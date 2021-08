Comment donner de meilleurs commentaires sur la conception

Quand je repense à mon entrée dans une école de design, je me souviens très bien d’avoir été terrifié à l’idée que des gens critiquent mon travail. Que voulez-vous dire par mes professeurs et mes camarades de classe vont se pencher sur mon travail à chaque occasion et souligner chaque petite chose que j’ai mal faite ? C’EST ce qui va faire de moi un meilleur designer ? C’était une pilule difficile à avaler au début, mais j’ai rapidement compris à quel point l’amour dur pouvait avoir un impact sur mon développement, à la fois en termes d’amélioration de mes compétences et de mise à niveau de mon ego. En fait, la recherche montre que la plupart des gens veulent entendre des commentaires négatifs plus régulièrement afin de pouvoir continuer à s’améliorer.

Mais ce n’est pas si simple. Les commentaires négatifs doivent être constructifs. Il existe des moyens d’adoucir les coups et de favoriser la collaboration pour assurer la réussite d’un projet. Si vous vous trouvez en mesure de donner votre avis sur la conception, tenez compte de ces conseils :

Soyez super précis

« Je veux que ça éclate ! »

“Fais juste que ça ait l’air sympa.”

« Je n’aime pas (insérer les éléments de conception ici). »

Je pense que je parle au nom de tous les designers quand je dis que je déteste entendre l’une des déclarations ci-dessus d’un client. Cela n’a rien à voir avec la nature négative ou suggestive des commentaires, c’est le fait qu’ils ne sont pas précis sur le problème. Afin d’obtenir le meilleur résultat final, vous devez être prêt à expliquer vos pensées de manière claire et concise. Au lieu de fournir un commentaire non spécifique « Je n’aime pas ça », faites de votre mieux pour mettre des mots derrière exactement ce que vous n’aimez pas (et ne vous inquiétez pas d’utiliser une terminologie de conception appropriée). Qu’il s’agisse de la couleur, de la police ou simplement de l’ambiance générale de la conception, le fait de préciser vos goûts et vos aversions renverra le concepteur à la table à dessin avec des options et des commentaires exploitables.

Rendre impersonnel

Alors que les critiques constantes ont laissé la plupart des concepteurs avec une peau assez épaisse, il est préférable de se rappeler que les sentiments peuvent toujours être blessés en fonction de la livraison des commentaires. Pour éviter de faire des vagues, la plupart d’entre nous optent par défaut pour la méthode sandwich pour donner des commentaires, dans laquelle vous intercalez des commentaires négatifs ou critiques entre les commentaires positifs. Le problème avec cette approche est que parfois les points douloureux peuvent être perdus ou négligés au profit des points positifs.

Pour éviter cela, essayez de donner votre avis de manière passive afin de ne critiquer personne personnellement. Gardez-le sur le travail (pas sur le concepteur) en posant des questions comme « Pourquoi a-t-il été conçu de cette façon ? » par opposition à « Pourquoi l’avez-vous conçu de cette façon ? ». Puiser dans la pensée derrière une décision vous donnera un meilleur aperçu de l’approche du concepteur et potentiellement identifier les façons dont ses compétences pourraient être mieux utilisées pour réaliser votre vision. Vous éviterez également de jouer le jeu du blâme et économiserez peut-être quelques larmes en cours de route.

Posez toutes les questions

Lorsque vous travaillez avec un designer, la meilleure chose à faire est parfois d’avoir sa version de l’histoire. Demandez le raisonnement qui sous-tend une décision de conception dont vous n’êtes pas fan avant de sauter le pas et de rejeter quelque chose en vous basant uniquement sur votre intuition. Le design est censé être collaboratif, les critiques sont donc le moment idéal pour que chacun puisse exprimer ses idées afin de trouver ensemble la meilleure solution.

En même temps, n’oubliez pas de poser des questions sur les choses que vous aimez aussi. Les concepteurs consacrent beaucoup de réflexion et de recherche à leur travail et souhaitent développer leurs compétences en matière de conception. Renseignez-vous sur leurs choix pour leur donner l’occasion de vous montrer que vous êtes entre de bonnes mains. Faire cela peut créer des liens et rendre le processus plus amusant en favorisant le sentiment de collaboration et de travail d’équipe. Vous êtes tous dans le même bateau.

Gardez le bref à l’esprit

Avant de fournir des commentaires d’un point de vue purement visuel, reportez-vous aux objectifs du projet pour voir comment ils sont atteints. La création qui manque la cible pourrait être le résultat d’une interprétation différente des objectifs du projet par le concepteur. Alors que tout le monde fait de son mieux pour décrire les besoins spécifiques d’un projet pendant la période de découverte, des choses peuvent être manquées ou ignorées. C’est pourquoi il est préférable de communiquer ce que vous aimeriez que la conception accomplisse tout au long du projet, et pas seulement au début. En faisant cela, vous réduirez probablement le nombre d’allers-retours et de révisions nécessaires pour atteindre la ligne d’arrivée.

Il n’y aura jamais de moyen parfait de fournir des commentaires négatifs. La peau épaisse ne peut être que si épaisse et les non-concepteurs ne peuvent lancer des mots tels que «sans-serif» et «ombre portée» de manière incorrecte qu’un certain nombre de fois. Mais si vous considérez la façon dont vous encouragez la collaboration, posez des questions et abordez les commentaires dans leur ensemble, vous êtes sur la bonne voie pour devenir un maître critique.

Votre concepteur et le produit final vous en remercieront.