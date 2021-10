Comment Dragon Mainland connecte de manière transparente les NFT à son écosystème de jeu

Au premier semestre de l’exercice 2021, le volume total des transactions de jetons non fongibles a dépassé la barre des 2,5 milliards de dollars. Les NFT mettent en place une nouvelle ruée vers l’or numérique. L’utilisabilité a été divisée en plusieurs secteurs, à savoir les arts, la musique et de plus en plus le monde des jeux.

Dragon Mainland fait partie du mariage entre la blockchain et les jeux via NFT. La plate-forme de jeu est un produit de DeFi, également connu sous le nom de GameFi. Alors, qu’est-ce que Dragon Mainland exactement, comment le rejoindre, comment jouer ? Comment gagnez-vous de l’argent? Ça vaut la peine? Lisez la suite pour trouver les réponses à toutes ces questions.

Tout d’abord, qu’est-ce que Dragon Mainland ? C’est une plateforme de jeu basée sur la blockchain qui propose la recherche de la réalité à ses utilisateurs. Le jeu de chasse à la réalité est amélioré par d’autres attributs spécialisés, tels que des formations militaires et des tournois d’échelle.

De plus, pour permettre un environnement de jeu unique, la plate-forme contient une combinaison de combat joueur contre joueur (PvP) et joueur contre environnement (PVE). Il existe également une sélection avancée, ainsi qu’une stratégie de cartes au tour par tour disponible pour les utilisateurs. En attendant, ils peuvent participer à la section des objets de collection DeFi via le commerce NFT.

Jouer ne semble pas trop compliqué, même pour les débutants. Il faut comprendre quelques règles et concepts de base du jeu. Étant un jeu de chasse, il est livré avec des trésors, des récompenses, des aspects de combat. Le combat peut être contre d’autres joueurs ou l’environnement, comme indiqué ci-dessus, soutenu par des formations militaires.

Commencez par le trésor ; il y a quelques œufs de dragon pour commencer, en accord avec le nom de Dragon Mainland. Ces ensembles particuliers d’œufs sont simplement connus des utilisateurs sous le nom d’œufs de genèse.

Un joueur peut échanger des œufs de genèse avec des NFT de dragon de genèse. Il est à noter que le jeu garantit que ces NFT sont extrêmement rares, pour maintenir un niveau de valorisation élevé.

Les œufs Genesis peuvent éclore en trois types de dragons différents s’ils ne sont pas échangés contre du NFT. Ce sont le dragon de feu, le dragon du tonnerre et le dragon de roche. Chacun porte le nom des armes que vous pouvez apporter dans le giron.

Alternativement, on peut acheter le dragon qu’il souhaite avoir. Les dragons sont les personnages principaux du jeu et participent à diverses missions de chasse et de combat.

Avec ces dragons, on peut aller chasser plus d’œufs, de crânes et effectuer des missions de combat contre d’autres joueurs ou l’environnement. Les avantages du jeu sont offerts, qui sont tous assez précieux.

On peut acquérir plus de dragons, de crânes, de bâtiments, de terres et bien plus encore dans le jeu. Ils peuvent acheter les objets avec les gains des missions gagnantes, chasser et combattre ou vendre ces actifs à profit.

Gagner est facile sous la plate-forme. Les chances de gagner commencent dès les premières étapes du jeu et se poursuivent à travers les différentes étapes.

Les œufs Genesis peuvent être vendus contre des NFT rares. Il convient de noter que les TVN ont une valeur significative. Si vous voulez être payé immédiatement, vous devez collecter et vendre les NFT sur votre marché. Le marché est accessible depuis le plateau du dragon continental, et les transactions y attirent quelques-uns, comme c’est la norme dans l’industrie.

Cependant, si l’on choisit de continuer à jouer, il existe d’autres opportunités de gagner de l’argent. La plate-forme utilise une stratégie de jeu lorsque vous gagnez. Tous les objets de collection pouvant être acquis, tels que plus de dragons, de terres et de bâtiments, sont négociables. Ils peuvent obtenir un prix plus élevé, ce qui donne au joueur de bons bénéfices dans le processus.

Le pari est également disponible pour ceux qui choisissent de ne pas retirer d’argent rapidement. Une partie des revenus générés par les frais de transaction du marché NFT est distribuée aux participants aux paris. Ils peuvent profiter de revenus passifs sans participer activement à la plateforme.

Le jeu peut être facile, les récompenses douces, mais un processus d’intégration lourd pourrait être un retard. Comment rejoindre Dragon Mainland ?

Le processus est relativement simple. Il suffit de visiter le site de la plateforme. Sans beaucoup de défilement, il existe un lien hypertexte cliquable intitulé « Commencer ». Et aussi simple que cela, on a commencé le processus d’adhésion à la plate-forme.

Il y a du travail en cours au moment de la rédaction de cet article ; Un écran contextuel « Coming Soon » informera les joueurs potentiels du développement qui prend forme. Mais cela ne devrait pas durer plus longtemps car ils sont dans la dernière ligne droite des finitions.

La question la plus importante est peut-être la suivante : Dragon Mainland vaudra-t-il la peine d’être essayé ? Pour mieux répondre à la question, il faut évaluer ce qu’ils vont vivre sur la plateforme par rapport à en dehors.

Pour commencer, l’interface utilisateur est simple, précise et attrayante. Le thème de couleur convient bien au jeu sur la plate-forme. Les hyperliens cliquables bien placés et certaines aides visuelles le rendent facile à utiliser pour tout le monde, des débutants aux vétérans émergents.

De plus, il existe de nombreuses options pour générer des profits tout en jouant. Vendre NFT est possible dès le début. Au fur et à mesure que le processus de jeu se poursuit, les gains rentables sous-tendent les récompenses. On peut parier sur leurs propriétés et générer des revenus passifs même pendant une interruption des activités de jeu.

Un point à noter est qu’il n’y a aucune indication d’un portefeuille pris en charge basé sur une plate-forme au moment de l’enregistrement de l’utilisateur. Les utilisateurs peuvent avoir besoin de trouver un portefeuille à partir duquel ils peuvent recevoir et stocker leurs revenus NFT.

Dragon Mainland est une plate-forme de jeu qui offre aux utilisateurs des ventes NFT, des incitations financières pour jouer comme gagné et parier. Le jeu lui-même n’est pas trop complexe, permettant aux joueurs une bonne chance de gagner de l’argent.

Il dispose d’une interface utilisateur simple et efficace pour faciliter la navigation des clients. Le processus d’adhésion semble également être assez simple et direct. Cependant, tant que la plate-forme n’est pas complètement prête à être utilisée, nous ne pouvons pas établir complètement le processus d’adhésion. Avec quelques fonctionnalités supplémentaires, telles qu’un portefeuille basé sur une plate-forme ou Fiat-on-ramp, Dragon Mainland pourrait facilement définir des normes sur la façon dont GameFi devrait procéder.

