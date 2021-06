Comment économiser de l’argent lors de l’achat d’Apple TV+

Apple TV+ est le service de streaming d’Apple, proposant des émissions de télévision originales, des films et des documentaires. Vous pouvez vous abonner ici pour le prix standard de 4,99 $ par mois. Cependant, il existe des moyens moins connus d’obtenir Apple TV + et d’économiser de l’argent sur le prix global dans le processus.

Une idée fausse courante à propos d’Apple TV+ est que vous ne pouvez la regarder que sur des appareils Apple. Ce n’est pas vrai.

Bien que la meilleure qualité audio et vidéo du contenu Apple TV+ soit disponible via le décodeur Apple TV, vous pouvez obtenir l’application TV sur une large gamme de téléviseurs intelligents, la clé Amazon Fire TV, les clés Roku, PlayStation, Xbox et plus encore. Tout d’abord, si vous voulez essayer du contenu TV +, ne pensez pas que vous devez débourser 150 $ + pour une box Apple TV.

Si vous êtes intéressé par le contenu Apple TV+ mais que vous recherchez des alternatives moins chères aux frais d’abonnement de 4,99 $ par mois, voici quelques options pour réduire le coût…

Essais gratuits

Premièrement, les essais gratuits pour Apple TV+ sont largement disponibles. Tout nouveau client peut s’inscrire via l’application TV ou le site Web et bénéficier d’un essai gratuit de 7 jours. Donc, s’il n’y a qu’une seule série que vous voulez vous gaver, vous pouvez le faire dans les sept jours, annuler, laissant le service sans avoir dépensé un centime.

De même, si vous achetez un nouvel appareil Apple, vous pouvez obtenir un essai gratuit de 3 mois d’Apple TV+. L’essai gratuit de 3 mois ne peut pas être utilisé plus d’une fois. Autrement dit, vous ne pouvez pas acheter un nouvel iPhone deux années de suite et obtenir l’essai gratuit deux fois. Cependant, si c’est la première fois que vous vous abonnez, 3 mois gratuits sont une bonne affaire. Si vous ne voulez pas payer, définissez un rappel pour annuler avant la fin de la fenêtre de 3 mois. Contrairement aux abonnements standard de l’App Store, l’essai du matériel Apple TV+ ne peut pas être annulé prématurément, sinon vous perdez toute votre période gratuite restante.

Des essais gratuits sont également disponibles auprès d’autres détaillants. Les membres Target Circle peuvent bénéficier d’un essai gratuit d’Apple TV+ de 4 mois. Certains fabricants de téléviseurs intelligents incluent également les essais Apple TV + en tant que promotion à durée limitée.

Gratuit avec Apple Music Student

Si vous êtes un étudiant éligible, vous pouvez profiter à la fois d’Apple Music et d’Apple TV+ avec une remise importante. Un abonnement étudiant à Apple Music ne coûte que 4,99 $/mois (réduit par rapport au tarif standard de 9,99 $/mois pour les abonnés individuels). Et vous obtenez Apple TV+ gratuitement.

Pour être admissible à Apple Music Student, vous devez être étudiant dans une université ou un collège. Après vous être inscrit, connectez-vous simplement à l’application TV avec le même compte et vous aurez accès à la bibliothèque complète de contenu Apple TV+ sans frais supplémentaires.

Économisez de l’argent avec un abonnement annuel

Le prix global d’Apple TV+ est de 4,99 $ par mois. Cependant, Apple propose également une option d’abonnement annuel. Ce n’est pas très bien annoncé, mais vous pouvez en fait vous abonner à Apple TV + sur une base annuelle. Le forfait annuel est au prix de 49,99 $, ce qui représente une économie de 9,89 $ par rapport à douze versements mensuels.

Pour vous abonner à Apple TV+ chaque année, commencez par vous inscrire normalement. Après vous être abonné au forfait mensuel, accédez à vos paramètres sur votre iPhone ou iPad. Sélectionnez Identifiant Apple -> Abonnements. Appuyez sur Apple TV+. Sur cet écran, vous pourrez passer d’Apple TV+ mensuellement à Apple TV+ annuellement.

Économisez de l’argent avec un forfait Apple One

Vous pouvez acheter Apple TV+ dans le cadre d’un forfait Apple One. Si vous utilisez déjà d’autres services Apple, il y a de fortes chances que vous puissiez économiser de l’argent en passant d’abonnements individuels à une offre groupée, surtout si vous utilisez déjà Apple Music.

Apple One est disponible en trois saveurs; Individuel, Familial et Premier. Apple TV+ est inclus dans chaque niveau. Apple One Individual coûte 14,95 $ par mois et donne accès à Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade et 50 Go de stockage iCloud. S’ils étaient payés séparément, ces abonnements vous coûteraient 20,96 $.

Apple One Family ajoute Family Apple Music et 150 Go supplémentaires de stockage iCloud, au prix de 19,95 $ contre 27,96 $ s’ils sont achetés sous forme d’abonnements séparés. Et vous pouvez maximiser avec Apple One Premier et obtenir 2 To de stockage iCloud avec News+ et Fitness+ pour 29,95 $ par mois.

Économisez de l’argent avec le partage familial

Les abonnements Apple TV+ peuvent être partagés avec jusqu’à six personnes. Vous et cinq amis ou membres de votre famille pouvez configurer un groupe de partage familial, qui vous permet de partager tous vos achats et abonnements. Alors qu’Apple Music facture des frais supplémentaires pour un forfait familial, Apple TV+ coûte le même prix de 4,99 $, que vous en ayez une ou cinq personnes qui l’utilisent.

Le partage familial fonctionne également avec Apple One. Même si vous êtes abonné au forfait « Apple One Individual », vous pouvez toujours partager Apple TV+ et Apple Arcade avec jusqu’à cinq membres de la famille via le partage familial. Ainsi, vous pouvez diviser la facture et économiser de l’argent.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :