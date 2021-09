Comment Donny van de Beek peut améliorer Manchester United s’il est utilisé

in

Donny van de Beek a débuté lors du dernier match de Manchester United en Ligue des champions, une défaite 2-1 contre le BSC Young Boys en Suisse. L’international néerlandais n’a pas eu beaucoup d’impact au cours de ses 45 minutes sur le terrain. Cependant, le temps de jeu est positif pour lui. Il n’a pas encore eu sa chance, mais il pourrait y avoir un rôle pour lui dans la campagne 2021/22.

Comment Donny van de Beek peut améliorer Manchester United

Travailler dur

Manchester United a déçu lors de son match d’ouverture de la Ligue des champions, une défaite contre les BSC Young Boys. Malheureusement, un carton rouge Aaron Wan-Bissaka en première mi-temps a changé leur tactique. Sur le pied arrière, United a perdu l’égalité à la dernière minute après une mauvaise passe en retrait de Jesse Lingard.

Récompensé pour son travail acharné à l’entraînement, Donny van de Beek a disputé les 45 premières minutes du match. Pas sa meilleure performance, mais positive pour lui alors qu’il essaie de s’intégrer dans l’équipe. Dans une interview, le manager Ole Gunnar Solskjaer a déclaré à MUTV : « il attendait sa chance, il a travaillé dur à l’entraînement, il s’est blessé cet été mais il est revenu fort et en forme et j’ai hâte de le voir. “

Le milieu de terrain a eu du mal à s’adapter à sa nouvelle vie en Angleterre, et United n’a pas encore tiré le meilleur de lui. Il a participé à 36 matches de la campagne 2020/21, mais n’a joué les 90 minutes complètes qu’à sept reprises. Van de Beek a marqué une fois et aidé deux fois lors de ces 36 matches.

Un nouveau rôle pour Donny van de Beek

Bien que Van de Beek n’ait pas encore joué son meilleur football, il existe un moyen pour Solskjaer de l’utiliser au profit de l’équipe. Depuis son arrivée, il a surtout joué dans le double pivot de Manchester United au milieu de terrain. Ce poste est très contesté au club. Paul Pogba, Fred, Scott McTominay et Nemanja Matić se disputent également les deux places.

Au contraire, le poste de milieu offensif est occupé par un seul homme : Bruno Fernandes. La saison dernière, le Portugais a participé à 58 des 61 matchs des Diables rouges. Bien qu’il ait marqué 28 buts et aidé 17 autres dans toutes les compétitions, des signes de fatigue commençaient à se manifester dans les dernières étapes de la campagne.

Puisque United veut rivaliser sur tous les fronts, ils vont encore une fois jouer beaucoup de matchs cette année. Pour garder Fernandes au frais, Solskjaer serait sage de le retirer des matchs de moindre importance. Dans les matches de coupe contre des équipes de ligue inférieure et dans les matchs où United a une grosse avance, Fernandes n’a pas toujours besoin d’être sur le terrain. Utiliser Van de Beek à sa place pourrait renforcer sa confiance et lui donner de l’expérience tout en reposant les jambes de Fernandes pour d’autres matches importants.

Transfert d’entreprise

Dans les années qui ont suivi le départ de Sir Alex Ferguson, les activités de transfert de Manchester United ont été médiocres. Des joueurs comme Memphis Depay et Ángel Di María dressent une liste de transferts qui n’ont pas fonctionné. Une liste à laquelle Donny van de Beek espère ne pas s’ajouter dans les prochaines années.

Cependant, quelques bons transferts ont été effectués. Paul Pogba et Bruno Fernandes sont deux des meilleurs joueurs récents de Manchester United. Cette année, les signatures de Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho et Rafael Varane devraient faire du club un prétendant à tous les niveaux. Des joueurs comme Van de Beek bénéficieront également de la qualité supplémentaire de l’équipe. Le milieu de terrain néerlandais pourrait être un bon joueur de l’équipe de Manchester United, mais il a besoin de plus de temps de jeu.

