Comment échanger ou recycler votre ancien MacBook et passer à un modèle Apple Silicon

Après une longue histoire de Mac à processeur Intel et de quelques modèles M1 l’année dernière, les puces Apple Silicon de premier plan arrivent enfin dans le reste de la gamme Mac. Quel que soit l’ancien Mac que vous possédez, le passage à un modèle Apple Silicon aura ses avantages – et si vous venez d’un modèle plus ancien, ce sera certainement une énorme mise à niveau des performances. Mais que devez-vous faire à propos de ce Mac vieillissant maintenant que vous envisagez de le mettre à niveau ? Voici comment échanger et recycler votre ancien ordinateur…

Sauvegardez votre ancien MacBook

La première chose à faire est de vous assurer que votre MacBook est entièrement sauvegardé afin de ne perdre aucune donnée. Contrairement aux appareils iOS, les Mac n’ont pas de sauvegardes iCloud intégrées, vous devrez donc trouver une solution alternative. L’option la plus simple et la moins chère consiste peut-être à créer une sauvegarde Time Machine qui peut ensuite être restaurée lors de la configuration de votre nouvel ordinateur.

Quoi qu’il en soit, c’est une bonne idée d’entrer et d’en effectuer un manuellement avant d’échanger votre ancien MacBook juste pour faire bonne mesure. Pour ce faire, branchez simplement un disque dur externe et ouvrez Time Machine dans les Préférences Système. À partir de là, vous pouvez cliquer sur « Sélectionner un disque… », choisir le disque dur sur lequel vous souhaitez stocker la sauvegarde de votre système et lui donner une heure ou deux pour sauvegarder votre système.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la sauvegarde de votre Mac, n’oubliez pas de consulter l’aperçu de Bradley qui aborde Time Machine, les lecteurs clonés, les options de sauvegarde dans le cloud comme iCloud, Dropbox, Google Drive et OneDrive, et les solutions tierces comme Backblaze.

Réinitialisation d’usine de votre ancien MacBook

Une fois votre appareil entièrement sauvegardé, la prochaine étape pour l’échanger (ou le recycler) consiste à l’effacer complètement. Une fois que vous êtes sûr que votre appareil et toutes ses données sont entièrement sauvegardés, vous devez vous déconnecter d’iTunes (dans macOS Mojave et versions antérieures), vous déconnecter d’iCloud (Préférences Système > Identifiant Apple > Présentation > Déconnexion), vous connecter hors d’iMessage et de FaceTime (dans les préférences de chaque application), réinitialisez la NVRAM et démarrez dans la partition de récupération macOS pour effacer votre disque de démarrage. Réinstallez une nouvelle copie de macOS.

Si vous avez besoin de détails et de captures d’écran pour suivre ce processus, consultez l’article de Michael sur la réinitialisation d’usine de votre MacBook Pro avant de le vendre ou de le donner.

Devriez-vous échanger ou vendre votre ancien MacBook ?

Maintenant que votre appareil est prêt, il est temps de décider s’il est préférable pour vous d’échanger ou de vendre votre ancien MacBook.

L’échange de votre appareil via l’un des nombreux services ci-dessous sera le plus simple et le plus rapide, et le montant que vous obtiendrez ne sera généralement pas trop minable. Avec des sites comme MyPhones Unlimited (qui est le partenaire de . pour les échanges d’appareils), Gazelle et Apple Trade-In, vous remplirez généralement un formulaire, recevrez une boîte par la poste et expédierez votre appareil. En quelques jours, vous recevrez un chèque ou une carte-cadeau pour le montant dû, et ce sera la fin.

Alternativement, vous pouvez vous efforcer de vendre l’appareil sur un marché en ligne comme eBay, Craigslist, Swappa et d’autres sites. Nous avons expliqué plus en détail les avantages et les inconvénients de ces différents sites dans notre guide complet d’échange de MacBook, alors assurez-vous de vérifier cela si vous souhaitez emprunter cette voie. Vendre votre appareil vous-même signifiera un peu plus de risques et un peu plus de travail, mais vous paiera certainement plus cher.

Combien vaut votre ancien MacBook en octobre 2021 ?

Si vous décidez d’emprunter la voie de l’échange, vous vous demandez probablement ce que vaut votre appareil. Nous examinons de plus près toutes les dernières valeurs d’échange chaque mois, et voici un échantillon rapide des dernières offres d’échange MacBook Pro, MacBook Air et iMac récemment mises à jour de ce mois-ci :

Meilleures offres d’échange de MacBook pour octobre 2021

Combien vaut votre MacBook Pro ?

MyPhones via . : 300 $ cash (fin 2016, bon) MyPhones via . : 350 $ cash (mi-2017, bon) MyPhones via . : 250 $ cash (2016, bien) MyPhones via . : 300 $ cash (2017, bien) MyPhones via . : 400 $ cash (2018, bien) MyPhones via . : 650 $ cash (2018, bien) MyPhones via . : 750 $ cash (2019, bien) MyPhones via . : 1000 $ cash (2019 16 pouces, bon) Jusqu’à 300 $ espèces (2012, entrez le numéro de série) Decluttr : Jusqu’à 410 $ espèces (2013, entrez le numéro de série) Decluttr : Jusqu’à 400 $ cash (2014, entrez le numéro de série) Decluttr : Jusqu’à 450 $ espèces (2015, entrez le numéro de série) Decluttr : Jusqu’à 750 $ espèces (2016, entrez le numéro de série) Decluttr : Jusqu’à 810 $ espèces (2017, entrez le numéro de série) Decluttr : Jusqu’à 1050 $ espèces (2018, entrez le numéro de série) Decluttr : Jusqu’à 1510 $ en espèces (2019, entrez le numéro de série) Apple Trade-In : 300 $+ Carte-cadeau Apple (varie, entrez le numéro de série)

Combien vaut votre MacBook Air ?

MyPhones via . : 200 $ cash (2015, bon) MyPhones via . : 250 $ cash (2017, bien) MyPhones via . : 300 $ cash (2018, bien) MyPhones via . : 400 $ cash (2019, bien) MyPhones via . : 500 $ cash (2020, bon) Jusqu’à 250 $ espèces (2015, entrez le numéro de série) Decluttr : Jusqu’à 310 $ espèces (2017, entrez le numéro de série) Decluttr : Jusqu’à 550 $ cash (2018, bon) Jusqu’à 580 $ cash (2019, bon) Jusqu’à 710 $ en espèces (2020, bon) Apple Trade-In : 300 $+ Carte-cadeau Apple (varie, entrez le numéro de série)

Combien vaut votre MacBook (12 pouces) ?

Vous ne voyez pas votre modèle de MacBook ici ? Consultez notre site d’échange et consultez une liste complète des options d’échange dans notre guide complet.

Apprendre encore plus

Vous pouvez en savoir plus sur vos différentes options pour échanger et vendre votre ancien MacBook dans notre guide ultime complet. Là, vous trouverez également encore plus d’options pour échanger sur votre appareil afin d’obtenir la valeur maximale possible.

