Comment Drake s’est détrôné avec un chef-d’œuvre tentaculaire

Entre « le plan de Dieu », « Nice pour quoi » et « Dans mes sentiments », Canard a passé plus ou moins toute l’année 2018 à se renverser sur les charts Billboard. C’était l’un des meilleurs singles de l’histoire du hip-hop, et chaque morceau était accompagné de vidéos conceptuelles – et parfois époustouflantes – qui éclipsaient parfois les chansons elles-mêmes. Sorti le 29 juin 2018, Scorpion était sur le point d’être une autre entrée dans une longue lignée de succès à ne jamais manquer du King In The North.

Raviver le vieux bœuf

Rumeurs qui mijotent depuis longtemps d’un boeuf entre Drake et Kanye West, des voisins littéraux, pour la plupart à bout de souffle depuis leur morceau collaboratif “Glow”, du précédent album de Drake, Plus de vie. Mais avant les sorties de Scorpion et West’s vous, leur relation s’est à nouveau détériorée et, en conséquence, a ravivé la querelle de Pusha T que Drake a héritée de Lil Wayne. Momentanément, il semblait que, pour la deuxième fois consécutive, le récit autour d’une sortie d’album de Drake serait bouleversé par le bœuf qui l’entourait. Mais l’histoire était plus personnelle cette fois-ci, et l’album qui en résulta fut l’un des plus grands triomphes de Drake.

Faire un double album

Peu de musiciens ont à faire à un double album. C’est beaucoup de musique à digérer et témoigne d’un manque d’auto-édition. Bien qu’ils vivent dans un monde où plus de chansons équivaut à plus de flux, de nombreux artistes adoptent une approche « moins c’est plus ». Même pour ceux qui opèrent à leur apogée, comme Drake sur Scorpion, vous avez besoin d’une bonne raison. Et le rappeur canadien en avait un. Il y a tout simplement trop de bon matériel pour tenir sur un seul album, et, pour être honnête, Scorpion ne dure que quelques minutes de plus que Prends soin. Les deux faces de l’album sont séparées en deux moitiés distinctes qui vont également de pair.

L’éléphant dans la pièce

Le premier disque de Scorpion est une masterclass en beat-riding et flow. Et à un peu plus de 40 minutes, c’est contagieux et croustillant. Une fois qu’il a planté le décor, Drake est entêté et ambivalent sur “Emotionless” et “I’m Upset”, s’adressant à l’éléphant dans la pièce en reconnaissant le rôle que la querelle a joué dans son histoire sans lui permettre de dominer l’album. Et au cas où quelqu’un doutait encore, son alliance avec Jay Z réapparaît sur “Talk Up”. Il n’y a probablement pas d’approbation plus forte.

Une descente introspective

Cette seconde moitié de Scorpion est un retour introspectif du premier disque alimenté par l’agression. C’est un groupe de chansons sournoisement séquencées qui sont moins directes avec les raps, mais ne sont pas plus faibles pour cela. Side Two est une construction plus lente qui est plus après la fête que la fête, et plus révélatrice si vous êtes prêt à rester. Des chansons comme « Jaded » et « Finesse » font que le deuxième disque de Scorpion ressemble à l’album de rap/R&B contemporain pour adultes que prévoyait Take Care.

Ensuite, il y a le single mastodonte “In My Feelings”, mieux connu sous le nom de “Keke”. Grâce au pouvoir d’un comédien et à la viralité d’Internet, Drake avait un record n ​​° 1 entre les mains. Pas étranger aux mèmes, Drake a toujours été averti des médias sociaux et a terminé le cycle en réalisant une vidéo pour le single, mettant en vedette l’auteur de “Keke”.

Drake le faiseur de rois

Après des années de collaboration, “Blue Tint” ressemble à quelque chose de spécial que Drake et Future ont organisé ensemble pour un show privé. Peut-être que seuls les vrais fans apprécieront la chanson « Ratchet Happy Birthday » avec le chanteur-producteur PartyNextDoor, et c’est tout simplement parfait. le Nicki Minaj échantillon sur « That’s How You Feel » est quelque chose d’un clin d’œil doux-amer.

Le son de tout bien faire

Scorpion est le son de Drake qui réussit à tout faire : les célibataires, le séquençage, le bœuf, le scandale et la célébrité. C’est tout ce que nous aimons de nos plus grands rappeurs. Drake est toujours un faiseur de rois. Demandez au producteur de Memphis Tay Keith ou au beatmaker derrière “In My Feelings”, TrapMoneyBenny. Ou PartyNextDoor.

Ce sont des raps percutants sur une production éclectique mais cohérente. C’est un chanton fanfaron. C’est fracassant les célibataires. Même lorsque Drake atteint le summum du succès, il a des sentiments à ce sujet, ce qui donne des morceaux comme “After Dark” et “Final Fantasy”. Même pour un artiste qui n’a jamais lutté avec le partage, “Mars 14” contient un lourd déballage émotionnel, alors que Drake est aux prises avec la révélation qu’il serait devenu père.

Scorpion a permis à Drake de réconcilier les deux côtés de sa personnalité : le MC qui parle dur et le chanteur de R&B vulnérable, le tout dans un seul et même emballage.

