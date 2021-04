Si vous rencontrez des problèmes, vendez ou mettez à niveau votre portable, vous voudrez dissocier Apple Watch de votre iPhone et probablement le sauvegarder. Ci-dessous, nous verrons comment procéder si vous avez votre iPhone à proximité et également quelques options si vous n’avez que votre montre.

Lorsque vous dissociez l’Apple Watch de l’iPhone, le portable revient aux paramètres d’usine. Étant donné que la montre est effacée au cours du processus, votre iPhone en fait automatiquement une sauvegarde. C’est l’une des raisons pour lesquelles il est important de garder votre Apple Watch près de votre iPhone pendant les étapes ci-dessous.

Comment dissocier Apple Watch de l’iPhone

Apple vous demande de supprimer d’abord toutes les cartes de transport que vous avez stockées avec Apple Watch (application Watch sur iPhone> Wallet et Apple Pay> Cartes de transport) Tout en gardant votre montre et votre iPhone à proximité, ouvrez l’application Watch sur iPhone Choisissez le Ma montre onglet en bas, puis touchez Toutes les montres dans le coin supérieur gauche Appuyez sur le «i» encerclé à côté de la montre que vous souhaitez dissocier Choisir Dissocier l’Apple Watch puis touchez Dissocier Si vous avez un forfait cellulaire, choisissez de conserver ou de supprimer le forfait (vous devrez toujours appeler votre opérateur si vous souhaitez annuler le forfait) Entrez votre mot de passe Apple ID si vous y êtes invité.Lorsque la dissociation est terminée, vous verrez le message “Commencer le couplage”

Voici à quoi ressemble le processus:

Effacer Apple Watch sans iPhone

Si vous avez besoin de réinitialiser l’Apple Watch et que vous n’avez pas votre iPhone sous la main, vous pouvez le faire à partir du portable (mais rappelez-vous qu’il ne sera pas en mesure de faire une nouvelle sauvegarde). En outre, vous voudrez vous diriger vers l’application Watch sur votre iPhone et la supprimer lorsque vous le pouvez.

Se diriger vers Paramètres sur votre Apple Watch Tap Général

Faites glisser votre doigt vers le bas et appuyez sur Réinitialiser

Robinet Effacer tout le contenu et les paramètres

Si vous utilisez un mot de passe, saisissez-le lorsque vous y êtes invité.Faites glisser votre doigt vers le bas et choisissez Effacer tout ou alors Effacer tout et conserver le plan si vous avez une montre cellulaire

Effacez l’Apple Watch sans votre mot de passe

Vous pouvez également réinitialiser votre Apple Watch si vous ne vous souvenez pas de votre mot de passe (mais encore une fois, il ne sera pas en mesure de créer une nouvelle sauvegarde). Comme ci-dessus, n’oubliez pas de le supprimer de l’application Watch sur votre iPhone à un moment donné.

Mettez l’Apple Watch sur son chargeur Appuyez sur le bouton latéral et maintenez-le enfoncé comme si vous alliez l’éteindre.Appuyez fermement sur le Éteindre curseur et relâchez Appuyez sur Effacer tout le contenu et les paramètres



