Comment distribuer les vaccins Covid-19

La distribution des vaccins est difficile en période de rareté car elle donne lieu à des spéculations sur des motivations politiques. La rareté se mesure au fait qu’étant donné la population à vacciner, il n’y a pas assez de vaccins aujourd’hui. Le PM a assuré à tout le monde que le Centre en assumerait les frais, ce qui est définitivement positif. Pourtant, étant donné qu’ils ne peuvent pas être importés comme le blé ou les oignons car beaucoup de diligence raisonnable est requise, le rationnement est nécessaire. La science médicale semble également être devenue aussi inconstante que l’économie, l’intervalle avant la deuxième dose étant prolongé en Inde tandis que le monde réduit l’écart. De toute évidence, il s’agit pour les autorités de restaurer leur crédibilité.

Le rationnement est la solution pour le moment, du moins jusqu’à ce que les stocks soient excédentaires et que l’on puisse entrer dans un centre de vaccination et se faire vacciner à volonté, comme cela est possible pour les médicaments en vente libre. Une façon de s’y prendre est de donner les doses maximales aux États les plus peuplés. Ici, l’Uttar Pradesh (UP), le Bihar, le Maharashtra, le Bengale occidental (WB), le Madhya Pradesh (MP), le Rajasthan, le Tamil Nadu, le Karnataka, le Gujarat et l’Andhra Pradesh seraient les principaux bénéficiaires. Mais s’agit-il d’un mode de distribution équitable, étant donné qu’une population nombreuse ne signifie pas nécessairement que le besoin de vaccin est plus important ?

Nous devons donc examiner les niveaux d’infection, en termes de part des infections totales dans le pays au cours des 15 derniers mois environ. Cela nous indiquera quels États ont été les plus touchés et nécessitent une attention particulière, car la propagation a été plus rapide pour diverses raisons. L’image change brusquement maintenant. Le Maharashtra représentait 20,2% du nombre total de cas de 28,57 millions (à la fin de la première semaine de juin) depuis le début de la pandémie. C’est vraiment élevé étant donné que les quatre suivants, Karnataka avec 9,3%, Kerala avec 9,1%, Tamil Nadu avec 7,6% et Andhra avec 6%, ont enregistré des proportions à un chiffre. UP et Delhi viennent ensuite avec 5,9% et 5%, respectivement. Cela montre que les États les plus industrialisés (à l’exception de l’UP) ont tendance à avoir une infection Covid-19 plus élevée. Par conséquent, donner la priorité aux vaccins en fonction de la part des infections peut sembler une meilleure façon de le faire, car ces États ont la propension à voir l’infection augmenter rapidement dans la région et nécessitent une préférence.

Mais, ici aussi, il existe une controverse sur la justesse des chiffres en termes de répartition, car les niveaux de test sont différents d’un État à l’autre. Le Maharashtra, le Kerala, Delhi et le Karnataka ont été très minutieux pour faire tester les gens tandis que d’autres ont été indulgents soit en raison de l’indifférence ou de l’incapacité de tester en raison de limitations, en particulier dans les zones rurales. Le rapport de l’infection à la population est un autre bon moyen de créer une liste de priorités. Ici, le tableau est très différent. Les petits États et les UT ont étonnamment une proportion plus élevée de leur population qui a été infectée. Lakshadweep et Goa ont plus de 10% de la population infectée, alors qu’il est supérieur à 5% pour Delhi, Puducherry, Ladakh et Chandigarh. Maharashtra avait 4,7% et Karnataka 3,9%. Certains comme Bihar, UP et MP ont un niveau d’infection inférieur à 1% et le Gujarat, le Rajasthan et le Bengale occidental comptent entre 1 et 2% de la population infectée.

Par conséquent, il existe différentes manières de distribuer le vaccin et, idéalement, il devrait être piloté par un algorithme qui inclut toutes ces facettes car l’idée est d’abord d’arrêter la propagation du virus dans l’immédiat afin que les chiffres restent sous contrôle et il y a moins de pression sur le système de santé. La population, la part des infections totales, le rapport infection/population sont quelques-uns des indicateurs qui peuvent être utilisés. Ils peuvent être encore stratifiés sous des rubriques telles que les cas actifs (en phase avec la part du nombre d’infections à l’échelle du pays) et les cohortes d’âge/de morbidité qui sont plus vulnérables. Le NITI Aayog devrait construire un modèle d’allocation des vaccins aux États, avec des quotas spécifiques pour les cohortes d’âge vulnérables, car il semble y avoir une relation étroite entre l’activité dans les États et les tranches d’âge.

