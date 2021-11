Comment dormir dans un avion : les agents de bord partagent des astuces secrètes

Vous avez du mal à vous assoupir après le décollage ? Lisez ceci (Photo : ./Metro.co.uk)

Les voyages sont enfin de retour sur les cartes et cela signifie que nous réservons tous des vols – le plus loin sera le mieux.

Les vacances long-courriers sont incroyables pour le soleil d’hiver, de nouvelles expériences et un repos et une récupération bien nécessaires. Mais s’y rendre peut être un peu ardu, en particulier lorsqu’il s’agit de se reposer suffisamment pendant le voyage.

Dormir dans un avion est notoirement difficile. Le manque d’espace pour les jambes, le positionnement maladroit, le craquement dans le cou – sans parler des voisins bruyants et de la climatisation fluctuante.

Mais s’endormir sur un vol long-courrier peut faire toute la différence lorsque vous arrivez à destination – et peut signifier que vous n’avez pas à passer les premiers jours de vos vacances à vous sentir épuisé et épuisé.

Nous avons donc demandé aux experts – anciens et actuels agents de bord, et même un pilote – leurs meilleurs conseils sur la meilleure façon de dormir dans un avion, même si vous voyagez en classe économique.

Bella Sapsworth était hôtesse de l’air pour Emirates, donc le long-courrier était son pain quotidien. Son premier conseil traite d’un tabou de voyage courant : le débat sur l’inclinaison de votre siège.

« Rinclinez votre siège », dit Bella. « Vous payez pour un siège inclinable – alors utilisez-le ! »

Bien que cela ne vous rapporte peut-être aucun point Brownie avec votre voisin assis derrière vous, incliner complètement votre chaise vous donnera la meilleure position possible pour dormir en mode économique.

Un autre conseil de Bella est de faire avec ce que vous mettez dans votre corps.

Ce que vous mangez et buvez pendant que vous voyagez peut avoir un impact important sur la façon dont vous vous sentez et comment vous pouvez dormir. Oui, vous êtes en mode vacances, et il est tentant de penser que vous pouvez simplement vous assommer en utilisant de l’alcool – mais Bella vous le déconseille.

« Buvez beaucoup d’eau », dit-elle. « Et évitez l’alcool et le café, car ils vous déshydratent. »

C’est logique. Des recherches menées il y a quelques années ont révélé que boire de l’alcool avant de se coucher peut perturber votre sommeil, plus encore que de boire du café.

Les chercheurs ont découvert que même si l’alcool pouvait faciliter l’assoupissement, le sommeil était plus perturbé après avoir bu, ce qui signifie que vous bénéficiez d’un repos de moins bonne qualité et que vous êtes plus susceptible de vous sentir fatigué le matin.

Ensuite, Bella dit qu’il est important de penser à l’endroit où vous êtes assis dans l’avion. Cela signifie que dépenser pour réserver un siège spécifique peut valoir la peine si vous espérez vous sentir reposé lorsque vous atterrissez.

« Essayez de réserver un siège au-dessus de l’aile et loin des toilettes », dit Bella.

« Les toilettes sont bruyantes et la rangée au-dessus de l’aile a plus d’espace pour les jambes car c’est une sortie de secours. »

Alors, évitez les gens bavards qui entrent et sortent des toilettes et cherchez des sièges dans la rangée au-dessus de l’aile – et, Bella dit qu’il existe un moyen astucieux d’attraper l’un de ces endroits à la dernière minute.

« Si vous demandez au comptoir d’enregistrement, ils gardent généralement ces sièges libres si le vol n’est pas complet – ils peuvent donc échanger votre siège contre vous », dit-elle.

Pensez à apporter vos propres couvertures, chaussettes de nuit et un masque pour les yeux (Photo : ./EyeEm)

Elle a également des réflexions sur les accessoires d’avion que vous devez avoir dans votre bagage à main.

« Apportez un masque pour les yeux, une couverture et des chaussettes pantoufles (bien que changez-vous de chaussures lorsque vous utilisez la salle de bain) – la climatisation peut être froide. »

Qu’en est-il s’il y a des sièges de libre – est-il acceptable de déménager ? Bella le dit.

« Après le décollage, si le vol n’est pas complet et que vous voyez une rangée complète gratuite (dans la cabine pour laquelle vous avez payé – vous ne pouvez pas vous lancer dans les affaires si vous avez payé en classe économique), alors allez vous asseoir là et allongez-vous. »

Maintenant, ces hacks sont tous très bien – mais la plupart des gens conviendront qu’il y a une limite à la façon dont vous pouvez éventuellement dormir en classe économique.

Mike est un pilote professionnel qui pilote des jets d’affaires VIP. Lorsqu’il est sur des vols de correspondance à partir de divers endroits, il a le droit de voyager en classe affaires sur des trajets de plus de six heures.

Pour Mike, c’est le meilleur et le seul moyen de vraiment dormir sur un vol long-courrier.

« Mon meilleur conseil est de faire tout ce que vous pouvez pour faire voler les affaires », dit-il. « Recherchez les prix de vente des billets – allez en heures creuses – et assurez-vous d’avoir un siège à plat ! »

Il n’y a pas que le personnel de bord qui sait pirater le système et passer une bonne nuit de sommeil à 30 000 pieds. Les voyageurs long-courriers réguliers sont également très bons dans ce domaine.

« En tant que grand voyageur et chef d’expédition polaire et d’alpinisme ; le sommeil est un élément vital pour récupérer et préparer mon travail, au fil des années et des centaines de vols long-courriers, j’ai trouvé de multiples techniques et astuces pour passer une bonne nuit de sommeil ; que ce soit dans l’Arctique dans l’Himalaya ou sur un vol de 12 heures », partage Mark Walker COO et directeur de World Adventure Group.

« Venez vous préparer pour l’heure du coucher – dormir dans des vêtements de voyage n’est pas amusant ; sur les vols long-courriers, je porterai des vêtements confortables tout au long (le voyage en avion n’est pas un défilé de mode) et je prendrai un pyjama léger pour me changer avant la sieste.

Astuces de sommeil pour les longs vols et les départs matinaux

« Buvez beaucoup d’eau pendant le vol, surtout les longs.

«La veille d’un vol matinal, couchez-vous sans télévision ni téléphone pour vous empêcher de vous endormir.

«Même si vous devez vous lever à 3 heures du matin pour un vol matinal, mangez quelque chose à la maison, puis peut-être une collation à la maison ou un bon petit-déjeuner si vous avez du temps à l’aéroport.

« Je vois tellement de gens s’évanouir sur les premiers vols parce qu’ils ne se sont pas donné assez de temps pour manger ou boire avant un vol matinal. »

Helen Varcoe, responsable de la cabine

Un autre conseil de Mark est de dormir selon votre destination.

« Dès que vous êtes à bord, réglez tout le temps sur l’heure de la destination et dormez et comportez-vous en conséquence », suggère-t-il.

« Les masques pour les yeux fournis dans l’avion sont insignifiants – mais votre propre masque confortable qui bloque toute lumière et ne vous laisse pas les « yeux en sueur » sera bien mieux. »

Si le bruit de l’avion ou des autres passagers qui parlent est susceptible de perturber votre sommeil, Mark suggère que des écouteurs antibruit pourraient faire toute la différence.

« Assurez-vous simplement qu’ils sont suffisamment confortables pour s’allonger », dit-il. « Le pré-téléchargement d’histoires de sommeil ou la médiation à partir d’applications comme Calm sont également une bonne idée – rien de tel que Stephen Fry pour vous endormir. »

Mark ajoute que ce n’est pas parce que vous voyagez que votre routine habituelle du coucher doit disparaître. Il est important de garder cette cohérence et de dire à votre corps qu’il est temps de dormir.

« Se brosser les dents », dit Mark. « Votre routine du coucher devrait être à peu près la même qu’à la maison, alors suivez le processus que vous suivez. Brossez-vous les dents, changez-vous, hydratez-vous.

« Utiliser un thé « endormi » est toujours un bon cri. Je prends suffisamment de thé Pukka Nighttime dans mon bagage à main pour toutes les périodes de sommeil potentielles.

Mark dit même que s’entraîner avant de voler peut l’aider à sombrer dans un sommeil profond.

« Pas assez d’aéroports ont une salle de sport, même si quelques-uns en ont », dit-il. «Faire de l’exercice physique avant de voler, tout comme sur terre, améliorera considérablement le sommeil pendant un vol.

« Si aucune salle de sport ne peut être trouvée, trouvez un coin tranquille dans l’aéroport avant de voyager et faites des pompes, des redressements assis, des sauts en étoiles, etc. – cela peut sembler étrange – mais vous aurez vu des choses bien plus étranges dans aéroports avant que je sois sûr.

