Comment échanger des Pokémon dans Brilliant Diamond et Shining Pearl

Étant donné que Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl (BDSP) disposent de leur propre version Pokémon exclusive, vous devez échanger afin de vider votre Pokédex. Il y a plus de 493 Pokémon dans BDSP une fois que vous avez déverrouillé le Pokédex national, donc le commerce vous aidera à atteindre vos objectifs beaucoup plus rapidement.

Comme pour les jeux Pokémon précédents, de nombreuses personnes utilisent le commerce comme une chance d’acquérir des Pokémon Brillants, des Pokémon Mythiques ou d’autres créatures rares. Voici comment procéder.

Échange de Pokémon Diamant Brillant et Perle Brillante

Étiquette commerciale

Offrir quelque chose que les gens veulent: Personne ne veut de votre simple Pokémon qu’il pourrait acquérir simplement en se promenant. Si vous échangez avec quelqu’un en ligne, vous devez offrir quelque chose de bien comme un Pokémon avec Max IV, un Pokémon brillant ou une version exclusive si vous voulez qu’il échange réellement avec vous.

Répondez rapidement lorsque vous échangez avec des personnes: C’est frustrant d’attendre que l’autre personne interagisse avec vous, alors faites attention, appuyez sur les boutons appropriés dès que vous le pouvez et terminez l’échange rapidement.

Ne sois pas ce crétin : Ne donnez jamais un Everstone à un Haunter avec lequel vous échangez, à moins que la personne avec qui vous échangez ne le veuille spécifiquement.

Sur ce, plongeons-nous dans le trading.

Comment commercer localement Local Room

S’il y a quelqu’un à proximité qui joue à Brilliant Diamond ou Shining Pearl sur sa propre Nintendo Switch, vous pourrez échanger avec eux ici. Vous ne pouvez utiliser les fonctions de trading qu’après avoir vaincu le leader du gymnase Roark.

Dirigez-vous vers un Centre Pokémon.

Monter le escalier à gauche.

Source : iMore Parlez à la femme au compteur du milieu.

Si vous souhaitez simplement échanger avec des personnes aléatoires en ligne, sélectionnez Oui. Si vous souhaitez rejoindre un groupe avec des amis spécifiques, sélectionnez Oui, avec un code de lien. Si vous souhaitez rejoindre le groupe que vous avez précédemment créé, sélectionnez Oui, avec mon groupe.

Source : iMore Vous devez maintenant sauvegarder votre partie. Sélectionner Oui.

Si vous négociez avec des amis spécifiques, entrez une valeur prédéterminée Code de liaison à huit chiffres que vous avez déjà partagé entre vous. Ne faites pas quelque chose de simple comme huit du même nombre ou 12345678 car de nombreuses personnes sont susceptibles de le faire.

Source : iMore Une fois dans la salle Union, appuyez sur la bouton Y et sélectionnez Appel.

Sélectionner Échanger.

Source : iMore

Interagir avec un joueur ou attendez qu’un autre joueur interagisse avec vous.

On vous demandera si vous souhaitez échanger. Sélectionner Oui.

Source : iMore Vous serez maintenant redirigé vers l’écran de trading. Sélectionnez le Pokémon vous souhaitez échanger et sélectionnez Échange le. Vous verrez le Pokémon que l’autre personne veut échanger. Si vous aimez ce que vous voyez, sélectionnez Échange le de nouveau. Si vous acceptez tous les deux l’échange, une séquence d’échange commencera.

Si vous ne voulez pas du Pokémon qu’ils proposent, sélectionnez Annuler. Vous pouvez maintenant sélectionner un autre Pokémon à échanger si vous le souhaitez jusqu’à ce que vous en trouviez un sur lequel vous êtes d’accord.

Source : iMore

Lorsque vous souhaitez partir, dirigez-vous vers le cercle jaune en bas de l’écran et sélectionnez Oui lorsque la boîte de dialogue apparaît.

Source : iMore

Pour augmenter le nombre de personnes avec lesquelles vous pouvez échanger, vous voudrez vous diriger vers la salle globale. Après avoir parlé aux trois dames derrière le comptoir, vous pouvez également appuyer sur Y lorsque vous êtes à l’extérieur pour afficher les options de trading.

Comment trader en ligne Global Room

La section Salle mondiale de la salle Union vous permet d’échanger des Pokémon avec des joueurs du monde entier. Ou si vous souhaitez échanger avec des amis spécifiques, il vous suffit de trouver un code à huit chiffres, de le saisir et d’échanger avec vos amis. Voici comment procéder.

Dirigez-vous vers un Centre Pokémon.

Descendez le escalier à droite.

Source : iMore Parlez à la femme au compteur du milieu.

Si vous souhaitez simplement échanger avec des personnes aléatoires en ligne, sélectionnez Oui. Si vous souhaitez rejoindre un groupe avec des amis spécifiques, sélectionnez Oui, avec un code de lien. Si vous souhaitez rejoindre le groupe que vous avez précédemment créé, sélectionnez Oui, avec mon groupe.

Source : iMore Select Oui pour sauvegarder votre partie.

Si vous négociez avec des amis spécifiques, entrez une valeur prédéterminée Code de liaison à huit chiffres que vous avez déjà partagé entre vous.

Une fois dans la salle Union, appuyez sur la touche bouton Y et sélectionnez Appel.

Sélectionner Échanger.

Source : iMore

Interagir avec un joueur ou attendez qu’un autre joueur interagisse avec vous.

On vous demandera si vous souhaitez échanger. Sélectionner Oui.

Source : iMore Sélectionnez le Pokémon vous souhaitez échanger et sélectionnez Échange le.

Si vous aimez les Pokémon proposés, sélectionnez Échange le de nouveau. Si vous acceptez tous les deux l’échange, une séquence d’échange commencera. Si vous ne voulez pas du Pokémon qu’ils proposent, sélectionnez Annuler.

Source : iMore

Lorsque vous souhaitez partir, dirigez-vous vers le cercle jaune en bas de l’écran et sélectionnez Oui.

Source : iMore

C’est tout ce qu’il y a à Global Trading. En échangeant avec les bons joueurs, vous pouvez remplir ce Dex très rapidement. Après avoir parlé aux trois dames derrière le comptoir, vous pouvez également appuyez sur Y lorsque vous êtes à l’extérieur pour afficher des options de trading où que vous soyez.

Comment échanger des objets

Source : iMore

Pour échanger des objets avec quelqu’un, donnez simplement l’objet à un Pokémon pour qu’il le conserve, puis lancez le processus d’échange. Échangez ce Pokémon avec la personne que vous souhaitez. Notez que seuls les objets pouvant être détenus par un Pokémon peuvent être échangés de cette manière et vous ne pouvez pas récupérer ces objets.

Comment échanger des merveilles dans la station mondiale des merveilles

Source : iMore

Wonder Trading, c’est lorsque vous placez un Pokémon aléatoire dans le service commercial et recevez un Pokémon aléatoire que quelqu’un d’autre a placé dans le service commercial. La société Pokémon a déclaré que cette fonctionnalité serait disponible dans Brilliant Diamond et Shining Pearl, mais elle n’est pas présente actuellement. Nous devons attendre une future mise à jour pour qu’il soit ajouté. Je suppose qu’il arrivera en même temps que la compatibilité Pokémon HOME.

Comment transférer avec Pokémon HOME

Source : iMore

Pokémon HOME est un service spécial qui fonctionne avec les jeux Nintendo Switch Pokemon afin que les joueurs puissent transférer leurs captures vers et depuis divers jeux Switch. Cependant, cela ne fonctionne actuellement pas avec Brilliant Diamond et Shining Pearl. La société Pokemon a déjà déclaré que la compatibilité serait ajoutée dans le courant de 2022, mais aucune date exacte n’a encore été donnée.

Je dois tous les échanger !

La seule façon de remplir complètement votre Sinnoh Dex ou votre National Dex est de faire du commerce avec d’autres. N’oubliez pas que vous avez besoin d’un abonnement Nintendo Switch Online pour échanger en ligne et que vous devrez offrir de bons Pokémon en échange si vous cherchez à obtenir des Pokémon rares ou brillants.

Soyez le meilleur

Pokémon Diamant Brillant et Perle Brillante

Combattez les dirigeants du gymnase et les Elite Four

Il y a huit dirigeants de gymnases et les quatre Elite à vaincre dans la région de Sinnoh, y compris la championne en titre, Cynthia. Abattez-les tous en améliorant la meilleure équipe Pokémon que vous puissiez créer.

