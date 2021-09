Bien que j’aime ma Galaxy Watch 4, mon petit poignet signifiait que la première chose que j’ai faite – avant même de l’allumer – était d’échanger le bracelet de la montre. Heureusement, des années de bandes à dégagement rapide ont fait du changement de bandes Galaxy Watch 4 quelque chose que vous pouvez faire en une seule pause publicitaire pendant les nouvelles du matin.

Je n’ai rien contre les bracelets de Samsung eux-mêmes, en soi, mais en tant que personne avec un petit poignet, le bracelet dans la boîte signifiait simplement que les écarts entre le bracelet et les côtés de mon poignet étaient tout simplement trop grands. Et il n’y avait pas que moi ; plusieurs YouTubers comme Thao Hunyh ont rencontré exactement le même problème. Cela vient du bord intérieur sculpté où le bracelet rencontre le boîtier de la montre : un matériau supplémentaire permet au bracelet de tourner librement pour un meilleur ajustement sur les poignets plus petits.

Si vous devez rectifier ce problème particulier, nous avons le choix entre plusieurs excellents bracelets Galaxy Watch 4, et je recommande le pack EverAct répertorié au bas de ce guide, car c’est ce que j’utilise avec mon propre Galaxy Watch 4.

Comment échanger des bandes sur le Samsung Galaxy Watch 4

Réglez votre montre à l’envers Sur une table.

Tirez dans le petit toboggan sur le dessous de la sangle.

Pendant que la diapositive est tirée, faire tourner la bande pour le faire glisser hors de la rainure de l'ergot.

Relâcher la diapositive et posez le bracelet à côté de la montre.

Répéter étapes 2 à 4 avec l’autre moitié de votre ancienne sangle.

Définissez votre nouveau groupe vers le bas côte à côte avec votre ancienne montre. Cela vous aidera à installer la sangle avec la boucle en haut plutôt qu’en bas.

Faites glisser le épingler d’un bracelet dans la rainure d’accompagnement de ce côté de la montre.

Tirez dans le petit toboggan sur le dessous de la sangle.

Faites glisser la sangle vers le bas jusqu’à ce que vous pensiez qu’il est à peu près en place. Si la glissière de votre sangle ressemble à ceci, elle n’est pas encore en place.

C'est mauvais.

Lorsque la bande est en place, vous sentirez le clic de la glissière se rallonger. Vous savez qu’il est en place lorsque la diapositive revient à sa position par défaut sur le bord le plus à droite de son espace, comme ceci.

C'est ce que vous voulez voir.

Répétez les étapes 7 à 10 avec l’autre moitié de la nouvelle sangle.

Mettez votre montre et vérifiez l’ajustement de votre nouveau bracelet.



En vérifiant immédiatement l’ajustement, vous vous assurerez que votre nouveau bracelet s’adapte à la taille de votre poignet avant de le recouvrir de cellules de peau morte. la main est au-dessus de la table plutôt qu’en se précipitant dans les escaliers pour attraper votre train.

Un guide de falaise pour acheter le bon groupe

Comme la Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch 4 Classic utilisent des bandes de 20 mm, il y en a littéralement des millions parmi lesquelles choisir. Bien que nous ayons déjà recommandé les meilleurs groupes Galaxy Watch 4, je suis le premier à admettre que des centaines d’autres grands groupes s’intègrent dans des niches qui ne plairont pas à tous mais pourraient chanter haut et fort pour certains.

Si vous recherchez un groupe au-delà de nos recommandations actuelles, voici la courte liste de ce qu’il faut surveiller :

Style de fermoir

C’est ainsi que votre bracelet maintient votre montre en sécurité sur votre poignet. Le style de fermoir déterminera à quel point une montre est facile ou difficile à monter ou à enlever et déterminera à quel point votre ajustement final sera serré ou lâche.

Boucle et repli : les bracelets intégrés de Samsung utilisent ce style, et je le préfère. Vous fixez une boucle squircle, puis vous glissez l’excédent sous la sangle pour qu’il reste à l’écart. Boucle et boucle : le bracelet de montre classique où vous bouclez le fermoir, puis utilisez 1 à 2 boucles pour sécuriser l’excès. Épinglez et repliez : Au lieu d’une boucle complète, vous enfoncez une épingle en métal dans l’un des échelons, puis glissez l’excédent en dessous. C’est plus mince qu’une boucle et un repli, mais d’après mon expérience, ils sont plus difficiles à attacher et plus faciles à défaire accidentellement lorsque vous brossez un bord de bureau ou que vous vous entraînez. Velcro : Glissez-le dans une boucle, puis le velcro colle à lui-même. C’est un style que de nombreux amateurs de fitness utilisent car il offre un ajustement parfait, de sorte que les capteurs restent en place et qu’il est plus difficile pour eux de se défaire pendant une activité vigoureuse. Fermoir en métal : Ces bracelets en métal ont un fermoir standard et vous ajustez la longueur en ajoutant ou en supprimant des segments du bracelet. Ces bandes n’ont pas tendance à reposer à plat sur une table, mais le chargeur Galaxy Watch 4 est magnétique et ne devrait pas avoir beaucoup de problème avec cela. Twist-O-Flex : Twist-O-Flex est une marque de bracelets métalliques de Speidel qui sont un peu extensibles, ils glissent donc sur votre poignet sans aucun fermoir. Vous devez être sûr d’acheter la bonne longueur de votre poignet, et même alors, ils peuvent se détacher lors d’une activité vigoureuse. Magnétique : ces sangles utilisent des segments magnétiques recouverts d’un matériau souple ou d’un treillis métallique dans lequel vous passez le bracelet, puis replacez le fermoir magnétique sur le bracelet pour l’adapter. Ces bandes peuvent être bien ajustées, mais elles sont également plus susceptibles de se détacher si vous bougez votre main dans des mouvements brusques et soudains.

Matériel de bande

De nos jours, la plupart des bracelets de montre sont en silicone car ils sont flexibles, durables, faciles à nettoyer et très peu coûteux à produire. Ils peuvent également être moulés dans une multitude de formes, y compris des bandes de sport bien ventilées qui permettent à la transpiration de s’échapper plus facilement pendant les entraînements.

Les tissus et le cuir peuvent offrir une sensation plus premium ou plus confortable sur votre poignet. Cependant, lorsque vous transpirez, ils ont tendance à le garder piégé sous la bande ou, pire encore, à le laisser absorber dans les tissus et les odeur/décoloration.

Le métal ne s’use pas ou ne se décolore pas facilement, et la sueur a tendance à s’écouler du groupe et à s’échapper, mais pas rapidement ou proprement. Les bracelets en métal peuvent également être plus lourds, alors soyez prudent si vous essayez de garder les choses légères sur votre poignet.

Longueur de bande

La plupart des bracelets de montre sont “taille unique”, mais toute personne ayant un poignet particulièrement fin ou particulièrement large saura que rien n’est vraiment une taille unique. Si vous voulez le meilleur ajustement, mesurez la circonférence de votre poignet, puis comparez cette mesure à la mesure de la longueur sur la liste d’un groupe. De nombreux fabricants d’accessoires ont décidé de proposer des bracelets de montre en deux tailles : Small et Large.

Si vous avez un poignet “normal”, vous pouvez sélectionner petit si vous souhaitez un excès minimal après avoir bouclé votre bracelet. Si vous voulez plus de mou, optez pour un grand. J’ai un poignet de 5,5 pouces (140 mm) et avec le pack de bracelets EverAct, j’utilise généralement le deuxième ou le troisième trou à partir de l’extrémité intérieure du bracelet.

La sélection de couleurs du pack EverAct signifie que je peux facilement échanger en fonction de ma tenue quotidienne – même si je dirai d’avance, la sarcelle est définitivement plus verte et le rouge est presque néon. Si cela vous intéresse, vérifiez peut-être d’autres packs, car chaque couleur sous le soleil existe quelque part sur un bracelet en silicone.

Match parfait, ajustement parfait

Bracelets EverAct 20 mm pour Galaxy Watch 4 (paquet de 12)

Une douzaine de façons de compléter votre look.

Ce pack de sangles est livré avec une douzaine de bandes, principalement sur l’extrémité froide du spectre de couleurs, et elles s’adaptent assez bien même aux petits poignets grâce aux deux options de taille. Il existe également trois options pour la couleur de la boucle – noir, rose, or et argent – afin que vous puissiez parfaitement assortir chaque coloris de la Galaxy Watch 4 à l’exception du vert de 44 mm.

