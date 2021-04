Comment échanger votre ancien iPad et passer à l’iPad Pro 2021

Le grand jour pour les nouveaux iPad Pro est arrivé, et les nouvelles tablettes sont de grandes mises à niveau à plus d’un titre. Si vous venez d’un ancien iPad mais que vous souhaitez mettre à jour vers le dernier iPad Pro (ou même un autre iPad récemment lancé), nous vous expliquerons comment échanger et recycler votre ancien iPad (ou d’autres appareils) contre le le plus récent et le plus grand…

Sauvegardez votre ancien iPad

La première chose à faire est de vous assurer que votre iPad est entièrement sauvegardé afin de ne pas perdre de données. Il se peut que des sauvegardes iCloud se produisent déjà automatiquement, ce qui se produit généralement si votre appareil est connecté à l’alimentation, connecté au Wi-Fi, verrouillé et qu’il y a suffisamment d’espace.

Quoi qu’il en soit, c’est une bonne idée d’entrer et d’en effectuer un manuellement avant d’échanger votre ancien iPad juste pour faire bonne mesure. Pour ce faire, accédez aux paramètres de votre iPad, appuyez sur votre nom, puis sur iCloud. Appuyez sur Sauvegarde iCloud, puis sur «Sauvegarder maintenant».

Le processus est à peu près le même pour l’iPhone et l’iPad, donc si vous l’avez déjà fait avec l’un, vous ne devriez pas avoir de problème avec l’autre. Si vous souhaitez effectuer votre sauvegarde via iTunes, Michael Potuck a rédigé un guide complet sur ce processus pour l’iPhone plus tôt cette année. En bref: connectez votre appareil, accédez-y dans iTunes et cliquez sur «Sauvegarder maintenant».

Réinitialisez votre ancien iPad aux paramètres d’usine

Une fois votre appareil entièrement sauvegardé, la prochaine étape pour l’échanger (ou le recycler) consiste à l’effacer complètement. Une fois que vous êtes sûr que votre appareil et toutes ses données sont entièrement sauvegardés sur votre compte iCloud (ou iTunes), accédez à Paramètres> Général> Réinitialiser. Là, vous trouverez une option pour effacer tout le contenu et les paramètres. Vous devrez peut-être saisir votre identifiant Apple et / ou le code d’accès de votre appareil. Après cela, votre appareil s’effacera complètement.

Devez-vous échanger ou vendre votre ancien iPad?

Il est prêt à être expédié – mais à qui l’expédions-nous exactement? Préparer votre appareil pour la vente est la partie la plus facile. Il est maintenant temps de décider s’il est préférable pour vous d’échanger ou de vendre votre ancien iPad, et où.

L’échange de votre appareil via l’un des nombreux services ci-dessous sera le plus simple et le plus rapide, et la valeur en espèces ou en échange que vous obtiendrez ne sera généralement pas trop minable. Avec des sites comme notre partenaire MyPhones Unlimited, Gazelle et Apple Trade-In, vous remplissez généralement un formulaire, recevez une boîte par la poste et expédiez votre appareil. En quelques jours, vous recevrez un chèque ou une carte-cadeau pour le montant dû, et ce sera la fin.

Vous pouvez également vous lancer dans la vente de l’appareil sur un marché en ligne comme eBay, Craigslist, Swappa et d’autres sites. Nous avons expliqué plus en détail les avantages et les inconvénients de ces différents sites dans notre guide complet d’échange d’iPad, alors assurez-vous de le vérifier si vous souhaitez emprunter cette voie. Vendre votre appareil vous-même signifiera un peu plus de risques et un peu plus de travail, mais paiera certainement plus.

Combien vaut votre ancien iPad?

Si vous décidez d’emprunter la voie de l’échange, vous vous demandez probablement ce que vaut votre appareil. Nous examinons de plus près toutes les dernières valeurs d’échange chaque mois, et voici un aperçu rapide des dernières offres d’échange iPad récemment mises à jour de ce mois-ci:

Meilleures offres commerciales iPad pour avril 2021

Combien vaut votre iPad Pro?

MyPhones via .: 250 $ cash (3e génération, 11 pouces, 64 Go, WiFi, bon) (Soutenez le site!) MyPhones via .: 300 $ cash (3e génération, 11 pouces, 256 Go, WiFi, bon) (Soutenez le site!) MyPhones via .: 350 $ cash (3e génération, 12,9 pouces, 64 Go, WiFi, bon) (Soutenez le site!) MyPhones via .: 400 $ cash (3e génération, 12,9 pouces, 256 Go, WiFi, bon) (Soutenez le site!) MyPhones via .: Jusqu’à 550 $ cash (varie, choisissez votre modèle) Gazelle: 327 $ cash (3e génération, 11 pouces, 64 Go, WiFi, bon) Gazelle: 387 $ cash (3e génération, 11 pouces, 256 Go, WiFi, bon) Échange Apple: Jusqu’à 480 $ Carte cadeau Apple (varie, entrez le numéro de série) Decluttr: Jusqu’à 660 $ + cash (varie, choisissez votre modèle) Vous ne voyez pas votre modèle d’iPad ici? Consultez notre site d’échange!

Apprendre encore plus

Vous pouvez en savoir plus sur vos différentes options pour échanger et vendre votre ancien iPad dans notre guide ultime complet. Vous y trouverez également encore plus d’options pour échanger votre appareil pour obtenir la valeur maximale possible.

