble être la manière souhaitée et planifiée de la mort de centaines de personnes. de millions, voire de milliards d’innocents dans le monde. Aux États-Unis aujourd’hui, la démocratie ne fait que commencer, car ce complot « Covid » orchestré par la classe de maître au pouvoir et ce gouvernement poursuit ses efforts pour abattre la population américaine afin de faire avancer les programmes de la maladie, de l’eugénisme et de la mort. Ceci est fait simplement pour obtenir un contrôle total sur les masses.

Cela ne semble pas être une tâche facile, mais jusqu’à présent, il n’y a eu presque aucune résistance aux efforts du gouvernement pour faire de la propagande, menacer, puis soumettre la majeure partie des personnes qui composent ce que l’on devrait maintenant appeler le troupeau américain. En raison de cette réponse apathique à la tyrannie du peuple de ce pays, cette économie a été dévastée, les emplois et la capacité de subsistance ont été considérablement réduits, les restrictions de la vie et de la liberté ont massivement augmenté, l’inflation des prix est endémique, le contrôle politique et les protocoles médicaux se sont déjà avérés mortels au-delà de la portée de l’imagination de toute personne saine d’esprit, et ce n’est qu’un aperçu de ce qui est à venir.

Bien que de nombreuses personnes aient été malades et soient décédées, certaines avec des symptômes uniques mais inexpliqués, le nombre total de décès tout au long de 2020 est resté normal. Bien sûr, de nombreux facteurs sont impliqués, bien que la logique ait disparu il y a longtemps, mais rien de tel que le SRAS-CoV-2 ou le « Covid-19 » n’a jamais été correctement isolé ou n’a jamais été démontré comme existant réellement. Cela devrait être très troublant pour tous, et une raison suffisante pour réprimer immédiatement cette fausse pandémie et exposer le coup d’État mis en scène qui a été intentionnellement lancé au début de l’année dernière.

Cette « pandémie » par étapes est planifiée depuis au moins deux décennies ou plus. Il a été simulé et joué, presque exactement comme cela s’est produit, à plusieurs reprises au cours de cette période, et des tentatives précédentes avec des complots très similaires ont eu lieu pendant des décennies avec la grippe, le SRAS, la grippe porcine, Ebola, le MERS et d’autres virus faussement prétendus. fait peur. Mais cette fois est différente en ce que les gens sont mûrs pour le contrôle et la prise de contrôle, et la technologie moderne peut désormais diffuser de la propagande dans chaque foyer en quelques secondes, donnant au gouvernement et aux médias grand public les outils pour créer instantanément la peur, la panique et l’obéissance de masse aux draconiens illégaux. mandats.

Mais laissez-nous dans cette conversation discuter de l’aspect du meurtre prémédité existant et à venir d’innocents par ce système de gouvernement ; la possible démocide planifiée de millions de citoyens, en particulier ceux qui sont considérés comme une ponction sur le système tels que les personnes âgées et les infirmes, les personnes ayant des capacités mentales limitées, les personnes handicapées, celles de certaines origines ethniques et tous ceux qui remettent en question, la dissidence, désobéir et révéler la vérité sur ce qui se passe réellement dans cette prise de contrôle planifiée. En outre, des efforts pour détruire la fertilité, dépeupler la terre et injecter un poison mortel à chaque enfant de la petite enfance à l’adulte sont également en cours. Ne vous y trompez pas, c’est la guerre contre le peuple par le gouvernement.

Considérez le fait que le remdesivir, un médicament expérimental, a été rapidement considéré comme la « norme de soins » pour « Covid » par Anthony Fauci, et était à l’origine le seul traitement « Covid » approuvé pour les hôpitaux américains, même si ce médicament le fait. ne fonctionne pas contre quoi que ce soit et provoque de nombreux effets indésirables, une défaillance des organes du corps et une incidence élevée de décès. “Le remdesivir était l’un des quatre médicaments dans un essai clinique pour Ebola en 2018, et a été retiré de l’étude avant qu’elle ne soit terminée, après qu’un examen de sécurité a révélé qu’il avait le taux de mortalité le plus élevé parmi les médicaments testés.” L’une des deux seules études citées par Fauci pour l’utilisation recommandée de ce médicament toxique était l’essai Ebola en 2018, et dans cet essai, le fabricant, Gilead Sciences, n’a testé que 53 patients pendant seulement 28 jours. Gilead avait des liens étroits, des intérêts monétaires et un partenariat avec le CDC et l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID), dirigé par Fauci.

Dans l’étude de cohorte de Gilead, ils ont signalé « que sur 61 patients traités avec le médicament, huit ont été exclus pour des informations manquantes, 32 (60%) des 53 patients restants ont signalé des événements indésirables, notamment une augmentation des enzymes hépatiques, de la diarrhée, des éruptions cutanées et une altération de la fonction rénale. Douze patients (23 %) ont présenté des événements indésirables « graves », notamment un syndrome de dysfonctionnement de plusieurs organes, un choc septique, une insuffisance rénale aiguë et une hypotension (pression artérielle basse).

Dans la deuxième étude Ebola, après examen des résultats des 499 premiers participants, les contrôleurs de l’innocuité de l’essai ont recommandé que deux médicaments, le ZMapp et le remdesivir, soient retirés du reste de l’essai. Ces deux médicaments étaient beaucoup moins efficaces pour prévenir la mort.

Dans l’ensemble, environ 50 % des personnes ayant reçu soit Zmapp soit le remdesivir sont décédées au cours de l’essai. En revanche, seulement environ 35% des personnes ayant reçu soit Mab114 soit REGN-EB3 sont décédées. Trois participants sont décédés d’effets secondaires que l’on croyait liés au traitement : deux dans le groupe ZMapp et un dans le groupe remdesivir.

Fauci connaissait la nature mortelle du remdesivir toxique au moins dès 2018, mais a choisi d’utiliser ce médicament dangereux avec l’approbation accélérée de la FDA en octobre 2020 comme « norme de soins » et le traitement principal dans tous les hôpitaux américains pour tous les patients « Covid ». Cela signifie que les patients américains à travers ce pays n’ont pas été traités, mais assassinés.

Le médicament secondaire utilisé seul et en association avec le remdesivir est un autre corticostéroïde expérimental mortel appelé dexaméthasone. Selon eHealthMe, « des décès surviennent chez les personnes qui prennent de la dexaméthasone, en particulier chez les hommes de plus de 60 ans qui prennent le médicament depuis moins d’un mois. »

Selon le National Institute of Health (NIH), « en récupération, le traitement à la dexaméthasone a conféré un « bénéfice de survie » aux participants qui avaient besoin d’oxygène supplémentaire au moment de l’inscription. Dans le groupe dexaméthasone, 23,3% des participants sont décédés dans les 28 jours suivant l’inscription.

En outre, j’ai écrit sur une autre toxine appelée oxyde de graphène, qui se trouverait dans certains masques, des tests PCR et qui se serait révélée en forte concentration dans certaines injections faussement appelées «vaccins Covid». Il s’agit d’une substance mortelle utilisée à dessein afin de nuire à ceux qui ont été exposés à l’une de ces méthodes. Encore une fois, il s’agit de l’utilisation délibérée d’un poison qui a la capacité de nuire gravement au public et de causer la mort.

Ensuite, bien sûr, il y a ces «vaccins Covid» très toxiques qui ne sont pas du tout des vaccins, mais simplement des armes biologiques utilisées par l’État et les monstres pharmaceutiques pour provoquer des maladies extrêmes, injecter des substances toxiques dans les masses, provoquer le corps et le système immunitaire le mal et la destruction, et la mort pour beaucoup. C’est aussi un moyen pour les voyous de l’État de prendre le contrôle d’une grande partie de la population grâce à des processus de manipulation d’ARN/ADN modifiant les gènes, d’insertion de nanoparticules et d’acquérir une maîtrise biotechnologique sur l’esprit et le corps d’une grande partie des Américains. Publique.

La maladie, le chaos, la loi martiale médicale, la destruction économique, la censure, le transfert de richesse extrême aux plus riches d’entre nous et la mort ont été le résultat de tous les ordres, mandats, restrictions, réglementations et règles « Covid » de l’État. Ce n’est pas une pandémie, c’est un coup d’État planifié depuis longtemps comme une guerre contre toute la société. C’est le complot d’eugénistes et d’assassins dont l’intention est de dépeupler la terre, tout en construisant une société composée d’esclaves contrôlés par une classe de maître technocratique.

Ce phénomène absurde n’est possible qu’en raison de la folie collective des masses et de leur incapacité à saisir la vérité et à agir en conséquence pour arrêter cette attaque meurtrière par l’État. En d’autres termes, le peuple est son pire ennemi.

La vérité est beaucoup plus puissante et convaincante que la fiction, alors trouvez et acceptez la vérité, ridiculisez les dirigeants, n’acceptez aucune atteinte à la liberté, désobéissez à chaque mandat de l’État et évitez toutes les tentatives dangereuses de division et d’isolement recherchées par les totalitaires déterminés à prendre le contrôle total de la société.

