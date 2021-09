Comment Drake a changé le jeu pour toujours

Mélanger du R&B downtempo, du hip-hop et de la soul avec des paroles introspectives et émotionnellement ouvertes, Canardles deux premiers albums studio de 2010, Thank Me Later et l’année suivante Prends soin, ont été d’énormes succès mondiaux. Sans surprise, le nouveau statut du rappeur canadien en tant que l’un des artistes crossover les plus vitaux du hip-hop a nourri le ton agressif et ultra-confiant de son troisième album, Nothing Was The Same de 2013.

Surfant sur la crête d’une vague, Drake avait passé une grande partie de 2012 en tournée pour soutenir Take Care, tout en trouvant le temps de lancer le label OVO Sound avec son producteur de longue date Noah “40” Shebib, et en se lançant dans des sessions pour son prochain album. Avec 40 à nouveau en charge de la production, aux côtés des filiales d’OVO Sound Boi-1da, Mike Zombie et Majid Jordan, Nothing Was The Same est devenu une affaire plus sombre que ses prédécesseurs. Sur un ensemble de chansons qui évitaient en grande partie toute affectation pop pour un mélange dense de synthés étranges et de rythmes trap durs, Drake, armé d’une voix de chant améliorée et de compétences de rap de pointe, a déclenché certaines des performances vocales les plus convaincantes et cohérentes de sa carrière.

Le premier single « Started From The Bottom », une affaire de chiffons à la richesse pleine de lignes spectrales de piano et de basses grondantes profondes, présageait la nouvelle direction. “Wu-Tang Forever” a poursuivi le ton étrange avec un hommage sonore aux indigènes de Staten Island. Ailleurs, “Worst Behavior” présentait l’un des tours vocaux les plus menaçants de Drake sur des rythmes tendus et dispersés, tandis que les échantillons sombres et ralentis, les sons sous-marins et les rythmes pièges submergés de “305 To My City” sonnaient comme si la chanson avait été enregistrée dans le profondeurs de l’océan.

Sur un album généralement à court de guest spots, l’un des héros de Drake, Jay Z, contribue un vers mémorable au “Pound Cake” effrayant et éthéré. Sur le plan des paroles, la chanson était une affaire morose, avec des bordées en colère contre d’anciennes petites amies, des membres de la famille et des amis d’école, ainsi que des introspections désabusées et les tours de vantardise habituels. Un léger soulagement de toute cette obscurité a été trouvé sur l’âme pulpeuse de “Too Much” assisté par Sampha, tandis que le sincère “Hold On, Were Going Home”, une tranche chaleureuse et aérée de pop-soul, a prouvé le grand succès croisé de l’album , atteignant la 4e place du Billboard Hot 100 américain.

Malgré son ton sombre et sans compromis, Nothing Was The Same s’est avéré un autre énorme succès pour Drake. Sorti le 24 septembre 2013, il a fait ses débuts au n ° 1 du Billboard 200 américain, se vendant à près de 700 000 exemplaires au cours de sa première semaine de sortie. L’album a fait de nouvelles vagues internationales pour le rappeur, se classant haut dans son Canada natal ainsi qu’au Royaume-Uni, au Danemark et en Australie, et faisant de nombreuses listes de fin d’année. Sans doute l’album le plus passionnant de sa carrière, pour Drake, Nothing Was The Same est plus qu’à la hauteur de son titre.

