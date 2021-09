Comment Dustin Tavella d’America’s Got Talent s’est senti après l’incident de Howie Mandel, et ce que les juges n’ont pas compris à propos de son acte de magie

Spoilers à venir pour l’épisode des résultats du premier tour de Amérique‘J’ai du talent Demi-finales de la saison 16.

America’s Got Talent se dirige vers la finale de la saison 16, ce qui signifie que la récolte des concurrents restants doit être réduite de plus de la moitié. La première nuit des demi-finales a ramené quelques-uns des meilleurs parmi les meilleurs, dont deux vainqueurs du buzzer d’or, une grande variété de performances et quelques mésaventures. Le magicien Dustin Tavella faisait partie de ceux qui ont rencontré un problème lors de sa performance grâce à une surprise de Howie Mandel, mais il a réussi à s’en remettre. Mais était-ce suffisant pour la finale ? Le magicien a partagé ce qu’il ressentait après l’accident, et Howie Mandel a pesé sur la torsion. Et ce n’est pas tout !