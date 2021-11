Comment diviser et conquérir les affectations de travail en fonction des forces et des préférences

La semaine dernière, j’ai assisté à une série de réunions avec l’équipe de direction d’une start-up. Nous avons discuté d’une variété d’initiatives — certaines au stade de la planification, d’autres à mi-mise en œuvre ou au point de débriefing. J’ai observé que les dirigeants partageaient leurs réflexions sur l’état actuel et futur de l’entreprise – leur conversation allait de l’idéation mutuelle à la négociation, avec quelques arguments réels pour faire bonne mesure.

À plusieurs reprises, il est devenu évident qu’il y avait des frictions entre les dirigeants, en particulier lorsque plus d’une personne a revendiqué la responsabilité d’un projet. Un exemple en particulier a mis en évidence les défis de la responsabilité partagée, mais il a également permis de clarifier les rôles et travailler à partir des forces individuelles.

Regardez en arrière pour mieux diriger l’équipe

Le défi immédiat était d’encourager les membres de l’équipe à entreprendre et à initier de nouveaux projets que tout le monde avait convenu qu’il fallait le faire tout en se soutenant les uns les autres et en partageant les ressources au profit de tous les projets. Ces concepts ont été revus de temps à autre lors de réunions du personnel. Les dirigeants s’attendaient à ce que les membres de l’équipe prêtent main-forte quand ils le pouvaient – mais au lieu de cela, la plupart des membres de l’équipe non dirigeants s’en tenaient assez étroitement aux tâches qui leur étaient explicitement assignées. Les dirigeants se sentaient déçus et frustrés et ne comprenaient pas pourquoi ils n’obtenaient pas une meilleure réponse.

Ainsi, lors d’une de nos réunions, j’ai fait un retour en arrière avec les deux dirigeants les plus responsables du recrutement, de la sélection, de l’intégration et de la gestion des membres de l’équipe. Nous voulions voir comment les membres timides de l’équipe avaient été sélectionnés, orientés et dirigés, découvrez ce que nous pouvons tirer de ces expériences et identifiez les changements productifs qui pourraient être apportés aux pratiques d’exploitation actuelles. Ces dirigeants ont eu une conversation ouverte sur leurs actions, leurs perceptions et leurs forces, et nous sommes arrivés à plusieurs conclusions.

Partir des points forts

L’un des dirigeants était un fondateur original et était particulièrement habile à rendre l’organisation et les emplois passionnants et intéressants. Il a chaleureusement accueilli les nouveaux employés, les aidant à se sentir à l’aise et importants pour l’organisation. Le deuxième leader, qui était entré dans l’organisation un peu plus tard, était plus astucieux pour remarquer quand et si les nouvelles personnes se montraient ou non compréhensives. Elle était beaucoup plus cohérente lorsqu’il s’agissait de vérifier avec les gens et de les encourager ou de les encourager spécifiquement à participer.

Alors que ces dirigeants étaient chacun extrêmement compétents dans leurs propres domaines d’expertise et profondément engagés à la fois dans la mission de l’organisation et dans la bonne collaboration entre eux, ils étaient débutants à ce niveau de responsabilité pour la performance des autres. Ils se sont également sentis déçus par le fait que de nombreux membres de l’équipe ne semblaient pas être autonomes, reconnaissant ce qu’il fallait gérer et intensifiant pour le faire comme ces dirigeants eux-mêmes l’avaient fait.

Établir des responsabilités distinctes et de soutien mutuel

Compte tenu des activités que chacun des dirigeants semblait préférer et était plus enclin à faire de manière cohérente, ainsi que de leur accord sur l’exactitude des auto-évaluations de chacun, nous avons élaboré un plan simple pour séparer leurs responsabilités.

Le leader fondateur aimait présenter la vision de l’avenir et orienter les nouvelles personnes, et il était doué pour aider les employés à trouver les domaines et les tâches dans lesquels ils souhaitaient le plus être impliqués. Il préférait avoir une vue d’ensemble et des messages généraux, mais avait moins de patience pour les opérations en cours ou pour anticiper les cas où quelqu’un était susceptible de dérailler ou de réfléchir à des moyens individualisés pour les encourager et les remettre sur la bonne voie. Ils ont convenu qu’il serait responsable de la majorité de l’orientation et des affectations.

Le deuxième leader était beaucoup moins gêné de rappeler aux gens leurs responsabilités et d’aider les personnes en retard comprendre ce qui n’allait pas et comment s’améliorer, elle a donc assumé davantage un rôle continu de supervision, de performance et de coaching.

Les deux dirigeants continueraient à être profondément impliqués dans les entretiens et combineraient leurs jugements. Ils respectaient la capacité de chacun à remarquer ce qu’ils appelaient des « drapeaux jaunes » – des domaines de préoccupation potentielle – mais le deuxième chef semblait avoir une meilleure idée des risques potentiels et des moyens d’atténuer ces risques, ils ont donc accepté de prendre ses jugements sur les périodes d’essai. et lorsqu’un membre de l’équipe avait besoin d’une direction et d’une orientation supplémentaires.

La franchise mène à un plus grand engagement

Les deux dirigeants ont convenu que chaque fois que quelque chose n’allait pas, ils essaieraient de ne pas traiter les rappels ou les corrections comme des indications d’échec de l’employé ou de la direction, mais comme faisant partie du cours normal, et ils prévoyaient une cadence plus cohérente de tête-à-tête comme ainsi que des réunions du personnel pour favoriser un plus grand engagement des employés.

Ces dirigeants ont toujours la responsabilité collective des membres de l’équipe et de leurs réalisations. Mais parce que ils ont pu avoir une discussion franche sur leurs propres capacités et étaient prêts à changer d’orientation et d’activités, ils sont parvenus à un plan conjoint qui a beaucoup plus de chances de réussir. Désormais, ils sont également plus susceptibles d’obtenir le type de résultats positifs et auto-renforçants qu’ils recherchent : des performances améliorées et un engagement renforcé.

Auteur : Liz Kislik

Pendant plus de 25 ans en tant que présidente de Liz Kislik Associates, un cabinet de conseil en gestion de renommée nationale, Liz Kislik s’est concentrée sur l’amélioration des résultats commerciaux de ses clients, tels qu’American Express, Orvis, The Girl Scouts, Guthy-Renker, Staples et Highlights for Enfants.

Dans sa pratique, Liz évalue et anime des équipes et… Voir le profil complet ›