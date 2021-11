Comment Dragon Ball The Breakers est mort à la lumière du jour avec quelques différences

Le nouveau jeu Dragon Ball The Breakers vient d’être annoncé et il s’agit essentiellement de Dead By Daylight avec seulement quelques différences par rapport à DBD.

Ce n’est pas le seul clone DBD à sortir bientôt, car Prop Night devrait être lancé le 30 novembre. C’est fondamentalement le même jeu que le mastodonte d’horreur de behavior Interactive, mais avec Prop Hunt jeté dans l’équation.

Bien que nous soyons enthousiasmés par la sortie imminente de Prop Night, les fans pourront bientôt profiter d’un autre jeu multijoueur d’horreur mais avec des Raiders et des civils.

Comment Dragon Ball The Breakers ressemble à Dead By Daylight

Le nouveau jeu Dragon Ball The Breakers est similaire à Dead By Daylight car c’est un titre multijoueur dans lequel les survivants doivent échapper à une carte tout en évitant le tueur.

Seulement cette fois, les tueurs s’appellent Raider et les survivants sont des civils. Tout comme DBD avec des générateurs, les civils doivent accomplir un tas de tâches pour créer une super machine à remonter le temps pour laisser la carte et le méchant mortel derrière eux.

Et, tandis que les civils se concentrent sur la création de cette machine, tout ce dont le Raider se soucie, c’est de les tuer dans n’importe quel ordre. C’est en gros DBD ou Friday The 13th si vous préférez ça.

Différences

Il existe quelques différences entre Dragon Ball The Breakers et Dead By Daylight autres que l’apparence de l’anime.

Le site Web du jeu indique qu’il comportera des combats à huit personnes dans lesquels l’un est le Raider et sept personnes sont les civils. DBD a plutôt des combats à cinq avec quatre survivants et un tueur.

comportement Interactive a des avantages pour les survivants et les méchants, tandis que DB est légèrement différent. En effet, le Raider devient progressivement plus fort en remplissant certaines conditions et a une forme finale pour atteindre son arsenal complet de capacités et de puissance.

Quant aux civils, ils ont également des compétences mais peuvent également utiliser des objets dispersés sur la carte. De plus, si affronter le tueur dans DBD est une idée terrible, dans Dragon Ball The Breakers, les survivants reçoivent un mouvement de changement de dragon qui leur apporte la puissance d’un combattant Z.

Ainsi, alors que dans l’autre jeu, vous courez et vous cachez toujours, dans Dragon Ball, vous pourrez parfois en dire assez et riposter.

Date de sortie

Il n’y a pas de date de sortie pour la sortie du jeu autre qu’en 2022.

Il sera disponible sur PC via Steam ainsi que sur PlayStation 4 et 5. Il arrive également sur Nintendo Switch, Xbox One et Series X.

Bien que nous n’ayons pas trop vu le jeu, nous sommes ravis de son arrivée car Dragon Ball rencontre Dead By Daylight pourrait être une inadéquation parfaite que nous n’avons jamais su que nous voulions.

