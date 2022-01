Comment donner à votre Instagram la meilleure première impression [Infographic]

Vous cherchez à tirer le meilleur parti de votre présence sur Instagram en 2022 ?

À l’heure actuelle, cela vaut la peine de revoir la stratégie de votre plate-forme et d’ajouter de nouvelles directives ou modifications pour vous aider à améliorer vos résultats et à inciter davantage de personnes à accéder aux liens de votre site Web. Et avec chaque plate-forme sociale ajoutant de nouvelles fonctionnalités tout le temps, vous devez revérifier votre plan stratégique actuel, afin de vous assurer que vous suivez les intérêts des consommateurs.

Cette infographie de l’équipe de Giraffe Social Media pourrait vous aider. L’équipe Giraffe a rassemblé un aperçu des recommandations clés pour votre profil Instagram, dont certaines que vous avez probablement déjà en place, et d’autres qui pourraient bien être ce dont vous avez besoin pour donner à votre présence un éclat supplémentaire à l’approche de la nouvelle année.

Même si vous pensez que vous avez terminé votre planification Instagram, cela vaut la peine de lire ces conseils.