Comment échanger des points Google Play contre des films, des émissions et des applications sur Google TV

Lancé en 2019, le programme de récompenses Google Play Points permet aux clients Google de récupérer des points sur les achats effectués dans les magasins Google Play et Google.

Bien que vous ne puissiez pas échanger de points Google Play sur Google TV, vous pouvez convertir les points en crédit Google Play dans l’application Google Play et les utiliser. Dans cet esprit, nous avons créé ce guide étape par étape sur la façon de convertir et d’échanger des points Google Play contre des films, des émissions et des applications sur Google TV.

Comment échanger des points Google Play sur Google TV

Le moyen le plus simple de gagner des points Google Play est de dépenser de l’argent sur le Google Play Store. Cela peut inclure l’achat d’applications ou de jeux sur le Play Store, l’achat de jeux sur l’application Android de Stadia et l’abonnement à Google One depuis Android, entre autres. Mais une fois que vous avez gagné des points, comment les convertissez-vous pour les dépenser sur Google TV ? Voici comment convertir et échanger des points Google Play sur Google TV :

Ouvrez le Google Play Store application sur votre téléphone Android.

Robinet Profil dans le coin supérieur droit de l’écran.

Source : Ara Waggoner / Android Central Tap Points de lecture.

Robinet Utiliser.

Source : Ara Waggoner / Android Central Tap Crédit de jeu dans le ruban au-dessus des options de récompense.

Appuyez sur le Montant du crédit Play vous souhaitez échanger et sélectionnez Utiliser des points.

Source : Ara Waggoner / Android Central

Il convient de souligner que le contenu que vous pouvez acheter et gagner des points sur le Google Play Store dépend de votre pays. Par exemple, les crédits Play ne peuvent pas être échangés contre des livres en Autriche, en Belgique, en France, en Allemagne, en Grèce, en Israël ou en Espagne. Vous ne gagnerez pas non plus de points pour vos achats sur YouTube, et vous ne pourrez pas acheter de points ni convertir des points en espèces.

Veuillez noter que même si vous ne pouvez vous inscrire aux points Play que sur votre appareil Android, vous pouvez toujours gagner des points avec les achats Google Play que vous avez effectués sur votre ordinateur, votre téléviseur intelligent ou vos appareils de diffusion en continu comme le Chromecast avec Google TV. .

Ce qu’il faut savoir sur les points Google Play

Les points Google Play sont gagnés et multipliés différemment en fonction du taux de gain pour chaque niveau auquel vous vous trouvez, le nombre de points étant arrondi au nombre entier supérieur ou inférieur. Il existe actuellement quatre niveaux de fidélité des points Google Play : Bronze, Silver, Gold et Platinum.

Au niveau Bronze, vous gagnez un point par 1 $ sur tous les achats. Vous ne gagnerez également des points que sur le prix de l’article, hors taxes payées. Tous les points que vous gagnez expireront un an après la dernière fois que vous avez gagné ou utilisé vos points Google Play.

Si vous décidez de retourner ou d’annuler un achat pour lequel vous avez gagné des points, ces points seront déduits de votre solde de points Play et de votre progression de niveau. Une fois que vous avez atteint le niveau suivant, vous conserverez ce niveau jusqu’à la fin de l’année civile suivante.

