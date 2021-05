Comment DOGE pourrait amener Doom à Crypto Rally

Compartir

Tweet

Compartir

Compartir

E-mail

Après un rallye impressionnant pendant la nuit, Dogecoin (DOGE) a franchi 0,50 $ et a brisé toute résistance vers de nouveaux sommets historiques. La soi-disant crypto-monnaie meme a dépassé la capitalisation boursière des sociétés géantes de la finance traditionnelle, certains ont commencé à remettre en question l’existence de «la monnaie du peuple».

Trader MeanHash, propriétaire de Dogecoin, estime que la crypto-monnaie a le potentiel de ruiner l’industrie de la crypto-monnaie. Cette idée a divisé l’espace crypto en deux côtés, ceux qui défendent ce que représente Dogecoin et les autres, qui le voient le plus comme un actif spéculatif et ont appelé à son interdiction. MeanHash a déclaré:

DOGE pourrait en fait bousiller les crypto-monnaies. Ne serait-ce pas une fin appropriée à tout cela? La pièce meme détruit la confiance dans tout l’écosystème. Plus il monte, plus je crains que tout s’écroule.

Dans l’autre coin se trouve Tyler Winklevoss, fondateur de Gemini Exchange. Il déclare que la masse monétaire Dogecoin est plus transparente, «dure» et prévisible que le dollar américain.

Cependant, le directeur financier du Oslo Freedom Forum et de la Human Rights Foundation, Alex Gladstein, a mis en évidence certaines des failles de Dogecoin. Gladstein a souligné l’approvisionnement centralisé de crypto-monnaies, plus de 80% des Dogecoin sont contrôlés par les 100 meilleures adresses. Gladstein a déclaré:

Rappelez-vous: Dogecoin a déjà eu plusieurs bombes folles comme celle-ci, pour ensuite perdre en valeur de 90% +. En bout de ligne: n’écoutez personne dire que Dogecoin est meilleur, pas différent ou même à distance similaire à Bitcoin.

D’autres, comme le marchand Pentoshi, sont beaucoup plus optimistes:

Nous sommes en 2023. L’argent des Doges ira au reste du marché, répétez-vous. Dogecoin se négocie maintenant à 589 $. C’est le seul moyen de paiement au monde après l’effondrement du dollar.

DOGE-Day, Elon Musk présente The Dogefather

La pièce Shiba Inu pourrait devenir parabolique à court terme. Le jour J était fixé au 8 mai 20201. Elon Musk, Technoking et PDG de Tesla, l’un des plus fervents partisans de Dogecoin, fera une apparition sur Saturday Night Live, la populaire émission de comédie américaine. Musk va apparemment “tester” à quel point le spectacle est “vivant”.

Les déclarations de l’entrepreneur sur la crypto-monnaie ont été les principaux facteurs de prix de l’année écoulée. En fait, certains ont fait valoir que Musk avait sorti cette crypto-monnaie de la zone morte à 0,05 $.

Au moment de la rédaction de cet article, Dogecoin se négocie à 0,61 $ avec un rallye de 9,2% sur le graphique journalier et de 143,1% sur le graphique hebdomadaire. La pièce Shiba Inu a un objectif de prix de 1 $ pour le jour J.

Dogecoin avec des gains significatifs sur le graphique journalier. Source: DOGEUSDT